https://ria.ru/20210902/putin-1748352156.html
Путин попросил представить предложения по вопросам соцгарантий в ДФО
Путин попросил представить предложения по вопросам соцгарантий в ДФО - РИА Новости, 02.09.2021
Путин попросил представить предложения по вопросам соцгарантий в ДФО
Президент РФ Владимир Путин попросил правительство РФ представить предложения по социальному развитию Дальнего Востока, потому что "действующая модель... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T13:27
2021-09-02T13:27
2021-09-02T13:27
общество
владимир путин
дальний восток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство РФ представить предложения по социальному развитию Дальнего Востока, потому что "действующая модель финансирования зачастую хромает"."На Дальнем Востоке много небольших населенных пунктов, расстояние между которыми может достигать сотен километров, и действующая модель финансирования здравоохранения здесь зачастую хромает. Людям не всегда доступна качественная медицинская помощь, оснащение поликлиник, ФАПов порой оставляет желать лучшего. Человеку, который столкнулся с какой-то проблемой, с болезнью, не важны какие-то нормативы и бюрократические документы... ему нужна поликлиника, больницы, медицинские центры, даже скромный ФАП, но такой, где ему могут реально помочь, где есть врачи и оборудование. Повторю еще раз, здесь, в этом вопросе нам также необходим особый подход, учитывающий специфику малонаселенных районов. И прошу правительство предложить на этот счет оформить свои предложения", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию ДФО в режиме видеоконференции.По его словам, он уже обсуждал эти вопросы с заместителем председателя правительства РФ Юрием Трутневым, они требуют дополнительной проработки, а вопросы социальных гарантий, социального развития на Дальнем Востоке должны решаться "не формально".
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общество, владимир путин, дальний восток, россия
Путин попросил представить предложения по вопросам соцгарантий в ДФО
Президент Путин: действующая модель социального развития ДФО зачастую хромает
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
попросил правительство РФ представить предложения по социальному развитию Дальнего Востока
, потому что "действующая модель финансирования зачастую хромает".
"На Дальнем Востоке много небольших населенных пунктов, расстояние между которыми может достигать сотен километров, и действующая модель финансирования здравоохранения здесь зачастую хромает. Людям не всегда доступна качественная медицинская помощь, оснащение поликлиник, ФАПов порой оставляет желать лучшего. Человеку, который столкнулся с какой-то проблемой, с болезнью, не важны какие-то нормативы и бюрократические документы... ему нужна поликлиника, больницы, медицинские центры, даже скромный ФАП, но такой, где ему могут реально помочь, где есть врачи и оборудование. Повторю еще раз, здесь, в этом вопросе нам также необходим особый подход, учитывающий специфику малонаселенных районов. И прошу правительство предложить на этот счет оформить свои предложения", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию ДФО в режиме видеоконференции.
По его словам, он уже обсуждал эти вопросы с заместителем председателя правительства РФ Юрием Трутневым, они требуют дополнительной проработки, а вопросы социальных гарантий, социального развития на Дальнем Востоке должны решаться "не формально".