Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210902/robot-1748272117.html
Российские роботы "работают" пациентами и сотрудниками МФЦ
Российские роботы "работают" пациентами и сотрудниками МФЦ - РИА Новости, 02.09.2021
Российские роботы "работают" пациентами и сотрудниками МФЦ
Человекоподобные роботы от компании "Промобот" "трудоустроились" пациентами в медвузы, на них будущие врачи оттачивают свои навыки в постановке диагнозов,... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T05:47
2021-09-02T05:47
технологии
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740111202_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2f00e179f8d73ebd2dc76b6332532745.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Человекоподобные роботы от компании "Промобот" "трудоустроились" пациентами в медвузы, на них будущие врачи оттачивают свои навыки в постановке диагнозов, аналогичные андроиды работают в МФЦ в Москве и регионах, а их сервисный "собрат" стал телеоператором федерального канала и работает на Восточном экономическом форуме, рассказал РИА Новости председатель совета директоров компании "Промобот" Алексей Южаков."Такие роботы в МФЦ Москвы и регионов работают, у нас есть контракт с одной из медицинских компаний, они поставляют в вузы. Студенты медицинских вузов ставят диагнозы роботу", - рассказал Южаков.Другой тип робота компании - "Промобот v4" - поставлен федеральному телеканалу и в рамках ВЭФ работает телеоператором. "Это очень круто", - прокомментировал его работу Южаков.Он также сообщил, что в настоящее время компания патентует еще более "живого" робота с увеличенным на треть количеством мимических точек."Там еще более реалистичная кожа, там абсолютно переработан каркас, он может показывать еще больше мимик. Новый каркас сейчас патентуем", - рассказал Южаков.В перспективе подобные сервисные роботы, считает он, заменят консультантов."В нашем понимании это социальный интерфейс общения. Есть мобильный интерфейс, есть веб-интерфейс, а есть социальный интерфейс. У нас есть исследование стороннее, которое доказывает, что любому человеку комфортнее общаться с "человеком", наша задача, по большому счету, просто визуально обмануть собеседника. Вы начнете общаться с роботом, считая, что это человек, может, потом поймете, но барьер уже будет сломан. Это то, что освободит огромное количество людей от продаж, консультаций, презентаций, каких-то услуг", - рассказал Южаков."Промобот" разработал стратегию развития робототехники до 2036 года. Сейчас роботы могут общаться с человеком, выражать мимикой различные эмоции, двигать руками. В будущем им планируется добавить функцию движения.
https://ria.ru/20210730/promobot-1743615106.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740111202_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_25ae663e88c30f668b17102782a7cb75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
05:47 02.09.2021
 
Российские роботы "работают" пациентами и сотрудниками МФЦ

Российские роботы "работают" пациентами, сотрудниками МФЦ и на телевидении

© Фото : компания "Промобот"Человекоподобный робот, созданный российской компанией Promobot
Человекоподобный робот, созданный российской компанией Promobot - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Фото : компания "Промобот"
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Человекоподобные роботы от компании "Промобот" "трудоустроились" пациентами в медвузы, на них будущие врачи оттачивают свои навыки в постановке диагнозов, аналогичные андроиды работают в МФЦ в Москве и регионах, а их сервисный "собрат" стал телеоператором федерального канала и работает на Восточном экономическом форуме, рассказал РИА Новости председатель совета директоров компании "Промобот" Алексей Южаков.
"Такие роботы в МФЦ Москвы и регионов работают, у нас есть контракт с одной из медицинских компаний, они поставляют в вузы. Студенты медицинских вузов ставят диагнозы роботу", - рассказал Южаков.
Другой тип робота компании - "Промобот v4" - поставлен федеральному телеканалу и в рамках ВЭФ работает телеоператором. "Это очень круто", - прокомментировал его работу Южаков.
Он также сообщил, что в настоящее время компания патентует еще более "живого" робота с увеличенным на треть количеством мимических точек.
"Там еще более реалистичная кожа, там абсолютно переработан каркас, он может показывать еще больше мимик. Новый каркас сейчас патентуем", - рассказал Южаков.
Робот Promobot V.4 - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 13:30
Российский робот "Промобот" начал работать охранником в Берлине
В перспективе подобные сервисные роботы, считает он, заменят консультантов.
"В нашем понимании это социальный интерфейс общения. Есть мобильный интерфейс, есть веб-интерфейс, а есть социальный интерфейс. У нас есть исследование стороннее, которое доказывает, что любому человеку комфортнее общаться с "человеком", наша задача, по большому счету, просто визуально обмануть собеседника. Вы начнете общаться с роботом, считая, что это человек, может, потом поймете, но барьер уже будет сломан. Это то, что освободит огромное количество людей от продаж, консультаций, презентаций, каких-то услуг", - рассказал Южаков.
"Промобот" разработал стратегию развития робототехники до 2036 года. Сейчас роботы могут общаться с человеком, выражать мимикой различные эмоции, двигать руками. В будущем им планируется добавить функцию движения.
 
ТехнологииРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Минфин предложил оставить в Гохране только ликвидные драгметаллы и камни
06:28В Счетной палате оценили ситуацию с "ковидными" выплатами медикам
06:26СМИ: FAA расследует отклонение от курса при посадке корабля Virgin Galactic
06:24В Южной Корее рассказали сотрудничестве с Россией в сфере туризма
06:21Ростуризм планирует запустить "вакцинные" туры для иностранцев
06:20Глава Минтруда назвал размер маткапитала в 2022 году
06:16Глава Якутии оценил уровень промышленного развития региона
06:14"Новатэк" планирует развернуть сеть криоАЗС и малотоннажных заводов СПГ
06:13В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
06:11Исследование: российских подростков больше интересует в Сети заработок
06:10Минфин раскрыл детали идеи возврата денег жертвам мошенников
06:07Эксперты предрекли усиление террористических группировок при талибах
06:07Премьер Японии не поедет на ВЭФ
06:02В Якутии открыли первую гибридную электростанцию
05:53В России стартовала вакцинация от гриппа
05:51Глава Якутии рассказал об ожидаемых от "Алросы" дивидендах
05:49"Почта России" и "Аэрофлот" договорились о расширении сотрудничества
05:47Российские роботы "работают" пациентами и сотрудниками МФЦ
05:46Глава Забайкалья дал совет губернаторам, как вести аккаунты в TikTok
05:44Duracell готова бесплатно вывозить батарейки на утилизацию
Лента новостейМолния