https://ria.ru/20210902/putin-1748345084.html

Путин призвал полностью реализовать мероприятия нацпрограммы развития ДФО

Путин призвал полностью реализовать мероприятия нацпрограммы развития ДФО - РИА Новости, 02.09.2021

Путин призвал полностью реализовать мероприятия нацпрограммы развития ДФО

Все мероприятия национальной программы развития Дальнего Востока надо реализовывать в полном объеме, включая финансирование, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T13:01

2021-09-02T13:01

2021-09-02T13:01

экономика

владимир путин

дальний восток

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Все мероприятия национальной программы развития Дальнего Востока надо реализовывать в полном объеме, включая финансирование, заявил президент РФ Владимир Путин."Напомню, что в прошлом году был подписан указ президента о мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. На его основе запущена национальная программа развития региона, рассчитанная до 2035 года. Прежде всего, она нацелена на приток людей, на приток населения, на опережающий рост качества жизни на Дальнем Востоке. Обращаю внимание коллег из правительства, руководителей регионов, муниципалитетов - все мероприятия программы нужно реализовывать в полном объеме. Предусмотреть необходимо финансовые, организационные ресурсы", - сказал Путин на совещании по развитию Дальнего Востока.

https://ria.ru/20210902/putin-1748344015.html

дальний восток

россия

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экономика, владимир путин, дальний восток, россия