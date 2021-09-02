https://ria.ru/20210902/proekty-1748358330.html
Главам Минпромторга и ДОМ.РФ на ВЭФ представлены проекты Хабаровского края
Главам Минпромторга и ДОМ.РФ на ВЭФ представлены проекты Хабаровского края - РИА Новости, 02.09.2021
Главам Минпромторга и ДОМ.РФ на ВЭФ представлены проекты Хабаровского края
Перспективные проекты и инновационные разработки Хабаровского края представили главе Минпромторга РФ Денису Мантурову и генеральному директору "ДОМ.РФ" Виталию... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T14:09
2021-09-02T14:09
2021-09-02T14:09
хабаровский край
хабаровский край
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
"дом.рф"
виталий мутко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748360442_0:72:787:515_1920x0_80_0_0_4513768357deba58ce46bf8b24560bd8.jpg
ХАБАРОВСК, 2 сен – РИА Новости. Перспективные проекты и инновационные разработки Хабаровского края представили главе Минпромторга РФ Денису Мантурову и генеральному директору "ДОМ.РФ" Виталию Мутко, которые посетили павильон края на "Улице Дальнего Востока", открывшийся в рамках ВЭФ-2021, сообщает пресс-служба регионального правительства.На региональной площадке гостей встречали первый заместитель председателя правительства края Мария Авилова и заместитель председателя правительства края – министр экономического развития края Виктор Калашников.В частности, главе Минпромторга представили экспортный потенциал ведущих машиностроителей края - КнААЗ и АСЗ. "Положительную оценку гостя получил проект "Дом Дальневосточника", а также перспективы реализации индивидуального жилищного строительства из древесины, заготавливаемой в крае", - говорится в сообщении.С Виталием Мутко представители края обсудили дальнейшую совместную работу по линии "ДОМ.РФ".
https://ria.ru/20210830/khabarovsk-1747871450.html
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748360442_20:61:756:613_1920x0_80_0_0_bc7ee299706b3eac33e6214017403901.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровский край, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, "дом.рф", виталий мутко
ХАБАРОВСК, 2 сен – РИА Новости. Перспективные проекты и инновационные разработки Хабаровского края представили главе Минпромторга РФ Денису Мантурову и генеральному директору "ДОМ.РФ" Виталию Мутко, которые посетили павильон края на "Улице Дальнего Востока", открывшийся в рамках ВЭФ-2021, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На региональной площадке гостей встречали первый заместитель председателя правительства края Мария Авилова и заместитель председателя правительства края – министр экономического развития края Виктор Калашников.
В частности, главе Минпромторга представили экспортный потенциал ведущих машиностроителей края - КнААЗ и АСЗ. "Положительную оценку гостя получил проект "Дом Дальневосточника", а также перспективы реализации индивидуального жилищного строительства из древесины, заготавливаемой в крае", - говорится в сообщении.
С Виталием Мутко представители края обсудили дальнейшую совместную работу по линии "ДОМ.РФ".
"Главная задача - привлечь в регион больше компаний-застройщиков, что, в конечном итоге, должно повлиять на снижение стоимости квадратного метра в многоквартирных домах. Регион заинтересован в развитии механизмов строительства многоквартирных домов через проектное финансирование, в развитии ипотечного кредитования, а рынка арендного жилья", - отмечается в сообщении.