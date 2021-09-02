https://ria.ru/20210902/reshenie-1748285569.html

Минфин: "Еврофинанс Моснарбанк" может быть передан "Ростеху"

Минфин: "Еврофинанс Моснарбанк" может быть передан "Ростеху" - РИА Новости, 02.09.2021

Минфин: "Еврофинанс Моснарбанк" может быть передан "Ростеху"

Попавший под санкции США "Еврофинанс Моснарбанк", вероятно, будет передан "Ростеху", решение может быть принято в этом году, сообщил замминистра финансов РФ... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T08:01

2021-09-02T08:01

2021-09-02T08:01

экономика

сша

владивосток

втб

газпромбанк

министерство финансов рф (минфин россии)

алексей моисеев

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости/Прайм. Попавший под санкции США "Еврофинанс Моснарбанк", вероятно, будет передан "Ростеху", решение может быть принято в этом году, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума."Я думаю, что в этом году какое-то решение примем все-таки", - сказал Моисеев. По его словам, никаких новостей по этому банку пока нет - по-прежнему остаются два варианта его реализации: передать в капитал "Ростеха" или продать менеджменту."Мы, конечно, видим, что более вероятен первый вариант. Мы, конечно, как Минфин хотим заработать, поэтому и колеблемся до сих пор. Но с этим активом надо что-то решить. Даже МИД к нам обратился, сказал, что затянули и давайте примем какое-то решение", - рассказал замминистра.Ранее он говорил, что заявку на приобретение 50% и двух акций "Еврофинанс Моснарбанка" помимо менеджмента банка подал "Ростех", и второй акционер - венесуэльская сторона - не возражала против любого варианта.Минфин США в марте 2019 года добавил "Еврофинанс Моснарбанк" в санкционный список, обвинив его в связях с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA. Включение в этот список означает заморозку активов в юрисдикции США, а также запрет американским физическим и юридическим лицам на сделки или операции с этим банком. После этого ВТБ и Газпромбанк передали Росимуществу свои пакеты в банке. Еще один его акционер, с долей 49,99%, - венесуэльский Фонд национального развития (National Development Fund, Fonden JSC).Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210826/sevpotok-1747344342.html

https://ria.ru/20210415/spisok-1728468241.html

сша

владивосток

россия

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экономика, сша, владивосток, втб, газпромбанк, министерство финансов рф (минфин россии), алексей моисеев, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)