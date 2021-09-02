https://ria.ru/20210902/putin-1748326226.html
У Путина нет аккаунтов в социальных сетях, подтвердил Песков
У Путина нет аккаунтов в социальных сетях, подтвердил Песков - РИА Новости, 02.09.2021
У Путина нет аккаунтов в социальных сетях, подтвердил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что у главы государства Владимира Путина нет социальных сетей. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:46
2021-09-02T11:46
2021-09-02T11:46
общество
владимир путин
дмитрий песков
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что у главы государства Владимира Путина нет социальных сетей.Пресс-секретарь главы государства отметил, что при этом Кремль, правительство страны, отдельные министерства "все больше и больше присутствуют в социальных сетях".
https://ria.ru/20210901/podpischiki-1748156088.html
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общество, владимир путин, дмитрий песков
У Путина нет аккаунтов в социальных сетях, подтвердил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: у Путина нет аккаунтов в социальных сетях