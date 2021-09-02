https://ria.ru/20210902/programmirovanie-1748332571.html

Песков заявил о важности изучения языков программирования

Песков заявил о важности изучения языков программирования - РИА Новости, 02.09.2021

Песков заявил о важности изучения языков программирования

В ближайшем будущем незнание хотя бы одного языка программирования будет приравниваться к неумению писать и читать, считает пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T12:07

2021-09-02T12:07

2021-09-02T12:07

общество

владивосток

дмитрий песков

дальневосточный федеральный университет

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. В ближайшем будущем незнание хотя бы одного языка программирования будет приравниваться к неумению писать и читать, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Раньше цифровизация больше касалась все-таки области точных наук, а сейчас цифровизация уже охватила все сферы... Гуманитарные науки тоже уже невозможны, и гуманитарная сфера нашей жизни невозможна, будь то культура, будь то спорт, все что угодно - невозможно представить без цифровизации, без цифровых платформ, без приложений компьютерных, без приложений для мобильных телефонов, которыми вы пользуетесь", - сказал Песков, выступая в рамках II Просветительского марафона "Новое Знание".Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://sn.ria.ru/20210825/programmirovanie-1747158667.html

владивосток

россия

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общество, владивосток, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, россия