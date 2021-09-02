https://ria.ru/20210902/putin-1748341331.html
Путин призвал держать на контроле ситуацию с субсидированными авиабилетами
Путин призвал держать на контроле ситуацию с субсидированными авиабилетами - РИА Новости, 02.09.2021
Путин призвал держать на контроле ситуацию с субсидированными авиабилетами
Ситуация с невозможностью воспользоваться авиабилетами по субсидированному тарифу в ДФО недопустима, надо держать этот вопрос на контроле, заявил президент РФ... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T12:43
2021-09-02T12:43
2021-09-02T13:11
общество
владимир путин
дальний восток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Ситуация с невозможностью воспользоваться авиабилетами по субсидированному тарифу в ДФО недопустима, надо держать этот вопрос на контроле, заявил президент РФ Владимир Путин."В некоторых регионах граждане в этом году не смогли купить льготные авиабилеты: либо исчерпан лимит этих билетов, хотя до конца года еще много времени, либо регион вовсе не получил субсидии... Я хочу, чтобы меня услышали коллеги, прежде всего, из федеральных министерств: такая ситуация, конечно, недопустима. Вопрос субсидируемых билетов нужно держать на постоянном контроле", - сказал Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию ДФО в режиме видеоконференции.Он напомнил, что система субсидированных перелетов с Дальнего Востока в европейскую часть России в текущем году охватывает не только льготные категории населения - молодежь, пенсионеров и многодетных, но и всех жителей дальневосточных регионов.Он попросил Минфин и министерство транспорта РФ "подумать над этим и предложить решение"."Ничего сложного здесь нет: нужно продумать такую систему, которая бы автоматом соответствующим регионам выдавала бы поддержку на те мероприятия, о которых я сейчас говорю. Речь идет об очень важном, чувствительном для людей вопросе. Льготные авиабилеты должны быть доступны для жителей всех дальневосточных регионов в течение всего календарного года. Для этого, конечно, необходимо увеличить количество рейсов, особенно в период высокой нагрузки ", - подчеркнул президент.Он подчеркнул, что стоимость билетов должна соответствовать покупательной способности граждан.
https://ria.ru/20210902/putin-1748342307.html
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общество, владимир путин, дальний восток, россия
12:43 02.09.2021 (обновлено: 13:11 02.09.2021)
Путин призвал держать на контроле ситуацию с субсидированными авиабилетами
Президент Путин призвал держать на контроле ситуацию с субсидированными авиабилетами
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости.
Ситуация с невозможностью воспользоваться авиабилетами по субсидированному тарифу в ДФО недопустима, надо держать этот вопрос на контроле, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"В некоторых регионах граждане в этом году не смогли купить льготные авиабилеты: либо исчерпан лимит этих билетов, хотя до конца года еще много времени, либо регион вовсе не получил субсидии... Я хочу, чтобы меня услышали коллеги, прежде всего, из федеральных министерств: такая ситуация, конечно, недопустима. Вопрос субсидируемых билетов нужно держать на постоянном контроле", - сказал Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию ДФО в режиме видеоконференции.
Он напомнил, что система субсидированных перелетов с Дальнего Востока
в европейскую часть России
в текущем году охватывает не только льготные категории населения - молодежь, пенсионеров и многодетных, но и всех жителей дальневосточных регионов.
"Я с министром разговаривал - каждый год эти субсидии с боем получаются в правительстве. Послушайте: все граждане РФ, мы все проживаем в одной стране. И нам нужно обеспечить связанность территорий и свободные передвижения граждан страны по ее регионам. Поэтому нужно создать систему автоматического субсидирования", - сказал Путин на совещании по развитию ДФО.
Он попросил Минфин и министерство транспорта РФ "подумать над этим и предложить решение".
"Ничего сложного здесь нет: нужно продумать такую систему, которая бы автоматом соответствующим регионам выдавала бы поддержку на те мероприятия, о которых я сейчас говорю. Речь идет об очень важном, чувствительном для людей вопросе. Льготные авиабилеты должны быть доступны для жителей всех дальневосточных регионов в течение всего календарного года. Для этого, конечно, необходимо увеличить количество рейсов, особенно в период высокой нагрузки ", - подчеркнул президент.
"Самолеты должны летать по тем направлениям, которые нужны гражданам, при этом важно, чтобы цена авиабилетов была что называется подъемной для людей. Только в этом случае пассажиропоток авиакомпаний будет расти", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что стоимость билетов должна соответствовать покупательной способности граждан.