13:38 02.09.2021 (обновлено: 13:58 02.09.2021)
Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского должна быть хорошо подготовлена, сейчас есть существенные проблемы с определением круга вопросов - при этом стороны не отвергают возможности общения, но пока далеки от согласования повестки дня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Любое общение на высшем уровне должно быть хорошо подготовлено и должно преследовать определенные цели. В плане подготовки пока имеются существенные проблемы с кругом вопросов, которые могли бы обсуждать. Господин Зеленский все время настаивает на том, чтобы обсуждать Крым", - заявил Песков в интервью "Известиям".
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Он отметил, что "Путин не то что не готов, там нет субстанции для обсуждения".
"Можно сказать, что ни одна из сторон не отвергает возможности такого общения, но при этом по линии офиса президента Украины и администрации президента России пока далеки от того, чтобы согласовать повестку дня", - сказал Песков.
Он добавил, что не думает, что эта встреча состоится в этом году.