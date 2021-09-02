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У Путина нет аккаунтов в социальных сетях, подтвердил Песков
У Путина нет аккаунтов в социальных сетях, подтвердил Песков - РИА Новости, 02.09.2021
У Путина нет аккаунтов в социальных сетях, подтвердил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что у главы государства Владимира Путина нет социальных сетей. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:46
2021-09-02T11:46
общество
владимир путин
дмитрий песков
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что у главы государства Владимира Путина нет социальных сетей.Пресс-секретарь главы государства отметил, что при этом Кремль, правительство страны, отдельные министерства "все больше и больше присутствуют в социальных сетях".
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общество, владимир путин, дмитрий песков
11:46 02.09.2021
 
У Путина нет аккаунтов в социальных сетях, подтвердил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: у Путина нет аккаунтов в социальных сетях

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время приуроченной к Дню знаний встречи с учащимися школ во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин во время приуроченной к Дню знаний встречи с учащимися школ во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что у главы государства Владимира Путина нет социальных сетей.
"Вы знаете, что у самого Путина нет социальных сетей. Он сам отвечал на этот вопрос, что у него просто нет времени вести социальные сети, он не хочет, чтобы кто-то это делал за него, он считает это неправильным", - сказал Песков на марафоне "Новое знание".
Пресс-секретарь главы государства отметил, что при этом Кремль, правительство страны, отдельные министерства "все больше и больше присутствуют в социальных сетях".
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