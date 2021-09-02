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В Кремле рассказали о перспективах встречи пятерки Совбеза ООН

В Кремле рассказали о перспективах встречи пятерки Совбеза ООН - РИА Новости, 02.09.2021

В Кремле рассказали о перспективах встречи пятерки Совбеза ООН

Инициатива президента РФ Владимира Путина о встрече пятерки Совбеза ООН актуальна, но конкретики по месту и времени нет, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T11:27

2021-09-02T11:27

2021-09-02T11:29

политика

владимир путин

дмитрий песков

совет безопасности оон

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Инициатива президента РФ Владимира Путина о встрече пятерки Совбеза ООН актуальна, но конкретики по месту и времени нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Инициатива президента на повестке дня. Мы слышали заявления о заинтересованности провести такую встречу со стороны многих лидеров, но пока по-прежнему конкретики по месту нет, и когда она состоится, сейчас не представляется возможным (сказать)", - сказал он журналистам.Он добавил, что Москва считает инициативу актуальной, что подтверждают последние события в мире.

https://ria.ru/20210830/oon-1747906806.html

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2021

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политика, владимир путин, дмитрий песков, совет безопасности оон