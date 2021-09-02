https://ria.ru/20210902/rosneft-1748338780.html

"Роснефть" и GE подписали договор на выпуск агрегатов для арктических судов

"Роснефть" и GE подписали договор на выпуск агрегатов для арктических судов - РИА Новости, 02.09.2021

"Роснефть" и GE подписали договор на выпуск агрегатов для арктических судов

ПАО "НК "Роснефть", GE Energy Power Conversion Technology Ltd. и ООО "Прикладной инженерный и учебный центр Сапфир" в рамках VI Восточного экономического форума РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T12:32

2021-09-02T12:32

2021-09-02T13:15

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general electric

роснефть

восточный экономический форум (вэф)

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. ПАО "НК "Роснефть", GE Energy Power Conversion Technology Ltd. и ООО "Прикладной инженерный и учебный центр Сапфир" в рамках VI Восточного экономического форума подписали лицензионный договор на использование Единой технологии винто-рулевых колонок (ВРК) высокого ледового класса мощностью 15 МВт, сообщает "Роснефть".Договоренности будут способствовать дальнейшей локализации производства комплектующего оборудования для морских судов ледового класса, которые строятся на судоверфи "Звезда". На площадке ООО "Завод ВРК Сапфир" уже налажено производство ВРК мощностью 7,5 МВт.Винто-рулевые колонки являются ключевым звеном судовой электроэнергетической системы. Разработанная конструкция ВРК обеспечивает высокие ледовые и маневренные качества морских судов в период навигации по Северному морскому пути и рассчитана на эксплуатацию в тяжелых ледовых условиях.Технология винто-рулевых колонок мощностью 15 МВт была разработана Прикладным инженерным и учебным центром "Сапфир" в сотрудничестве с GE Power Conversion France SAS в рамках совместной программы научно-исследовательских и опытно конструкторских работ ПАО "НК "Роснефть" и General Electric.Реализация соглашения позволит "Роснефти" повысить эффективность бизнес процессов в морских проектах.

https://ria.ru/20210827/gaz-1747479986.html

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2021

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новости компаний - экономика, general electric, роснефть, восточный экономический форум (вэф), восточный экономический форум — 2021 (вэф)