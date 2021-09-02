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"Роскосмос" может резко пополниться женщинами-космонавтами, заявил Рогозин
"Роскосмос" может резко пополниться женщинами-космонавтами, заявил Рогозин - РИА Новости, 02.09.2021
"Роскосмос" может резко пополниться женщинами-космонавтами, заявил Рогозин
"Роскосмос" рассчитывает, что в 2021-2022 годах российский отряд космонавтов резко пополнится женщинами, заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T16:59
2021-09-02T16:59
дмитрий рогозин
светлана савицкая
елена кондакова
роскосмос
валентина терешкова
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
елена серова
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. "Роскосмос" рассчитывает, что в 2021-2022 годах российский отряд космонавтов резко пополнится женщинами, заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин."Мы рассчитываем на то, что вот уже в этом году, в следующем году у нас резко пополнится отряд космонавтов девушками", - сказал он в ходе форума "Новое знание".Рогозин добавил, что наличие женщин в космосе "важно для нормального психологического климата" на Международной космической станции.По его словам, российские методики подготовки позволяют "женщинам в полной мере выдерживать все нагрузки и испытания и проводить сложные эксперименты на борту станции наравне с мужчинами".Сейчас в отряде космонавтов "Роскосмоса" среди 29 космонавтов всего одна женщина - Анна Кикина.До сих пор в космосе побывали четыре женщины из России: Валентина Терешкова (в 1963 году), Светлана Савицкая (1982, 1984), Елена Кондакова (1994-1995, 1997) и Елена Серова (2014-2015). Актрисе Юлии Пересильд в октябре 2021 года предстоит стать пятой, Кикиной осенью 2022 года - шестой.
https://ria.ru/20210831/polet-1747988132.html
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дмитрий рогозин, светлана савицкая, елена кондакова, роскосмос, валентина терешкова, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), елена серова, анна кикина, юлия пересильд
16:59 02.09.2021
 
"Роскосмос" может резко пополниться женщинами-космонавтами, заявил Рогозин

Рогозин: рассчитываем, что уже скоро отряд космонавтов резко пополнится девушками

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. "Роскосмос" рассчитывает, что в 2021-2022 годах российский отряд космонавтов резко пополнится женщинами, заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Мы рассчитываем на то, что вот уже в этом году, в следующем году у нас резко пополнится отряд космонавтов девушками", - сказал он в ходе форума "Новое знание".
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Рогозин добавил, что наличие женщин в космосе "важно для нормального психологического климата" на Международной космической станции.
По его словам, российские методики подготовки позволяют "женщинам в полной мере выдерживать все нагрузки и испытания и проводить сложные эксперименты на борту станции наравне с мужчинами".
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Сейчас в отряде космонавтов "Роскосмоса" среди 29 космонавтов всего одна женщина - Анна Кикина.
До сих пор в космосе побывали четыре женщины из России: Валентина Терешкова (в 1963 году), Светлана Савицкая (1982, 1984), Елена Кондакова (1994-1995, 1997) и Елена Серова (2014-2015). Актрисе Юлии Пересильд в октябре 2021 года предстоит стать пятой, Кикиной осенью 2022 года - шестой.
 
Дмитрий РогозинСветлана СавицкаяЕлена КондаковаРоскосмосВалентина ТерешковаКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Елена СероваАнна КикинаЮлия Пересильд
 
 
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