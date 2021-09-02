https://ria.ru/20210902/redaktor-1748275958.html

Котяков попробовал себя на ВЭФ в роли выпускающего редактора РИА Новости

Котяков попробовал себя на ВЭФ в роли выпускающего редактора РИА Новости - РИА Новости, 02.09.2021

Котяков попробовал себя на ВЭФ в роли выпускающего редактора РИА Новости

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе Восточного экономического форума. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T06:56

2021-09-02T06:56

2021-09-02T10:56

общество

владивосток

дальневосточный федеральный университет

антон котяков

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748311627_0:224:3072:1952_1920x0_80_0_0_1314cb17b400f31e2404c0868171afae.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе Восточного экономического форума.Министр опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что размер материнского (семейного) капитала в России в 2022 году составит более 503 тысяч рублей на первого ребёнка и 665 тысяч рублей на второго ребенка.Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ВЭФ, а позже была опубликована на сайте ria.ru.Затем Котяков был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/matkapital-1748274254.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владивосток, дальневосточный федеральный университет, антон котяков, восточный экономический форум — 2021 (вэф)