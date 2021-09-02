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При развитии Дальнего Востока учтут предложения бизнеса, заявил Путин
При развитии Дальнего Востока учтут предложения бизнеса, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2021
При развитии Дальнего Востока учтут предложения бизнеса, заявил Путин
Предложения бизнес-сообщества будут учтены при планировании дальнейших действий, дальнейших шагов по развитию Дальневосточного региона, заявил президент РФ... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T12:56
2021-09-02T12:56
экономика
владивосток
владимир путин
дальний восток
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Предложения бизнес-сообщества будут учтены при планировании дальнейших действий, дальнейших шагов по развитию Дальневосточного региона, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня здесь находимся во Владивостоке, и сегодня открывается Восточный экономический форум (ВЭФ), он собрал руководителей ведущих компаний и предпринимателей, которые уже ведут или намерены начать дело на Дальнем Востоке. Предложения бизнес-сообщества также обязательно учтем при планировании дальнейших действий, дальнейших шагов по развитию Дальневосточного региона", - сказал Путин на совещании по развитию Дальнего Востока.
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экономика, владивосток, владимир путин, дальний восток, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
12:56 02.09.2021
 
При развитии Дальнего Востока учтут предложения бизнеса, заявил Путин

Президент Путин: предложения бизнес-сообщества учтут в планах развития Дальнего Востока

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии открытия социальных объектов образования в Республике Дагестан
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии открытия социальных объектов образования в Республике Дагестан - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Предложения бизнес-сообщества будут учтены при планировании дальнейших действий, дальнейших шагов по развитию Дальневосточного региона, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня здесь находимся во Владивостоке, и сегодня открывается Восточный экономический форум (ВЭФ), он собрал руководителей ведущих компаний и предпринимателей, которые уже ведут или намерены начать дело на Дальнем Востоке. Предложения бизнес-сообщества также обязательно учтем при планировании дальнейших действий, дальнейших шагов по развитию Дальневосточного региона", - сказал Путин на совещании по развитию Дальнего Востока.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 12:52
Путин призвал ставить амбициозные цели по развитию Дальнего Востока
 
ЭкономикаВладивостокВладимир ПутинДальний ВостокРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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