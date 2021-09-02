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В Кремле рассказали о перспективах встречи пятерки Совбеза ООН
В Кремле рассказали о перспективах встречи пятерки Совбеза ООН - РИА Новости, 02.09.2021
В Кремле рассказали о перспективах встречи пятерки Совбеза ООН
Инициатива президента РФ Владимира Путина о встрече пятерки Совбеза ООН актуальна, но конкретики по месту и времени нет, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:27
2021-09-02T11:29
политика
владимир путин
дмитрий песков
совет безопасности оон
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Инициатива президента РФ Владимира Путина о встрече пятерки Совбеза ООН актуальна, но конкретики по месту и времени нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Инициатива президента на повестке дня. Мы слышали заявления о заинтересованности провести такую встречу со стороны многих лидеров, но пока по-прежнему конкретики по месту нет, и когда она состоится, сейчас не представляется возможным (сказать)", - сказал он журналистам.Он добавил, что Москва считает инициативу актуальной, что подтверждают последние события в мире.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, совет безопасности оон
11:27 02.09.2021 (обновлено: 11:29 02.09.2021)
 
В Кремле рассказали о перспективах встречи пятерки Совбеза ООН

Пресс-секретарь Песков: инициатива Путина о встрече пятерки Совбеза ООН актуальна

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / POOL
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Инициатива президента РФ Владимира Путина о встрече пятерки Совбеза ООН актуальна, но конкретики по месту и времени нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Инициатива президента на повестке дня. Мы слышали заявления о заинтересованности провести такую встречу со стороны многих лидеров, но пока по-прежнему конкретики по месту нет, и когда она состоится, сейчас не представляется возможным (сказать)", - сказал он журналистам.
Он добавил, что Москва считает инициативу актуальной, что подтверждают последние события в мире.
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