У Путина нет аккаунтов в социальных сетях, подтвердил Песков

"Вы знаете, что у самого Путина нет социальных сетей. Он сам отвечал на этот вопрос, что у него просто нет времени вести социальные сети, он не хочет, чтобы кто-то это делал за него, он считает это неправильным", - сказал Песков на марафоне "Новое знание".