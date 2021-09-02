https://ria.ru/20210902/robot-1748272117.html

Российские роботы "работают" пациентами и сотрудниками МФЦ

Российские роботы "работают" пациентами и сотрудниками МФЦ - РИА Новости, 02.09.2021

Российские роботы "работают" пациентами и сотрудниками МФЦ

Человекоподобные роботы от компании "Промобот" "трудоустроились" пациентами в медвузы, на них будущие врачи оттачивают свои навыки в постановке диагнозов,... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T05:47

2021-09-02T05:47

2021-09-02T05:47

технологии

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740111202_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2f00e179f8d73ebd2dc76b6332532745.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Человекоподобные роботы от компании "Промобот" "трудоустроились" пациентами в медвузы, на них будущие врачи оттачивают свои навыки в постановке диагнозов, аналогичные андроиды работают в МФЦ в Москве и регионах, а их сервисный "собрат" стал телеоператором федерального канала и работает на Восточном экономическом форуме, рассказал РИА Новости председатель совета директоров компании "Промобот" Алексей Южаков."Такие роботы в МФЦ Москвы и регионов работают, у нас есть контракт с одной из медицинских компаний, они поставляют в вузы. Студенты медицинских вузов ставят диагнозы роботу", - рассказал Южаков.Другой тип робота компании - "Промобот v4" - поставлен федеральному телеканалу и в рамках ВЭФ работает телеоператором. "Это очень круто", - прокомментировал его работу Южаков.Он также сообщил, что в настоящее время компания патентует еще более "живого" робота с увеличенным на треть количеством мимических точек."Там еще более реалистичная кожа, там абсолютно переработан каркас, он может показывать еще больше мимик. Новый каркас сейчас патентуем", - рассказал Южаков.В перспективе подобные сервисные роботы, считает он, заменят консультантов."В нашем понимании это социальный интерфейс общения. Есть мобильный интерфейс, есть веб-интерфейс, а есть социальный интерфейс. У нас есть исследование стороннее, которое доказывает, что любому человеку комфортнее общаться с "человеком", наша задача, по большому счету, просто визуально обмануть собеседника. Вы начнете общаться с роботом, считая, что это человек, может, потом поймете, но барьер уже будет сломан. Это то, что освободит огромное количество людей от продаж, консультаций, презентаций, каких-то услуг", - рассказал Южаков."Промобот" разработал стратегию развития робототехники до 2036 года. Сейчас роботы могут общаться с человеком, выражать мимикой различные эмоции, двигать руками. В будущем им планируется добавить функцию движения.

https://ria.ru/20210730/promobot-1743615106.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)