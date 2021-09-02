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Мишустин рассказал о промышленных революциях
Мишустин рассказал о промышленных революциях - РИА Новости, 02.09.2021
Мишустин рассказал о промышленных революциях
Мы стоим у истоков четвертой промышленной революции, не исключено, что пятая произойдет в ближайшие 10-20 лет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T10:12
2021-09-02T11:33
михаил мишустин
технологии
промышленность
россия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Мы стоим у истоков четвертой промышленной революции, не исключено, что пятая произойдет в ближайшие 10-20 лет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Это новые формы общения. Кто-то это называет Трансформацией, другие четвёртой промышленной революцией. Конечно, необходимо понимать ее природу. Сегодня я предлагаю поговорить о современных трендах, влияющих на будущее, о вызовах, которые стоят перед Россией, перед всем миром… мы стоим на пороге четвёртой промышленной революции",- сказал Мишустин, выступая в ходе марафона "Новое Знание". Премьер-министр добавил, что в ближайшие 10-20 лет может произойти пятая промышленная революция.Отдельно Мишустин коснулся темы экологической повестки. "Это сегодня очень важное направление вопросов изменения климата, которые волнуют умы ученых, исследователей всего мира", - сказал он.По его словам, глобальность климатических и экологических перемен очевидна, потому что все страны соглашаются, что замедление процесса глобального потепления и сокращение выбросов парниковых гадов требует усилий. Так, премьер-министр РФ напомнил студентам об инициативе президента РФ Владимира Путина создать в Евразийском экономическом союзе банк климатических данных и цифровых инициатив, которые касаются учета углеродного следа."Многие страны Евросоюза, Япония, Китай и другие заявили о намерении добиться углеродной нейтральности уже к середине этого века преимущественно за счет постепенной замены ископаемых источников энергии, таких как уголь, нефть и газ, на возобновляемые. В основном, это предлагается решить в результате постепенной замены ископаемых источников энергии, таких как уголь, нефть, газ, на возобновляемые. Процесс получил название энергетического перехода. Очевидно, что нас ожидает снижение спроса на углеводородные источники энергии, и мы готовимся к переходу на новую энергетику, в том числе водородную энергетику", - сказал Мишустин.Премьер-министр подчеркнул, что российские власти недавно уже утвердили концепцию развития водородной энергетики."В ближайшие три года мы планируем создать профильные кластеры и реализуем "пилоты" по производству и экспорту водорода. Кроме того, водородные энергоносители будут активнее использоваться на внутреннем рынке", - подчеркнул глава кабмина.
https://ria.ru/20200614/1572910646.html
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михаил мишустин, технологии, промышленность, россия
10:12 02.09.2021 (обновлено: 11:33 02.09.2021)
 
Мишустин рассказал о промышленных революциях

Премьер Мишустин: мы стоим у истоков четвертой промышленной революции

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Физтех-лицея имени П. Л. Капицы в Долгопрудном
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Физтех-лицея имени П. Л. Капицы в Долгопрудном - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Мы стоим у истоков четвертой промышленной революции, не исключено, что пятая произойдет в ближайшие 10-20 лет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Это новые формы общения. Кто-то это называет Трансформацией, другие четвёртой промышленной революцией. Конечно, необходимо понимать ее природу. Сегодня я предлагаю поговорить о современных трендах, влияющих на будущее, о вызовах, которые стоят перед Россией, перед всем миром… мы стоим на пороге четвёртой промышленной революции",- сказал Мишустин, выступая в ходе марафона "Новое Знание". Премьер-министр добавил, что в ближайшие 10-20 лет может произойти пятая промышленная революция.
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Отдельно Мишустин коснулся темы экологической повестки. "Это сегодня очень важное направление вопросов изменения климата, которые волнуют умы ученых, исследователей всего мира", - сказал он.
По его словам, глобальность климатических и экологических перемен очевидна, потому что все страны соглашаются, что замедление процесса глобального потепления и сокращение выбросов парниковых гадов требует усилий. Так, премьер-министр РФ напомнил студентам об инициативе президента РФ Владимира Путина создать в Евразийском экономическом союзе банк климатических данных и цифровых инициатив, которые касаются учета углеродного следа.
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"Многие страны Евросоюза, Япония, Китай и другие заявили о намерении добиться углеродной нейтральности уже к середине этого века преимущественно за счет постепенной замены ископаемых источников энергии, таких как уголь, нефть и газ, на возобновляемые. В основном, это предлагается решить в результате постепенной замены ископаемых источников энергии, таких как уголь, нефть, газ, на возобновляемые. Процесс получил название энергетического перехода. Очевидно, что нас ожидает снижение спроса на углеводородные источники энергии, и мы готовимся к переходу на новую энергетику, в том числе водородную энергетику", - сказал Мишустин.
Премьер-министр подчеркнул, что российские власти недавно уже утвердили концепцию развития водородной энергетики.
"В ближайшие три года мы планируем создать профильные кластеры и реализуем "пилоты" по производству и экспорту водорода. Кроме того, водородные энергоносители будут активнее использоваться на внутреннем рынке", - подчеркнул глава кабмина.
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