https://ria.ru/20210902/protsenko-1748287162.html

Проценко помог вылечить пенсионера от COVID-19 в Забайкалье

Проценко помог вылечить пенсионера от COVID-19 в Забайкалье - РИА Новости, 02.09.2021

Проценко помог вылечить пенсионера от COVID-19 в Забайкалье

Врачи в Чите выписали из больницы 72-летнего пенсионера Валерия Иванова, которому главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко скорректировал... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T08:17

2021-09-02T08:17

2021-09-02T10:24

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ЧИТА, 2 сен — РИА Новости. Врачи в Чите выписали из больницы 72-летнего пенсионера Валерия Иванова, которому главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко скорректировал лечение после поражения легких от COVID-19 почти на 80%, сообщили в пресс-службе Центра управления регионом (ЦУР) Забайкальского края.Когда Проценко был в городе, дочь Иванова написала в соцсети ЦУР. Его сотрудники передали медику ее сообщение, и он в тот же день посетил реанимацию, где пациент находился с 8 августа."Я решила, что упускать этот шанс никак нельзя. Я посмотрела прямой эфир в ЦУР, написала в комментариях, но эфир закончился, я подумала, что это всё. Но сотрудники центра быстро среагировали, написали мне сами. Всё очень оперативно, оказали помощь, не прошли мимо моей беды", — приводятся в релизе слова Инессы Ивановой.Отец после визита врача пошел на поправку, 1 сентября его выписали домой. Иванов отметил, что чувствует себя удовлетворительно и дышится ему уже лучше.

https://ria.ru/20210824/immunitet-1747106266.html

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забайкальский край, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис проценко