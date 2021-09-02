https://ria.ru/20210902/putin-1748389397.html

Путин одобрил идею модернизации Корсаковского порта на Сахалине

Путин одобрил идею модернизации Корсаковского порта на Сахалине - РИА Новости, 02.09.2021

Путин одобрил идею модернизации Корсаковского порта на Сахалине

Президент России Владимир Путин назвал хорошей идею по модернизации Корсаковского порта на Сахалине, который будет помогать развитию отечественного рыбного... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T16:21

2021-09-02T16:21

2021-09-02T16:21

экономика

сахалинская область

владимир путин

сахалин

валерий лимаренко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748354520_0:38:2996:1723_1920x0_80_0_0_4065406a3d6e33a16711af51dc686552.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал хорошей идею по модернизации Корсаковского порта на Сахалине, который будет помогать развитию отечественного рыбного бизнеса.Идею модернизировать порт на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа высказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, он назвал этот проект принципиально важным для развития морского транспорта и рыбного бизнеса."Давайте мы это учтем в проекте поручений (по итогам совещания), это надо будет проработать все с ведомствами как следует, но идея очень хорошая, мне очень нравится", - сказал глава государства.На базе Корсаковского порта планируется создать крупный логистический хаб Северного морского транспортного коридора с увеличенным грузооборота до 30 миллиона тонн к 2030 году. Первые контейнеры в Севморпути здесь планируют принять в конце 2024 года. Вложения в реконструкцию по приблизительным подсчётам составят 90 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210902/port-1748304108.html

https://ria.ru/20210902/sakhalin-1748374303.html

сахалинская область

сахалин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сахалинская область, владимир путин, сахалин, валерий лимаренко