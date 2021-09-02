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Песков рассказал, как попасть в кремлевский пул журналистов
Песков рассказал, как попасть в кремлевский пул журналистов - РИА Новости, 02.09.2021
Песков рассказал, как попасть в кремлевский пул журналистов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как можно попасть в кремлевский пул журналистов. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:57
2021-09-02T11:57
2021-09-02T11:57
общество
дмитрий песков
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как можно попасть в кремлевский пул журналистов.Студентка РАНХиГС по специальности "журналистка" Елизавета в рамках II Просветительского марафона "Новое Знание" задала вопрос Пескову, как можно попасть в кремлевский пул и какими навыками должен обладать журналист, чтобы работать с президентом РФ."Как правило, в кремлевский пул номинирует журналистов руководство средства массовой информации, где этот журналист работает... А мы, как правило, не вмешиваемся, и именно главные редактора или руководство того или иного СМИ отправляет в кремлевский пул своих журналистов", - ответил Песков."Это очень ответственная работа, она очень трудная и с точки зрения такой вот максимально широкой специализации, и трудная просто физически. Я не беру сейчас чуть-чуть измененные форматы работы главы государства в связи с пандемией, но если брать обычный режим работы - это каждодневные перемещения по всей территории страны, по зарубежным странам, это, мягко говоря, ненормированный рабочий день: такого понятия, как поздний вечер или ночь, фактически не существует, работа идет круглосуточно. Это уже сегодня попытка подготовиться к тому, что будет завтра. Это просто требует огромного количества знаний от тех, кто работает в кремлевском пуле, физической выносливости, ну, и должны гореть глаза", - рассказал пресс-секретарь президента.
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общество, дмитрий песков, россия
Песков рассказал, как попасть в кремлевский пул журналистов
Песков ответил на вопрос студентки-журналистки, как попасть в кремлевский пул
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
рассказал, как можно попасть в кремлевский пул журналистов.
Студентка РАНХиГС по специальности "журналистка" Елизавета в рамках II Просветительского марафона "Новое Знание" задала вопрос Пескову, как можно попасть в кремлевский пул и какими навыками должен обладать журналист, чтобы работать с президентом РФ.
"Как правило, в кремлевский пул номинирует журналистов руководство средства массовой информации, где этот журналист работает... А мы, как правило, не вмешиваемся, и именно главные редактора или руководство того или иного СМИ отправляет в кремлевский пул своих журналистов", - ответил Песков.
"Это очень ответственная работа, она очень трудная и с точки зрения такой вот максимально широкой специализации, и трудная просто физически. Я не беру сейчас чуть-чуть измененные форматы работы главы государства в связи с пандемией, но если брать обычный режим работы - это каждодневные перемещения по всей территории страны, по зарубежным странам, это, мягко говоря, ненормированный рабочий день: такого понятия, как поздний вечер или ночь, фактически не существует, работа идет круглосуточно. Это уже сегодня попытка подготовиться к тому, что будет завтра. Это просто требует огромного количества знаний от тех, кто работает в кремлевском пуле, физической выносливости, ну, и должны гореть глаза", - рассказал пресс-секретарь президента.