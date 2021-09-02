https://ria.ru/20210902/protsenko-1748287162.html
Проценко помог вылечить пенсионера от COVID-19 в Забайкалье
Проценко помог вылечить пенсионера от COVID-19 в Забайкалье - РИА Новости, 02.09.2021
Проценко помог вылечить пенсионера от COVID-19 в Забайкалье
Врачи в Чите выписали из больницы 72-летнего пенсионера Валерия Иванова, которому главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко скорректировал... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T08:17
2021-09-02T08:17
2021-09-02T10:24
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ЧИТА, 2 сен — РИА Новости. Врачи в Чите выписали из больницы 72-летнего пенсионера Валерия Иванова, которому главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко скорректировал лечение после поражения легких от COVID-19 почти на 80%, сообщили в пресс-службе Центра управления регионом (ЦУР) Забайкальского края.Когда Проценко был в городе, дочь Иванова написала в соцсети ЦУР. Его сотрудники передали медику ее сообщение, и он в тот же день посетил реанимацию, где пациент находился с 8 августа."Я решила, что упускать этот шанс никак нельзя. Я посмотрела прямой эфир в ЦУР, написала в комментариях, но эфир закончился, я подумала, что это всё. Но сотрудники центра быстро среагировали, написали мне сами. Всё очень оперативно, оказали помощь, не прошли мимо моей беды", — приводятся в релизе слова Инессы Ивановой.Отец после визита врача пошел на поправку, 1 сентября его выписали домой. Иванов отметил, что чувствует себя удовлетворительно и дышится ему уже лучше.
https://ria.ru/20210824/immunitet-1747106266.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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забайкальский край, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис проценко
08:17 02.09.2021 (обновлено: 10:24 02.09.2021)
Проценко помог вылечить пенсионера от COVID-19 в Забайкалье
Главврач больницы в Коммунарке Проценко помог вылечить пенсионера от COVID-19 в Забайкалье
ЧИТА, 2 сен — РИА Новости.
Врачи в Чите выписали из больницы 72-летнего пенсионера Валерия Иванова, которому главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко
скорректировал лечение после поражения легких от COVID-19 почти на 80%, сообщили в пресс-службе Центра управления регионом (ЦУР) Забайкальского края
.
Когда Проценко был в городе, дочь Иванова написала в соцсети ЦУР. Его сотрудники передали медику ее сообщение, и он в тот же день посетил реанимацию, где пациент находился с 8 августа.
"Я решила, что упускать этот шанс никак нельзя. Я посмотрела прямой эфир в ЦУР, написала в комментариях, но эфир закончился, я подумала, что это всё. Но сотрудники центра быстро среагировали, написали мне сами. Всё очень оперативно, оказали помощь, не прошли мимо моей беды", — приводятся в релизе слова Инессы Ивановой.
Отец после визита врача пошел на поправку, 1 сентября его выписали домой.
Иванов отметил, что чувствует себя удовлетворительно и дышится ему уже лучше.