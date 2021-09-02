Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210902/putin-1748345084.html
Путин призвал полностью реализовать мероприятия нацпрограммы развития ДФО
Путин призвал полностью реализовать мероприятия нацпрограммы развития ДФО - РИА Новости, 02.09.2021
Путин призвал полностью реализовать мероприятия нацпрограммы развития ДФО
Все мероприятия национальной программы развития Дальнего Востока надо реализовывать в полном объеме, включая финансирование, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T13:01
2021-09-02T13:01
экономика
владимир путин
дальний восток
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748331343_0:207:2905:1841_1920x0_80_0_0_e651f025a416b924a6b5ed8635cd2f14.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Все мероприятия национальной программы развития Дальнего Востока надо реализовывать в полном объеме, включая финансирование, заявил президент РФ Владимир Путин."Напомню, что в прошлом году был подписан указ президента о мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. На его основе запущена национальная программа развития региона, рассчитанная до 2035 года. Прежде всего, она нацелена на приток людей, на приток населения, на опережающий рост качества жизни на Дальнем Востоке. Обращаю внимание коллег из правительства, руководителей регионов, муниципалитетов - все мероприятия программы нужно реализовывать в полном объеме. Предусмотреть необходимо финансовые, организационные ресурсы", - сказал Путин на совещании по развитию Дальнего Востока.
https://ria.ru/20210902/putin-1748344015.html
дальний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748331343_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_ada8241bffd081e1ec327267b656e432.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, владимир путин, дальний восток, россия
13:01 02.09.2021
 
Путин призвал полностью реализовать мероприятия нацпрограммы развития ДФО

Президент Путин: мероприятия нацпрограммы развития ДФО надо реализовывать в полном объеме

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Дальневосточного морского тренажерного центра Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Дальневосточного морского тренажерного центра Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Все мероприятия национальной программы развития Дальнего Востока надо реализовывать в полном объеме, включая финансирование, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Напомню, что в прошлом году был подписан указ президента о мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. На его основе запущена национальная программа развития региона, рассчитанная до 2035 года. Прежде всего, она нацелена на приток людей, на приток населения, на опережающий рост качества жизни на Дальнем Востоке. Обращаю внимание коллег из правительства, руководителей регионов, муниципалитетов - все мероприятия программы нужно реализовывать в полном объеме. Предусмотреть необходимо финансовые, организационные ресурсы", - сказал Путин на совещании по развитию Дальнего Востока.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии открытия социальных объектов образования в Республике Дагестан - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 12:56
При развитии Дальнего Востока учтут предложения бизнеса, заявил Путин
 
ЭкономикаВладимир ПутинДальний ВостокРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:42Пять международных компаний представят проекты экополиса на Сахалине
06:35Клиенты Сбербанка стали реже жаловаться на телефонное мошенничество
06:35Мантуров: внедорожник Aurus Komendant презентуют весной
06:30Бизнес ждет, что Путин обозначит инфраструктурные проекты для ДФО
06:28ВЭБ.РФ поддержит строительство АЭС малой мощности в Якутии
06:25Ракета Alpha взорвалась вскоре после запуска в Калифорнии
06:22Кузбасс и "Вымпелком" заключили соглашение в сфере цифровизации
06:19Эксперт рассказал об обстоятельствах нападения тигра на человека в ДФО
06:15Несколько компаний заинтересовались участием в ESG-альянсе Сбербанка
06:13В Белоруссии обвинили соседние страны ЕС в нарушении международного права
06:10"Мир" рассказал о туристическом кешбэке для жителей Дальнего Востока
06:06Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов
06:05Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане
06:02Запуск почтовых беспилотников на Камчатке планируется к 2023 году
06:02Глава Россотрудничества попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости
06:00В Арктике реализуют газохимический проект стоимостью 205 миллиардов руб
05:58Россия заняла 27 место в рейтинге стран по цифровизации
05:55МЭР намерено добиться признания системы верификации выбросов газов
05:51Опыт ФТИ распространят на проекты в Арктике, заявил Чекунков
05:50Рядом с Владивостоком построят новый город Спутник
Лента новостейМолния