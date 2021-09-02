https://ria.ru/20210902/putin-1748341331.html

Путин призвал держать на контроле ситуацию с субсидированными авиабилетами

Путин призвал держать на контроле ситуацию с субсидированными авиабилетами - РИА Новости, 02.09.2021

Путин призвал держать на контроле ситуацию с субсидированными авиабилетами

Ситуация с невозможностью воспользоваться авиабилетами по субсидированному тарифу в ДФО недопустима, надо держать этот вопрос на контроле, заявил президент РФ... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T12:43

2021-09-02T12:43

2021-09-02T13:11

общество

владимир путин

дальний восток

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Ситуация с невозможностью воспользоваться авиабилетами по субсидированному тарифу в ДФО недопустима, надо держать этот вопрос на контроле, заявил президент РФ Владимир Путин."В некоторых регионах граждане в этом году не смогли купить льготные авиабилеты: либо исчерпан лимит этих билетов, хотя до конца года еще много времени, либо регион вовсе не получил субсидии... Я хочу, чтобы меня услышали коллеги, прежде всего, из федеральных министерств: такая ситуация, конечно, недопустима. Вопрос субсидируемых билетов нужно держать на постоянном контроле", - сказал Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию ДФО в режиме видеоконференции.Он напомнил, что система субсидированных перелетов с Дальнего Востока в европейскую часть России в текущем году охватывает не только льготные категории населения - молодежь, пенсионеров и многодетных, но и всех жителей дальневосточных регионов.Он попросил Минфин и министерство транспорта РФ "подумать над этим и предложить решение"."Ничего сложного здесь нет: нужно продумать такую систему, которая бы автоматом соответствующим регионам выдавала бы поддержку на те мероприятия, о которых я сейчас говорю. Речь идет об очень важном, чувствительном для людей вопросе. Льготные авиабилеты должны быть доступны для жителей всех дальневосточных регионов в течение всего календарного года. Для этого, конечно, необходимо увеличить количество рейсов, особенно в период высокой нагрузки ", - подчеркнул президент.Он подчеркнул, что стоимость билетов должна соответствовать покупательной способности граждан.

https://ria.ru/20210902/putin-1748342307.html

https://ria.ru/20210902/dfo-1748343220.html

дальний восток

россия

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общество, владимир путин, дальний восток, россия