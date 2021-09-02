https://ria.ru/20210902/razgovor-1748348852.html

"Разговор без реверансов": Кулеба оценил встречу Зеленского с Байденом

"Разговор без реверансов": Кулеба оценил встречу Зеленского с Байденом - РИА Новости, 02.09.2021

"Разговор без реверансов": Кулеба оценил встречу Зеленского с Байденом

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в прямом эфире в Facebook назвал разговор Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом во время визита в США... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T13:17

2021-09-02T13:17

2021-09-02T13:41

в мире

украина

киев

сша

вашингтон (город)

джо байден

владимир зеленский

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в прямом эфире в Facebook назвал разговор Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом во время визита в США откровенным.По мнению дипломата, президенты задавали друг другу вопросы напрямую, без лишней дипломатии и "реверансов". Министр подчеркнул, главы государств пообщались как "два лидера двух сильных стран" — и этим он очень доволен.Обе стороны, по словам Кулебы, уже работают над реализацией тех идей, которые обсуждались на встрече.Он также выразил благодарность Вашингтону за поддержку Киева и отметил, что украинский лидер очень ее ценит.Зеленский находится с рабочим визитом в США, в среду он встретился с Байденом. Ранее Кулеба заявил, что встреча президентов длилась вдвое дольше запланированного времени и вывела отношения двух стран на новый уровень.

украина

киев

сша

вашингтон (город)

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в мире, украина, киев, сша, вашингтон (город), джо байден, владимир зеленский, дмитрий кулеба