https://ria.ru/20210902/redaktor-1748275958.html
Котяков попробовал себя на ВЭФ в роли выпускающего редактора РИА Новости
Котяков попробовал себя на ВЭФ в роли выпускающего редактора РИА Новости - РИА Новости, 02.09.2021
Котяков попробовал себя на ВЭФ в роли выпускающего редактора РИА Новости
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе Восточного экономического форума. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T06:56
2021-09-02T06:56
2021-09-02T10:56
общество
владивосток
дальневосточный федеральный университет
антон котяков
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе Восточного экономического форума.Министр опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что размер материнского (семейного) капитала в России в 2022 году составит более 503 тысяч рублей на первого ребёнка и 665 тысяч рублей на второго ребенка.Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ВЭФ, а позже была опубликована на сайте ria.ru.Затем Котяков был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владивосток, дальневосточный федеральный университет, антон котяков, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
06:56 02.09.2021 (обновлено: 10:56 02.09.2021)
Котяков попробовал себя на ВЭФ в роли выпускающего редактора РИА Новости
Глава Минтруда Котяков попробовал себя на ВЭФ в роли выпускающего редактора РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе Восточного экономического форума.
Министр опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что размер материнского (семейного) капитала в России в 2022 году составит более 503 тысяч рублей на первого ребёнка и 665 тысяч рублей на второго ребенка.
Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ВЭФ, а позже была опубликована на сайте ria.ru.
Затем Котяков был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".
МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.