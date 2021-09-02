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Путин оценил важность Севморпути
Путин оценил важность Севморпути - РИА Новости, 02.09.2021
Путин оценил важность Севморпути
Доставка товаров по Северному морскому пути существенно снижает их стоимость, это важно как для самой РФ, так и интересно другим странам, при этом создает для... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T12:48
2021-09-02T12:51
экономика
владимир путин
северный морской путь
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Доставка товаров по Северному морскому пути существенно снижает их стоимость, это важно как для самой РФ, так и интересно другим странам, при этом создает для нее колоссальные преимущества, заявил президент Владимир Путин ."Это очень перспективно. Не случайно сюда многие государства хотят прийти, работать здесь, использовать этот маршрут. Перемещение грузов по Северному морскому пути существенным образом снижает цену товаров для конечного потребителя. Вот в этом вся фишка", - сказал Путин в ходе общения с курсантами Морского государственного университета имени адмирала Невельского.Он отметил, что для России, 18% территорий которой находится в арктической зоне, чрезвычайно важно развитие этого региона и необходимой инфраструктуры.На вопрос курсантов, как он оценивает перспективы Северного морского пути для Российской Федерации, Путин ответил, что "если бы не было перспектив, мы бы этим не занимались".Он напомнил, что в 2024 году планируется довести объем перевозок по Севморпути до 80 миллионов тонн, и сообщил, что Россия будет работать со всеми, кто этого захочет, "очень корректно, в рамках международного права". При этом интерес наблюдается как со стороны европейских стран, так и со стороны стран Азиатского региона.На вопрос курсантов, как он оценивает перспективы профессии моряков, Путин ответил, что Россия - это крупная морская держава, а объем грузоперевозок по морю растет."Мы сейчас с министром разговаривали, вот только что сидели, отошли в стороночку, он мне рассказывал о том, как растут перевозки. И будем этим заниматься в дальнейшем", - сказал глава государства.
https://radiosputnik.ria.ru/20210528/sevmorput-1734569109.html
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экономика, владимир путин, северный морской путь, россия
12:48 02.09.2021 (обновлено: 12:51 02.09.2021)
 
Путин оценил важность Севморпути

Президент Путин рассказал о важности доставки товаров по Севморпути

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин общается со студентами МГУ им. Невельского
Президент РФ Владимир Путин общается со студентами МГУ им. Невельского - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / POOL
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Доставка товаров по Северному морскому пути существенно снижает их стоимость, это важно как для самой РФ, так и интересно другим странам, при этом создает для нее колоссальные преимущества, заявил президент Владимир Путин .
"Это очень перспективно. Не случайно сюда многие государства хотят прийти, работать здесь, использовать этот маршрут. Перемещение грузов по Северному морскому пути существенным образом снижает цену товаров для конечного потребителя. Вот в этом вся фишка", - сказал Путин в ходе общения с курсантами Морского государственного университета имени адмирала Невельского.
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Он отметил, что для России, 18% территорий которой находится в арктической зоне, чрезвычайно важно развитие этого региона и необходимой инфраструктуры.
На вопрос курсантов, как он оценивает перспективы Северного морского пути для Российской Федерации, Путин ответил, что "если бы не было перспектив, мы бы этим не занимались".
Он напомнил, что в 2024 году планируется довести объем перевозок по Севморпути до 80 миллионов тонн, и сообщил, что Россия будет работать со всеми, кто этого захочет, "очень корректно, в рамках международного права". При этом интерес наблюдается как со стороны европейских стран, так и со стороны стран Азиатского региона.
"Если идти благоприятным курсом, то значительная часть маршрута проходит по нашим внутренним водам, по территориальному морю, и это, конечно, создает для нас колоссальные конкурентные преимущества. Но это не значит, что мы кого-то собираемся ограничивать - нет", - добавил президент.
На вопрос курсантов, как он оценивает перспективы профессии моряков, Путин ответил, что Россия - это крупная морская держава, а объем грузоперевозок по морю растет.
"Мы сейчас с министром разговаривали, вот только что сидели, отошли в стороночку, он мне рассказывал о том, как растут перевозки. И будем этим заниматься в дальнейшем", - сказал глава государства.
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