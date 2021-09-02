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"Разговор без реверансов": Кулеба оценил встречу Зеленского с Байденом
"Разговор без реверансов": Кулеба оценил встречу Зеленского с Байденом - РИА Новости, 02.09.2021
"Разговор без реверансов": Кулеба оценил встречу Зеленского с Байденом
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в прямом эфире в Facebook назвал разговор Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом во время визита в США... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T13:17
2021-09-02T13:41
в мире
украина
киев
сша
вашингтон (город)
джо байден
владимир зеленский
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в прямом эфире в Facebook назвал разговор Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом во время визита в США откровенным.По мнению дипломата, президенты задавали друг другу вопросы напрямую, без лишней дипломатии и "реверансов". Министр подчеркнул, главы государств пообщались как "два лидера двух сильных стран" — и этим он очень доволен.Обе стороны, по словам Кулебы, уже работают над реализацией тех идей, которые обсуждались на встрече.Он также выразил благодарность Вашингтону за поддержку Киева и отметил, что украинский лидер очень ее ценит.Зеленский находится с рабочим визитом в США, в среду он встретился с Байденом. Ранее Кулеба заявил, что встреча президентов длилась вдвое дольше запланированного времени и вывела отношения двух стран на новый уровень.
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в мире, украина, киев, сша, вашингтон (город), джо байден, владимир зеленский, дмитрий кулеба
13:17 02.09.2021 (обновлено: 13:41 02.09.2021)
 
"Разговор без реверансов": Кулеба оценил встречу Зеленского с Байденом

Глава МИД Украины Кулеба назвал разговор Зеленского с Байденом лишенным "реверансов"

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в прямом эфире в Facebook назвал разговор Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом во время визита в США откровенным.
По мнению дипломата, президенты задавали друг другу вопросы напрямую, без лишней дипломатии и "реверансов". Министр подчеркнул, главы государств пообщались как "два лидера двух сильных стран" — и этим он очень доволен.
Обе стороны, по словам Кулебы, уже работают над реализацией тех идей, которые обсуждались на встрече.
"Это идеи, которые будут двигать вперед украинско-американские отношения и укреплять безопасность Украины и безопасность Европы в целом", — считает политик.
Он также выразил благодарность Вашингтону за поддержку Киева и отметил, что украинский лидер очень ее ценит.
Зеленский находится с рабочим визитом в США, в среду он встретился с Байденом. Ранее Кулеба заявил, что встреча президентов длилась вдвое дольше запланированного времени и вывела отношения двух стран на новый уровень.
 
В миреУкраинаКиевСШАВашингтон (город)Джо БайденВладимир ЗеленскийДмитрий Кулеба
 
 
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