https://ria.ru/20210902/putin-1748344015.html

При развитии Дальнего Востока учтут предложения бизнеса, заявил Путин

При развитии Дальнего Востока учтут предложения бизнеса, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2021

При развитии Дальнего Востока учтут предложения бизнеса, заявил Путин

Предложения бизнес-сообщества будут учтены при планировании дальнейших действий, дальнейших шагов по развитию Дальневосточного региона, заявил президент РФ... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T12:56

2021-09-02T12:56

2021-09-02T12:56

экономика

владивосток

владимир путин

дальний восток

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Предложения бизнес-сообщества будут учтены при планировании дальнейших действий, дальнейших шагов по развитию Дальневосточного региона, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня здесь находимся во Владивостоке, и сегодня открывается Восточный экономический форум (ВЭФ), он собрал руководителей ведущих компаний и предпринимателей, которые уже ведут или намерены начать дело на Дальнем Востоке. Предложения бизнес-сообщества также обязательно учтем при планировании дальнейших действий, дальнейших шагов по развитию Дальневосточного региона", - сказал Путин на совещании по развитию Дальнего Востока.

https://ria.ru/20210902/dfo-1748343220.html

владивосток

дальний восток

россия

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экономика, владивосток, владимир путин, дальний восток, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)