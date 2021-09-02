https://ria.ru/20210902/putin-1748356355.html

Путин на пленарке ВЭФ сделает акцент на развитии ДФО, заявил Песков

Путин на пленарке ВЭФ сделает акцент на развитии ДФО, заявил Песков - РИА Новости, 02.09.2021

Путин на пленарке ВЭФ сделает акцент на развитии ДФО, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточно-экономического форума в пятницу сделает акцент на развитии Дальнего Востока, сообщил пресс-секретарь РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T13:48

2021-09-02T13:48

2021-09-02T14:23

экономика

владимир путин

дмитрий песков

дальний восток

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

владивосток

дальневосточный федеральный университет

юго-восточная азия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточно-экономического форума в пятницу сделает акцент на развитии Дальнего Востока, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Это Дальневосточный экономический форум. Президент в первую очередь будет говорить о Дальнем Востоке. Это огромный регион с потенциалом развития, который трудно переоценить. Это регион, который граничит с частью света, который демонстрирует самое динамичное развитие на земном шаре: Юго-восточная Азия и тд", - сказал Песков в интервью "Известиям".При этом он напомнил, что и модератор будет задавать вопросы на самые разные темы."Так или иначе глобальные процессы все равно оказывают влияние на развитие Дальнего Востока", - добавил Песков.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/putin-1748352156.html

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дальний восток

владивосток

юго-восточная азия

россия

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экономика, владимир путин, дмитрий песков, дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф), владивосток, дальневосточный федеральный университет, юго-восточная азия, россия