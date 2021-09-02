https://ria.ru/20210902/putin-1748354630.html

Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского

Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 02.09.2021

Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского

Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского должна быть хорошо подготовлена, сейчас есть существенные проблемы с определением круга РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T13:38

2021-09-02T13:38

2021-09-02T13:58

в мире

владимир путин

дмитрий песков

владимир зеленский

политика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733254249_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_ccad244994b1b3c74c7a0be2b46f90ea.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского должна быть хорошо подготовлена, сейчас есть существенные проблемы с определением круга вопросов - при этом стороны не отвергают возможности общения, но пока далеки от согласования повестки дня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Любое общение на высшем уровне должно быть хорошо подготовлено и должно преследовать определенные цели. В плане подготовки пока имеются существенные проблемы с кругом вопросов, которые могли бы обсуждать. Господин Зеленский все время настаивает на том, чтобы обсуждать Крым", - заявил Песков в интервью "Известиям".Он отметил, что "Путин не то что не готов, там нет субстанции для обсуждения".Он добавил, что не думает, что эта встреча состоится в этом году.

https://radiosputnik.ria.ru/20210901/kiev-1748231190.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210828/ultimatum-1747629940.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, политика, россия