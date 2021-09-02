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Песков рассказал, как попасть в кремлевский пул журналистов
Песков рассказал, как попасть в кремлевский пул журналистов - РИА Новости, 02.09.2021
Песков рассказал, как попасть в кремлевский пул журналистов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как можно попасть в кремлевский пул журналистов. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:57
2021-09-02T11:57
общество
дмитрий песков
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как можно попасть в кремлевский пул журналистов.Студентка РАНХиГС по специальности "журналистка" Елизавета в рамках II Просветительского марафона "Новое Знание" задала вопрос Пескову, как можно попасть в кремлевский пул и какими навыками должен обладать журналист, чтобы работать с президентом РФ."Как правило, в кремлевский пул номинирует журналистов руководство средства массовой информации, где этот журналист работает... А мы, как правило, не вмешиваемся, и именно главные редактора или руководство того или иного СМИ отправляет в кремлевский пул своих журналистов", - ответил Песков."Это очень ответственная работа, она очень трудная и с точки зрения такой вот максимально широкой специализации, и трудная просто физически. Я не беру сейчас чуть-чуть измененные форматы работы главы государства в связи с пандемией, но если брать обычный режим работы - это каждодневные перемещения по всей территории страны, по зарубежным странам, это, мягко говоря, ненормированный рабочий день: такого понятия, как поздний вечер или ночь, фактически не существует, работа идет круглосуточно. Это уже сегодня попытка подготовиться к тому, что будет завтра. Это просто требует огромного количества знаний от тех, кто работает в кремлевском пуле, физической выносливости, ну, и должны гореть глаза", - рассказал пресс-секретарь президента.
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общество, дмитрий песков, россия
11:57 02.09.2021
 
Песков рассказал, как попасть в кремлевский пул журналистов

Песков ответил на вопрос студентки-журналистки, как попасть в кремлевский пул

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как можно попасть в кремлевский пул журналистов.
Студентка РАНХиГС по специальности "журналистка" Елизавета в рамках II Просветительского марафона "Новое Знание" задала вопрос Пескову, как можно попасть в кремлевский пул и какими навыками должен обладать журналист, чтобы работать с президентом РФ.
Офис телеканала Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
13 июня, 21:16
Корреспондентов "Дождя" исключили из кремлевского пула
"Как правило, в кремлевский пул номинирует журналистов руководство средства массовой информации, где этот журналист работает... А мы, как правило, не вмешиваемся, и именно главные редактора или руководство того или иного СМИ отправляет в кремлевский пул своих журналистов", - ответил Песков.
"Это очень ответственная работа, она очень трудная и с точки зрения такой вот максимально широкой специализации, и трудная просто физически. Я не беру сейчас чуть-чуть измененные форматы работы главы государства в связи с пандемией, но если брать обычный режим работы - это каждодневные перемещения по всей территории страны, по зарубежным странам, это, мягко говоря, ненормированный рабочий день: такого понятия, как поздний вечер или ночь, фактически не существует, работа идет круглосуточно. Это уже сегодня попытка подготовиться к тому, что будет завтра. Это просто требует огромного количества знаний от тех, кто работает в кремлевском пуле, физической выносливости, ну, и должны гореть глаза", - рассказал пресс-секретарь президента.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.03.2018
29 марта 2018, 19:28
Многочисленный "кремлевский пул" журналистов уже не нужен, заявил Песков
 
ОбществоДмитрий ПесковРоссия
 
 
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