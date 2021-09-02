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"Росатом" планирует построить два корпуса для энергоблока Баимского ГОКа
"Росатом" планирует построить два корпуса для энергоблока Баимского ГОКа - РИА Новости, 02.09.2021
"Росатом" планирует построить два корпуса для энергоблока Баимского ГОКа
"Росатом" планирует объявить международный тендер для строительства двух корпусов для энергоблоков Баимского ГОКа, рассказал журналистам заместитель... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T07:09
2021-09-02T07:09
в мире
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. "Росатом" планирует объявить международный тендер для строительства двух корпусов для энергоблоков Баимского ГОКа, рассказал журналистам заместитель генерального директора - директор Дирекции Северного морского пути Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Вячеслав Рукша."Когда мы обсуждали вопрос темпов строительства первых четырёх плавучих энергоблоков на базе нашей установки "Ритм 200", наш основной заказчик " Баимское" желает электричество в декабре 2026 года. В этом смысле, конечно, объёмы и технологические особенности Балтийского завода не позволяют все четыре корпуса строить. Два корпуса будут объявлены в международный тендер", - ответил Рукша на вопрос журналистов о планах по размещения заказов в Китае на строительство."Мы должны с Новачуком (председатель совета директоров ГДК "Баимская" Олег Новачук) до конца сентября. Мы согласовали дополнительный договор, потому что есть ряд необходимых изменений, надо сделать соответствующие нормативно-правовые акты", - добавил Рукша.Как отметил Рукша, в планах до конца сентября подписать основные договора."Договор между ФГУП "Атомфлот" и Баимским ГОКом должен быть подписан, договора "Атомофлота" с нашим "Энергомашиностроительным комплексом". Целевая задача – первых два корпуса иметь осенью 2026 года в Чаунской губе", - добавил он.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210726/rosatom-1742997669.html
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в мире, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", восточный экономический форум — 2021 (вэф)
07:09 02.09.2021
 
"Росатом" планирует построить два корпуса для энергоблока Баимского ГОКа

"Росатом" планирует построить два корпуса для энергоблока Баимского ГОКа за рубежом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип "Росатом"
Логотип Росатом - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. "Росатом" планирует объявить международный тендер для строительства двух корпусов для энергоблоков Баимского ГОКа, рассказал журналистам заместитель генерального директора - директор Дирекции Северного морского пути Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Вячеслав Рукша.
"Когда мы обсуждали вопрос темпов строительства первых четырёх плавучих энергоблоков на базе нашей установки "Ритм 200", наш основной заказчик " Баимское" желает электричество в декабре 2026 года. В этом смысле, конечно, объёмы и технологические особенности Балтийского завода не позволяют все четыре корпуса строить. Два корпуса будут объявлены в международный тендер", - ответил Рукша на вопрос журналистов о планах по размещения заказов в Китае на строительство.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
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"Росатом" начал строить реакторный комплекс в Боливии
"Мы должны с Новачуком (председатель совета директоров ГДК "Баимская" Олег Новачук) до конца сентября. Мы согласовали дополнительный договор, потому что есть ряд необходимых изменений, надо сделать соответствующие нормативно-правовые акты", - добавил Рукша.
Как отметил Рукша, в планах до конца сентября подписать основные договора.
"Договор между ФГУП "Атомфлот" и Баимским ГОКом должен быть подписан, договора "Атомофлота" с нашим "Энергомашиностроительным комплексом". Целевая задача – первых два корпуса иметь осенью 2026 года в Чаунской губе", - добавил он.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
В миреГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Восточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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