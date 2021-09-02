https://ria.ru/20210902/rogozin-1748404732.html
Рогозин рассказал, что с детства мечтал управлять космической отраслью
Рогозин рассказал, что с детства мечтал управлять космической отраслью - РИА Новости, 02.09.2021
Рогозин рассказал, что с детства мечтал управлять космической отраслью
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что с детства мечтал возглавить ракетно-космическую отрасль страны. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T17:36
2021-09-02T17:36
2021-09-02T17:36
наука
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дмитрий рогозин
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космос - риа наука
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что с детства мечтал возглавить ракетно-космическую отрасль страны."Я не думал, я мечтал об этом", - сказал Рогозин в ходе марафона "Новое знание", отвечая на вопрос школьника, думал ли он о том, что станет гендиректором "Роскосмоса".По словам чиновника, в детстве он жил в московском районе Тушино и ходил на кружок, где в шесть лет вместе с товарищами построил и запустил свою первую ракету. В восемь лет, по словам Рогозина, он прочитал, "освоил и до сих пор помнит" отцовскую книгу "Теория реактивных двигателей".Отец Дмитрия Рогозина – крупный организатор советской военной промышленности, первый заместитель начальника службы вооружений Минобороны СССР, генерал-лейтенант Олег Константинович Рогозин (1929-2010)."Я влюблен в эту профессию. Ничего более романтичного, чем заниматься космосом, пытаться изменить реальность, сделать ее такой, чтобы страна гордилась своей космонавтикой, как раньше мы гордились, это моя мечта, мое желание, и я сделаю все, чтобы его реализовать", - заверил глава "Роскосмоса".
https://ria.ru/20210831/kosmonavtika-1747946768.html
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ссср, дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука
Рогозин рассказал, что с детства мечтал управлять космической отраслью
Глава "Роскосмоса" Рогозин рассказал, что с детства мечтал возглавить космическую отрасль
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости.
Гендиректор "Роскосмоса
" Дмитрий Рогозин
рассказал, что с детства мечтал возглавить ракетно-космическую отрасль страны.
"Я не думал, я мечтал об этом", - сказал Рогозин в ходе марафона "Новое знание", отвечая на вопрос школьника, думал ли он о том, что станет гендиректором "Роскосмоса".
По словам чиновника, в детстве он жил в московском районе Тушино и ходил на кружок, где в шесть лет вместе с товарищами построил и запустил свою первую ракету. В восемь лет, по словам Рогозина, он прочитал, "освоил и до сих пор помнит" отцовскую книгу "Теория реактивных двигателей".
Отец Дмитрия Рогозина – крупный организатор советской военной промышленности, первый заместитель начальника службы вооружений Минобороны СССР
, генерал-лейтенант Олег Константинович Рогозин (1929-2010).
"Я влюблен в эту профессию. Ничего более романтичного, чем заниматься космосом, пытаться изменить реальность, сделать ее такой, чтобы страна гордилась своей космонавтикой, как раньше мы гордились, это моя мечта, мое желание, и я сделаю все, чтобы его реализовать", - заверил глава "Роскосмоса".