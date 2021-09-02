https://ria.ru/20210902/pul-1748329222.html

Песков рассказал, как попасть в кремлевский пул журналистов

Песков рассказал, как попасть в кремлевский пул журналистов - РИА Новости, 02.09.2021

Песков рассказал, как попасть в кремлевский пул журналистов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как можно попасть в кремлевский пул журналистов. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T11:57

2021-09-02T11:57

2021-09-02T11:57

общество

дмитрий песков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733248269_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_9188ec9689978064c1ad10d5a413d434.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как можно попасть в кремлевский пул журналистов.Студентка РАНХиГС по специальности "журналистка" Елизавета в рамках II Просветительского марафона "Новое Знание" задала вопрос Пескову, как можно попасть в кремлевский пул и какими навыками должен обладать журналист, чтобы работать с президентом РФ."Как правило, в кремлевский пул номинирует журналистов руководство средства массовой информации, где этот журналист работает... А мы, как правило, не вмешиваемся, и именно главные редактора или руководство того или иного СМИ отправляет в кремлевский пул своих журналистов", - ответил Песков."Это очень ответственная работа, она очень трудная и с точки зрения такой вот максимально широкой специализации, и трудная просто физически. Я не беру сейчас чуть-чуть измененные форматы работы главы государства в связи с пандемией, но если брать обычный режим работы - это каждодневные перемещения по всей территории страны, по зарубежным странам, это, мягко говоря, ненормированный рабочий день: такого понятия, как поздний вечер или ночь, фактически не существует, работа идет круглосуточно. Это уже сегодня попытка подготовиться к тому, что будет завтра. Это просто требует огромного количества знаний от тех, кто работает в кремлевском пуле, физической выносливости, ну, и должны гореть глаза", - рассказал пресс-секретарь президента.

https://ria.ru/20210613/dozhd-1736891241.html

https://ria.ru/20180329/1517559006.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дмитрий песков, россия