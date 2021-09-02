Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210902/rogozin-1748404732.html
Рогозин рассказал, что с детства мечтал управлять космической отраслью
Рогозин рассказал, что с детства мечтал управлять космической отраслью - РИА Новости, 02.09.2021
Рогозин рассказал, что с детства мечтал управлять космической отраслью
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что с детства мечтал возглавить ракетно-космическую отрасль страны. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T17:36
2021-09-02T17:36
наука
ссср
дмитрий рогозин
роскосмос
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582705752_0:51:3114:1802_1920x0_80_0_0_99f3b767c9a01241f941569661571f14.jpg
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что с детства мечтал возглавить ракетно-космическую отрасль страны."Я не думал, я мечтал об этом", - сказал Рогозин в ходе марафона "Новое знание", отвечая на вопрос школьника, думал ли он о том, что станет гендиректором "Роскосмоса".По словам чиновника, в детстве он жил в московском районе Тушино и ходил на кружок, где в шесть лет вместе с товарищами построил и запустил свою первую ракету. В восемь лет, по словам Рогозина, он прочитал, "освоил и до сих пор помнит" отцовскую книгу "Теория реактивных двигателей".Отец Дмитрия Рогозина – крупный организатор советской военной промышленности, первый заместитель начальника службы вооружений Минобороны СССР, генерал-лейтенант Олег Константинович Рогозин (1929-2010)."Я влюблен в эту профессию. Ничего более романтичного, чем заниматься космосом, пытаться изменить реальность, сделать ее такой, чтобы страна гордилась своей космонавтикой, как раньше мы гордились, это моя мечта, мое желание, и я сделаю все, чтобы его реализовать", - заверил глава "Роскосмоса".
https://ria.ru/20210831/kosmonavtika-1747946768.html
https://ria.ru/20210829/rogozin-1747726077.html
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582705752_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e3bb127a31d7c48f62ee63b2116ee442.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ссср, дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука
17:36 02.09.2021
 
Рогозин рассказал, что с детства мечтал управлять космической отраслью

Глава "Роскосмоса" Рогозин рассказал, что с детства мечтал возглавить космическую отрасль

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что с детства мечтал возглавить ракетно-космическую отрасль страны.
"Я не думал, я мечтал об этом", - сказал Рогозин в ходе марафона "Новое знание", отвечая на вопрос школьника, думал ли он о том, что станет гендиректором "Роскосмоса".
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 10:44
Рогозин предложил построить город российской космонавтики
По словам чиновника, в детстве он жил в московском районе Тушино и ходил на кружок, где в шесть лет вместе с товарищами построил и запустил свою первую ракету. В восемь лет, по словам Рогозина, он прочитал, "освоил и до сих пор помнит" отцовскую книгу "Теория реактивных двигателей".
Отец Дмитрия Рогозина – крупный организатор советской военной промышленности, первый заместитель начальника службы вооружений Минобороны СССР, генерал-лейтенант Олег Константинович Рогозин (1929-2010).
"Я влюблен в эту профессию. Ничего более романтичного, чем заниматься космосом, пытаться изменить реальность, сделать ее такой, чтобы страна гордилась своей космонавтикой, как раньше мы гордились, это моя мечта, мое желание, и я сделаю все, чтобы его реализовать", - заверил глава "Роскосмоса".
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
29 августа, 13:38
Рогозин допустил существование гуманоидных инопланетян
 
НаукаСССРДмитрий РогозинРоскосмосКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:42Пять международных компаний представят проекты экополиса на Сахалине
06:35Клиенты Сбербанка стали реже жаловаться на телефонное мошенничество
06:35Мантуров: внедорожник Aurus Komendant презентуют весной
06:30Бизнес ждет, что Путин обозначит инфраструктурные проекты для ДФО
06:28ВЭБ.РФ поддержит строительство АЭС малой мощности в Якутии
06:25Ракета Alpha взорвалась вскоре после запуска в Калифорнии
06:22Кузбасс и "Вымпелком" заключили соглашение в сфере цифровизации
06:19Эксперт рассказал об обстоятельствах нападения тигра на человека в ДФО
06:15Несколько компаний заинтересовались участием в ESG-альянсе Сбербанка
06:13В Белоруссии обвинили соседние страны ЕС в нарушении международного права
06:10"Мир" рассказал о туристическом кешбэке для жителей Дальнего Востока
06:06Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов
06:05Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане
06:02Запуск почтовых беспилотников на Камчатке планируется к 2023 году
06:02Глава Россотрудничества попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости
06:00В Арктике реализуют газохимический проект стоимостью 205 миллиардов руб
05:58Россия заняла 27 место в рейтинге стран по цифровизации
05:55МЭР намерено добиться признания системы верификации выбросов газов
05:51Опыт ФТИ распространят на проекты в Арктике, заявил Чекунков
05:50Рядом с Владивостоком построят новый город Спутник
Лента новостейМолния