https://ria.ru/20210902/reabilitatsiya-1748363607.html

Путин высказался о проблеме реабилитации после COVID-19 на Дальнем Востоке

Путин высказался о проблеме реабилитации после COVID-19 на Дальнем Востоке - РИА Новости, 02.09.2021

Путин высказался о проблеме реабилитации после COVID-19 на Дальнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Дальнем Востоке пока не хватает мощностей для реабилитации тех, кто перенес коронавирусную инфекцию, однако помощь... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T14:18

2021-09-02T14:18

2021-09-02T14:18

распространение коронавируса

общество

владимир путин

здоровье - общество

дальний восток

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748354520_0:38:2996:1723_1920x0_80_0_0_4065406a3d6e33a16711af51dc686552.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Дальнем Востоке пока не хватает мощностей для реабилитации тех, кто перенес коронавирусную инфекцию, однако помощь людям нужна уже сейчас."Как вы знаете, мы начинаем программу медицинской реабилитации граждан, в том числе тех, кто перенес коронавирус, чтобы они могли обследоваться и полностью восстановить свое здоровье. Пока здесь, на Дальнем Востоке, объективно не хватает мощностей, инфраструктуры для реабилитации всех жителей региона", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию ДФО."Однако помощь и поддержка людям нужны сейчас", - добавил он.В связи с этим президент поручил предусмотреть в программе медицинской реабилитации отдельные решения для жителей ДФО по развитию необходимой инфраструктуры.

https://ria.ru/20210902/smertnost-1748354794.html

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, здоровье - общество, дальний восток, коронавирус covid-19, коронавирус в россии