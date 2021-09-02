Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210902/putin-1748352156.html
Путин попросил представить предложения по вопросам соцгарантий в ДФО
Путин попросил представить предложения по вопросам соцгарантий в ДФО - РИА Новости, 02.09.2021
Путин попросил представить предложения по вопросам соцгарантий в ДФО
Президент РФ Владимир Путин попросил правительство РФ представить предложения по социальному развитию Дальнего Востока, потому что "действующая модель... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T13:27
2021-09-02T13:27
общество
владимир путин
дальний восток
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747831720_0:0:2970:1670_1920x0_80_0_0_e7417b767bfd472949b93a9954f3e6aa.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство РФ представить предложения по социальному развитию Дальнего Востока, потому что "действующая модель финансирования зачастую хромает"."На Дальнем Востоке много небольших населенных пунктов, расстояние между которыми может достигать сотен километров, и действующая модель финансирования здравоохранения здесь зачастую хромает. Людям не всегда доступна качественная медицинская помощь, оснащение поликлиник, ФАПов порой оставляет желать лучшего. Человеку, который столкнулся с какой-то проблемой, с болезнью, не важны какие-то нормативы и бюрократические документы... ему нужна поликлиника, больницы, медицинские центры, даже скромный ФАП, но такой, где ему могут реально помочь, где есть врачи и оборудование. Повторю еще раз, здесь, в этом вопросе нам также необходим особый подход, учитывающий специфику малонаселенных районов. И прошу правительство предложить на этот счет оформить свои предложения", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию ДФО в режиме видеоконференции.По его словам, он уже обсуждал эти вопросы с заместителем председателя правительства РФ Юрием Трутневым, они требуют дополнительной проработки, а вопросы социальных гарантий, социального развития на Дальнем Востоке должны решаться "не формально".
https://realty.ria.ru/20210902/renovatsiya-1748346058.html
дальний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747831720_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_59550aeda475b888a14513524de6eb18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, владимир путин, дальний восток, россия
13:27 02.09.2021
 
Путин попросил представить предложения по вопросам соцгарантий в ДФО

Президент Путин: действующая модель социального развития ДФО зачастую хромает

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство РФ представить предложения по социальному развитию Дальнего Востока, потому что "действующая модель финансирования зачастую хромает".
"На Дальнем Востоке много небольших населенных пунктов, расстояние между которыми может достигать сотен километров, и действующая модель финансирования здравоохранения здесь зачастую хромает. Людям не всегда доступна качественная медицинская помощь, оснащение поликлиник, ФАПов порой оставляет желать лучшего. Человеку, который столкнулся с какой-то проблемой, с болезнью, не важны какие-то нормативы и бюрократические документы... ему нужна поликлиника, больницы, медицинские центры, даже скромный ФАП, но такой, где ему могут реально помочь, где есть врачи и оборудование. Повторю еще раз, здесь, в этом вопросе нам также необходим особый подход, учитывающий специфику малонаселенных районов. И прошу правительство предложить на этот счет оформить свои предложения", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию ДФО в режиме видеоконференции.
По его словам, он уже обсуждал эти вопросы с заместителем председателя правительства РФ Юрием Трутневым, они требуют дополнительной проработки, а вопросы социальных гарантий, социального развития на Дальнем Востоке должны решаться "не формально".
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 13:03Восточный экономический форум
Трутнев предложил идею масштабной реновации городов Дальнего Востока
 
ОбществоВладимир ПутинДальний ВостокРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:42Пять международных компаний представят проекты экополиса на Сахалине
06:35Клиенты Сбербанка стали реже жаловаться на телефонное мошенничество
06:35Мантуров: внедорожник Aurus Komendant презентуют весной
06:30Бизнес ждет, что Путин обозначит инфраструктурные проекты для ДФО
06:28ВЭБ.РФ поддержит строительство АЭС малой мощности в Якутии
06:25Ракета Alpha взорвалась вскоре после запуска в Калифорнии
06:22Кузбасс и "Вымпелком" заключили соглашение в сфере цифровизации
06:19Эксперт рассказал об обстоятельствах нападения тигра на человека в ДФО
06:15Несколько компаний заинтересовались участием в ESG-альянсе Сбербанка
06:13В Белоруссии обвинили соседние страны ЕС в нарушении международного права
06:10"Мир" рассказал о туристическом кешбэке для жителей Дальнего Востока
06:06Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов
06:05Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане
06:02Запуск почтовых беспилотников на Камчатке планируется к 2023 году
06:02Глава Россотрудничества попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости
06:00В Арктике реализуют газохимический проект стоимостью 205 миллиардов руб
05:58Россия заняла 27 место в рейтинге стран по цифровизации
05:55МЭР намерено добиться признания системы верификации выбросов газов
05:51Опыт ФТИ распространят на проекты в Арктике, заявил Чекунков
05:50Рядом с Владивостоком построят новый город Спутник
Лента новостейМолния