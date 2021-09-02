https://ria.ru/20210902/razvitie-1748376531.html

Путин призвал продолжать развитие Дальнего Востока

Путин призвал продолжать развитие Дальнего Востока - РИА Новости, 02.09.2021

Путин призвал продолжать развитие Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин заявил, что работу по развитию регионов Дальнего Востока необходимо продолжать и не останавливаться на достигнутом, попросил... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T15:17

2021-09-02T15:17

2021-09-02T15:17

политика

владимир путин

дальний восток

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что работу по развитию регионов Дальнего Востока необходимо продолжать и не останавливаться на достигнутом, попросил участников совещания по социально-экономическому развитию региона помочь при работе над поручения по итогам встречи."Программы развития сейчас только-только разворачиваются, правда, результаты уже есть, уже есть заметный позитив, но для того, чтобы эти позитивные тенденции сохранить, нам нужно осмысленно, напряженно, целенаправленно работать над достижением тех рубежей, которые нами обозначены, тех целей, которые мы хотим достичь", - сказал Путин.Он поблагодарил участников совещания за содержательное обсуждение. "Хочу вас попросить поучаствовать в подготовке поручений с тем, чтобы обозначить реперные точки движения вперед по всем тем направлениям, которые были сегодня обозначены", - добавил президент.

https://ria.ru/20210902/gektar-1748348279.html

дальний восток

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политика, владимир путин, дальний восток