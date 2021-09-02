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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210902/reabilitatsiya-1748363607.html
Путин высказался о проблеме реабилитации после COVID-19 на Дальнем Востоке
Путин высказался о проблеме реабилитации после COVID-19 на Дальнем Востоке - РИА Новости, 02.09.2021
Путин высказался о проблеме реабилитации после COVID-19 на Дальнем Востоке
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Дальнем Востоке пока не хватает мощностей для реабилитации тех, кто перенес коронавирусную инфекцию, однако помощь... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T14:18
2021-09-02T14:18
распространение коронавируса
общество
владимир путин
здоровье - общество
дальний восток
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Дальнем Востоке пока не хватает мощностей для реабилитации тех, кто перенес коронавирусную инфекцию, однако помощь людям нужна уже сейчас."Как вы знаете, мы начинаем программу медицинской реабилитации граждан, в том числе тех, кто перенес коронавирус, чтобы они могли обследоваться и полностью восстановить свое здоровье. Пока здесь, на Дальнем Востоке, объективно не хватает мощностей, инфраструктуры для реабилитации всех жителей региона", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию ДФО."Однако помощь и поддержка людям нужны сейчас", - добавил он.В связи с этим президент поручил предусмотреть в программе медицинской реабилитации отдельные решения для жителей ДФО по развитию необходимой инфраструктуры.
https://ria.ru/20210902/smertnost-1748354794.html
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общество, владимир путин, здоровье - общество, дальний восток, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:18 02.09.2021
 
Путин высказался о проблеме реабилитации после COVID-19 на Дальнем Востоке

Путин: на Дальнем Востоке не хватает мощностей для реабилитации перенесших COVID-19

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Дальнем Востоке пока не хватает мощностей для реабилитации тех, кто перенес коронавирусную инфекцию, однако помощь людям нужна уже сейчас.
"Как вы знаете, мы начинаем программу медицинской реабилитации граждан, в том числе тех, кто перенес коронавирус, чтобы они могли обследоваться и полностью восстановить свое здоровье. Пока здесь, на Дальнем Востоке, объективно не хватает мощностей, инфраструктуры для реабилитации всех жителей региона", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию ДФО.
"Однако помощь и поддержка людям нужны сейчас", - добавил он.
В связи с этим президент поручил предусмотреть в программе медицинской реабилитации отдельные решения для жителей ДФО по развитию необходимой инфраструктуры.
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