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Песков заявил о важности изучения языков программирования
Песков заявил о важности изучения языков программирования - РИА Новости, 02.09.2021
Песков заявил о важности изучения языков программирования
В ближайшем будущем незнание хотя бы одного языка программирования будет приравниваться к неумению писать и читать, считает пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T12:07
2021-09-02T12:07
общество
владивосток
дмитрий песков
дальневосточный федеральный университет
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. В ближайшем будущем незнание хотя бы одного языка программирования будет приравниваться к неумению писать и читать, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Раньше цифровизация больше касалась все-таки области точных наук, а сейчас цифровизация уже охватила все сферы... Гуманитарные науки тоже уже невозможны, и гуманитарная сфера нашей жизни невозможна, будь то культура, будь то спорт, все что угодно - невозможно представить без цифровизации, без цифровых платформ, без приложений компьютерных, без приложений для мобильных телефонов, которыми вы пользуетесь", - сказал Песков, выступая в рамках II Просветительского марафона "Новое Знание".Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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общество, владивосток, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, россия
12:07 02.09.2021
 
Песков заявил о важности изучения языков программирования

Песков: незнание языка программирования скоро будет приравниваться к неумению писать

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. В ближайшем будущем незнание хотя бы одного языка программирования будет приравниваться к неумению писать и читать, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Раньше цифровизация больше касалась все-таки области точных наук, а сейчас цифровизация уже охватила все сферы... Гуманитарные науки тоже уже невозможны, и гуманитарная сфера нашей жизни невозможна, будь то культура, будь то спорт, все что угодно - невозможно представить без цифровизации, без цифровых платформ, без приложений компьютерных, без приложений для мобильных телефонов, которыми вы пользуетесь", - сказал Песков, выступая в рамках II Просветительского марафона "Новое Знание".
"И вот здесь мне, например, безумно не хватает понимания программирования. Я вообще считаю, что в самом ближайшем будущем незнание как минимум одного основного языка программирования - это будет приравниваться к неумению писать или читать. Потому что воплощать какие-то замыслы будь то в точных науках, или в гуманитарных науках без основ программирования будет просто невозможно", - добавил он.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Создание сайта - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 11:31
Школьники смогут бесплатно изучать языки программирования на спецкурсах
 
ОбществоВладивостокДмитрий ПесковДальневосточный федеральный университетРоссия
 
 
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