https://ria.ru/20210902/putin-1748341589.html

Путин раскритиковал упущения в транспортных связях

Путин раскритиковал упущения в транспортных связях - РИА Новости, 02.09.2021

Путин раскритиковал упущения в транспортных связях

Упущения в транспортных связях привели к тому, что Россия не нарастила экспорт угольной отрасли, но могли бы это сделать, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T12:45

2021-09-02T12:45

2021-09-02T13:19

экономика

владимир путин

дальний восток

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Упущения в транспортных связях привели к тому, что Россия не нарастила экспорт угольной отрасли, но могли бы это сделать, заявил президент России Владимир Путин."Мы инфраструктуру для этого (экспорта угольной отрасли) не подготовили, и не можем сегодня в полной мере воспользоваться благоприятной конъюнктурой на глобальном угольном рынке. Не можем нарастить экспорт так, как могли бы сейчас сделать, а это, безусловно, упущенные выгоды и для компаний, и для бюджета регионов, и для всей страны. Недополученные ресурсы, которые можно было бы направить на поддержку граждан на развитие территорий", - сказал Путин на совещании по развитию Дальнего Востока.Президент отметил, что риски были, но "жизнь сложилась иначе - мы недополучили, или недополучаем чего могли бы получить".

https://ria.ru/20210902/putin-1748342307.html

дальний восток

россия

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экономика, владимир путин, дальний восток, россия