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При развитии Дальнего Востока учтут предложения бизнеса, заявил Путин
При развитии Дальнего Востока учтут предложения бизнеса, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2021
При развитии Дальнего Востока учтут предложения бизнеса, заявил Путин
Предложения бизнес-сообщества будут учтены при планировании дальнейших действий, дальнейших шагов по развитию Дальневосточного региона, заявил президент РФ... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T12:56
2021-09-02T12:56
2021-09-02T12:56
экономика
владивосток
владимир путин
дальний восток
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Предложения бизнес-сообщества будут учтены при планировании дальнейших действий, дальнейших шагов по развитию Дальневосточного региона, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня здесь находимся во Владивостоке, и сегодня открывается Восточный экономический форум (ВЭФ), он собрал руководителей ведущих компаний и предпринимателей, которые уже ведут или намерены начать дело на Дальнем Востоке. Предложения бизнес-сообщества также обязательно учтем при планировании дальнейших действий, дальнейших шагов по развитию Дальневосточного региона", - сказал Путин на совещании по развитию Дальнего Востока.
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экономика, владивосток, владимир путин, дальний восток, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
При развитии Дальнего Востока учтут предложения бизнеса, заявил Путин
Президент Путин: предложения бизнес-сообщества учтут в планах развития Дальнего Востока