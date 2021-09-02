https://ria.ru/20210902/reabilitatsiya-1748363607.html
Путин высказался о проблеме реабилитации после COVID-19 на Дальнем Востоке
Путин высказался о проблеме реабилитации после COVID-19 на Дальнем Востоке - РИА Новости, 02.09.2021
Путин высказался о проблеме реабилитации после COVID-19 на Дальнем Востоке
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Дальнем Востоке пока не хватает мощностей для реабилитации тех, кто перенес коронавирусную инфекцию, однако помощь... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T14:18
2021-09-02T14:18
2021-09-02T14:18
распространение коронавируса
общество
владимир путин
здоровье - общество
дальний восток
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коронавирус в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Дальнем Востоке пока не хватает мощностей для реабилитации тех, кто перенес коронавирусную инфекцию, однако помощь людям нужна уже сейчас."Как вы знаете, мы начинаем программу медицинской реабилитации граждан, в том числе тех, кто перенес коронавирус, чтобы они могли обследоваться и полностью восстановить свое здоровье. Пока здесь, на Дальнем Востоке, объективно не хватает мощностей, инфраструктуры для реабилитации всех жителей региона", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию ДФО."Однако помощь и поддержка людям нужны сейчас", - добавил он.В связи с этим президент поручил предусмотреть в программе медицинской реабилитации отдельные решения для жителей ДФО по развитию необходимой инфраструктуры.
https://ria.ru/20210902/smertnost-1748354794.html
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общество, владимир путин, здоровье - общество, дальний восток, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Путин высказался о проблеме реабилитации после COVID-19 на Дальнем Востоке
Путин: на Дальнем Востоке не хватает мощностей для реабилитации перенесших COVID-19