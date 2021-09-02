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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210902/protsenko-1748287162.html
Проценко помог вылечить пенсионера от COVID-19 в Забайкалье
Проценко помог вылечить пенсионера от COVID-19 в Забайкалье - РИА Новости, 02.09.2021
Проценко помог вылечить пенсионера от COVID-19 в Забайкалье
Врачи в Чите выписали из больницы 72-летнего пенсионера Валерия Иванова, которому главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко скорректировал... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T08:17
2021-09-02T10:24
хорошие новости
забайкальский край
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
денис проценко
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ЧИТА, 2 сен — РИА Новости. Врачи в Чите выписали из больницы 72-летнего пенсионера Валерия Иванова, которому главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко скорректировал лечение после поражения легких от COVID-19 почти на 80%, сообщили в пресс-службе Центра управления регионом (ЦУР) Забайкальского края.Когда Проценко был в городе, дочь Иванова написала в соцсети ЦУР. Его сотрудники передали медику ее сообщение, и он в тот же день посетил реанимацию, где пациент находился с 8 августа."Я решила, что упускать этот шанс никак нельзя. Я посмотрела прямой эфир в ЦУР, написала в комментариях, но эфир закончился, я подумала, что это всё. Но сотрудники центра быстро среагировали, написали мне сами. Всё очень оперативно, оказали помощь, не прошли мимо моей беды", — приводятся в релизе слова Инессы Ивановой.Отец после визита врача пошел на поправку, 1 сентября его выписали домой. Иванов отметил, что чувствует себя удовлетворительно и дышится ему уже лучше.
https://ria.ru/20210824/immunitet-1747106266.html
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забайкальский край, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис проценко
08:17 02.09.2021 (обновлено: 10:24 02.09.2021)
 
Проценко помог вылечить пенсионера от COVID-19 в Забайкалье

Главврач больницы в Коммунарке Проценко помог вылечить пенсионера от COVID-19 в Забайкалье

© РИА Новости / Павел БедняковГлавный врач больницы №40 Денис Проценко
Главный врач больницы №40 Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
ЧИТА, 2 сен — РИА Новости. Врачи в Чите выписали из больницы 72-летнего пенсионера Валерия Иванова, которому главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко скорректировал лечение после поражения легких от COVID-19 почти на 80%, сообщили в пресс-службе Центра управления регионом (ЦУР) Забайкальского края.
Когда Проценко был в городе, дочь Иванова написала в соцсети ЦУР. Его сотрудники передали медику ее сообщение, и он в тот же день посетил реанимацию, где пациент находился с 8 августа.
"Я решила, что упускать этот шанс никак нельзя. Я посмотрела прямой эфир в ЦУР, написала в комментариях, но эфир закончился, я подумала, что это всё. Но сотрудники центра быстро среагировали, написали мне сами. Всё очень оперативно, оказали помощь, не прошли мимо моей беды", — приводятся в релизе слова Инессы Ивановой.
Отец после визита врача пошел на поправку, 1 сентября его выписали домой.
Иванов отметил, что чувствует себя удовлетворительно и дышится ему уже лучше.
Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 20:14Распространение коронавируса
Проценко объяснил, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19
 
Хорошие новостиЗабайкальский крайЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииДенис Проценко
 
 
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