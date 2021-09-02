Песков заявил о важности изучения языков программирования
Песков: незнание языка программирования скоро будет приравниваться к неумению писать
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. В ближайшем будущем незнание хотя бы одного языка программирования будет приравниваться к неумению писать и читать, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Раньше цифровизация больше касалась все-таки области точных наук, а сейчас цифровизация уже охватила все сферы... Гуманитарные науки тоже уже невозможны, и гуманитарная сфера нашей жизни невозможна, будь то культура, будь то спорт, все что угодно - невозможно представить без цифровизации, без цифровых платформ, без приложений компьютерных, без приложений для мобильных телефонов, которыми вы пользуетесь", - сказал Песков, выступая в рамках II Просветительского марафона "Новое Знание".
"И вот здесь мне, например, безумно не хватает понимания программирования. Я вообще считаю, что в самом ближайшем будущем незнание как минимум одного основного языка программирования - это будет приравниваться к неумению писать или читать. Потому что воплощать какие-то замыслы будь то в точных науках, или в гуманитарных науках без основ программирования будет просто невозможно", - добавил он.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.