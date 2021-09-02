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Проценко поддержал идею общероссийской площадки по поиску работы для врачей
Проценко поддержал идею общероссийской площадки по поиску работы для врачей - РИА Новости, 02.09.2021
Проценко поддержал идею общероссийской площадки по поиску работы для врачей
Врачам нужна общероссийская площадка для поиска вакансий, которая была бы открыта для всех регионов, считает главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T13:28
2021-09-02T13:28
общество
здоровье - общество
коммунарка (москва)
денис проценко
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Врачам нужна общероссийская площадка для поиска вакансий, которая была бы открыта для всех регионов, считает главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.Проценко, который входит в пятерку лидеров списка "Единой России" на выборах в Госдуму, провел на площадке партии консилиум с врачами из регионов на тему "Подготовка медицинских кадров".Участники поделились опытом по детализации вакансий по каждому муниципальному образованию и лечебному учреждению. В частности, рассказали о "детализированном паспорте" системы здравоохранения Красноярского грая, где любой желающий может получить перечень по вакансиям и выслать свое резюме. Кроме того, кандидаты будут видеть социальную направленность того или иного муниципального образования региона."Прекрасный пример цифровизации решений. Мы видим при посещении регионов, что все это существует изолированно. Хотелось бы в идеале видеть общероссийскую площадку с тем пониманием, что наши коллеги мигрируют из региона в регион, чтобы этот образовательный электронный паспорт, паспорт их образования, мог бы тянуться и передаваться с пониманием, что у них (врачей - ред.) происходило до переезда", - сказал Проценко в ходе консилиума.
https://ria.ru/20210219/vrachi-1598212238.html
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общество, здоровье - общество, коммунарка (москва), денис проценко
13:28 02.09.2021
 
Проценко поддержал идею общероссийской площадки по поиску работы для врачей

Проценко поддержал идею общероссийской площадки по поиску работы для врачей

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГлавный врач городской клинической больницы № 40, Герой Труда России Денис Проценко
Главный врач городской клинической больницы № 40, Герой Труда России Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Врачам нужна общероссийская площадка для поиска вакансий, которая была бы открыта для всех регионов, считает главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.
Проценко, который входит в пятерку лидеров списка "Единой России" на выборах в Госдуму, провел на площадке партии консилиум с врачами из регионов на тему "Подготовка медицинских кадров".
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"Прекрасный пример цифровизации решений. Мы видим при посещении регионов, что все это существует изолированно. Хотелось бы в идеале видеть общероссийскую площадку с тем пониманием, что наши коллеги мигрируют из региона в регион, чтобы этот образовательный электронный паспорт, паспорт их образования, мог бы тянуться и передаваться с пониманием, что у них (врачей - ред.) происходило до переезда", - сказал Проценко в ходе консилиума.
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