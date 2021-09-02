Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210902/reshenie-1748285569.html
Минфин: "Еврофинанс Моснарбанк" может быть передан "Ростеху"
Минфин: "Еврофинанс Моснарбанк" может быть передан "Ростеху" - РИА Новости, 02.09.2021
Минфин: "Еврофинанс Моснарбанк" может быть передан "Ростеху"
Попавший под санкции США "Еврофинанс Моснарбанк", вероятно, будет передан "Ростеху", решение может быть принято в этом году, сообщил замминистра финансов РФ... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T08:01
2021-09-02T08:01
экономика
сша
владивосток
втб
газпромбанк
министерство финансов рф (минфин россии)
алексей моисеев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748118757_0:222:3246:2048_1920x0_80_0_0_7e5e7277f4efdc62e78cfcc5a79cbb01.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости/Прайм. Попавший под санкции США "Еврофинанс Моснарбанк", вероятно, будет передан "Ростеху", решение может быть принято в этом году, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума."Я думаю, что в этом году какое-то решение примем все-таки", - сказал Моисеев. По его словам, никаких новостей по этому банку пока нет - по-прежнему остаются два варианта его реализации: передать в капитал "Ростеха" или продать менеджменту."Мы, конечно, видим, что более вероятен первый вариант. Мы, конечно, как Минфин хотим заработать, поэтому и колеблемся до сих пор. Но с этим активом надо что-то решить. Даже МИД к нам обратился, сказал, что затянули и давайте примем какое-то решение", - рассказал замминистра.Ранее он говорил, что заявку на приобретение 50% и двух акций "Еврофинанс Моснарбанка" помимо менеджмента банка подал "Ростех", и второй акционер - венесуэльская сторона - не возражала против любого варианта.Минфин США в марте 2019 года добавил "Еврофинанс Моснарбанк" в санкционный список, обвинив его в связях с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA. Включение в этот список означает заморозку активов в юрисдикции США, а также запрет американским физическим и юридическим лицам на сделки или операции с этим банком. После этого ВТБ и Газпромбанк передали Росимуществу свои пакеты в банке. Еще один его акционер, с долей 49,99%, - венесуэльский Фонд национального развития (National Development Fund, Fonden JSC).Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210826/sevpotok-1747344342.html
https://ria.ru/20210415/spisok-1728468241.html
сша
владивосток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748118757_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_98dd2f191fbb0806dc224b9c58d137ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, сша, владивосток, втб, газпромбанк, министерство финансов рф (минфин россии), алексей моисеев, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
08:01 02.09.2021
 
Минфин: "Еврофинанс Моснарбанк" может быть передан "Ростеху"

Минфин: в условиях санкций США вероятна передача "Еврофинанс Моснарбанка" "Ростеху"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип Восточного экономического форума в главном корпусе Дальневосточного федерального университета
Логотип Восточного экономического форума в главном корпусе Дальневосточного федерального университета - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости/Прайм. Попавший под санкции США "Еврофинанс Моснарбанк", вероятно, будет передан "Ростеху", решение может быть принято в этом году, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума.
"Я думаю, что в этом году какое-то решение примем все-таки", - сказал Моисеев. По его словам, никаких новостей по этому банку пока нет - по-прежнему остаются два варианта его реализации: передать в капитал "Ростеха" или продать менеджменту.
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 14:14В мире
Глава "Нафтогаза" высказался за введение санкций против Nord Stream 2 AG
"Мы, конечно, видим, что более вероятен первый вариант. Мы, конечно, как Минфин хотим заработать, поэтому и колеблемся до сих пор. Но с этим активом надо что-то решить. Даже МИД к нам обратился, сказал, что затянули и давайте примем какое-то решение", - рассказал замминистра.
Ранее он говорил, что заявку на приобретение 50% и двух акций "Еврофинанс Моснарбанка" помимо менеджмента банка подал "Ростех", и второй акционер - венесуэльская сторона - не возражала против любого варианта.
Минфин США в марте 2019 года добавил "Еврофинанс Моснарбанк" в санкционный список, обвинив его в связях с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA. Включение в этот список означает заморозку активов в юрисдикции США, а также запрет американским физическим и юридическим лицам на сделки или операции с этим банком. После этого ВТБ и Газпромбанк передали Росимуществу свои пакеты в банке. Еще один его акционер, с долей 49,99%, - венесуэльский Фонд национального развития (National Development Fund, Fonden JSC).
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 18:51
Минфин США опубликовал полный список попавших под новые санкции россиян
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаСШАВладивостокВТБГазпромбанкМинистерство финансов РФ (Минфин России)Алексей МоисеевРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:42Пять международных компаний представят проекты экополиса на Сахалине
06:35Клиенты Сбербанка стали реже жаловаться на телефонное мошенничество
06:35Мантуров: внедорожник Aurus Komendant презентуют весной
06:30Бизнес ждет, что Путин обозначит инфраструктурные проекты для ДФО
06:28ВЭБ.РФ поддержит строительство АЭС малой мощности в Якутии
06:25Ракета Alpha взорвалась вскоре после запуска в Калифорнии
06:22Кузбасс и "Вымпелком" заключили соглашение в сфере цифровизации
06:19Эксперт рассказал об обстоятельствах нападения тигра на человека в ДФО
06:15Несколько компаний заинтересовались участием в ESG-альянсе Сбербанка
06:13В Белоруссии обвинили соседние страны ЕС в нарушении международного права
06:10"Мир" рассказал о туристическом кешбэке для жителей Дальнего Востока
06:06Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов
06:05Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане
06:02Запуск почтовых беспилотников на Камчатке планируется к 2023 году
06:02Глава Россотрудничества попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости
06:00В Арктике реализуют газохимический проект стоимостью 205 миллиардов руб
05:58Россия заняла 27 место в рейтинге стран по цифровизации
05:55МЭР намерено добиться признания системы верификации выбросов газов
05:51Опыт ФТИ распространят на проекты в Арктике, заявил Чекунков
05:50Рядом с Владивостоком построят новый город Спутник
Лента новостейМолния