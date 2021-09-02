https://ria.ru/20210902/rogozin-1748404732.html

Рогозин рассказал, что с детства мечтал управлять космической отраслью

Рогозин рассказал, что с детства мечтал управлять космической отраслью - РИА Новости, 02.09.2021

Рогозин рассказал, что с детства мечтал управлять космической отраслью

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что с детства мечтал возглавить ракетно-космическую отрасль страны. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T17:36

2021-09-02T17:36

2021-09-02T17:36

наука

ссср

дмитрий рогозин

роскосмос

космос - риа наука

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что с детства мечтал возглавить ракетно-космическую отрасль страны."Я не думал, я мечтал об этом", - сказал Рогозин в ходе марафона "Новое знание", отвечая на вопрос школьника, думал ли он о том, что станет гендиректором "Роскосмоса".По словам чиновника, в детстве он жил в московском районе Тушино и ходил на кружок, где в шесть лет вместе с товарищами построил и запустил свою первую ракету. В восемь лет, по словам Рогозина, он прочитал, "освоил и до сих пор помнит" отцовскую книгу "Теория реактивных двигателей".Отец Дмитрия Рогозина – крупный организатор советской военной промышленности, первый заместитель начальника службы вооружений Минобороны СССР, генерал-лейтенант Олег Константинович Рогозин (1929-2010)."Я влюблен в эту профессию. Ничего более романтичного, чем заниматься космосом, пытаться изменить реальность, сделать ее такой, чтобы страна гордилась своей космонавтикой, как раньше мы гордились, это моя мечта, мое желание, и я сделаю все, чтобы его реализовать", - заверил глава "Роскосмоса".

https://ria.ru/20210831/kosmonavtika-1747946768.html

https://ria.ru/20210829/rogozin-1747726077.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ссср, дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука