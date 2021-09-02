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Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20210902/proekty-1748358330.html
Главам Минпромторга и ДОМ.РФ на ВЭФ представлены проекты Хабаровского края
Главам Минпромторга и ДОМ.РФ на ВЭФ представлены проекты Хабаровского края - РИА Новости, 02.09.2021
Главам Минпромторга и ДОМ.РФ на ВЭФ представлены проекты Хабаровского края
Перспективные проекты и инновационные разработки Хабаровского края представили главе Минпромторга РФ Денису Мантурову и генеральному директору "ДОМ.РФ" Виталию... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T14:09
2021-09-02T14:09
хабаровский край
хабаровский край
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
"дом.рф"
виталий мутко
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ХАБАРОВСК, 2 сен – РИА Новости. Перспективные проекты и инновационные разработки Хабаровского края представили главе Минпромторга РФ Денису Мантурову и генеральному директору "ДОМ.РФ" Виталию Мутко, которые посетили павильон края на "Улице Дальнего Востока", открывшийся в рамках ВЭФ-2021, сообщает пресс-служба регионального правительства.На региональной площадке гостей встречали первый заместитель председателя правительства края Мария Авилова и заместитель председателя правительства края – министр экономического развития края Виктор Калашников.В частности, главе Минпромторга представили экспортный потенциал ведущих машиностроителей края - КнААЗ и АСЗ. "Положительную оценку гостя получил проект "Дом Дальневосточника", а также перспективы реализации индивидуального жилищного строительства из древесины, заготавливаемой в крае", - говорится в сообщении.С Виталием Мутко представители края обсудили дальнейшую совместную работу по линии "ДОМ.РФ".
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хабаровский край, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, "дом.рф", виталий мутко
14:09 02.09.2021
 

Главам Минпромторга и ДОМ.РФ на ВЭФ представлены проекты Хабаровского края

© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского краяПерспективные проекты и инновационные разработки Хабаровского края представили главе Минпромторга РФ Денису Мантурову и генеральному директору "ДОМ.РФ" Виталию Мутко
Перспективные проекты и инновационные разработки Хабаровского края представили главе Минпромторга РФ Денису Мантурову и генеральному директору ДОМ.РФ Виталию Мутко - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
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ХАБАРОВСК, 2 сен – РИА Новости. Перспективные проекты и инновационные разработки Хабаровского края представили главе Минпромторга РФ Денису Мантурову и генеральному директору "ДОМ.РФ" Виталию Мутко, которые посетили павильон края на "Улице Дальнего Востока", открывшийся в рамках ВЭФ-2021, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На региональной площадке гостей встречали первый заместитель председателя правительства края Мария Авилова и заместитель председателя правительства края – министр экономического развития края Виктор Калашников.
В частности, главе Минпромторга представили экспортный потенциал ведущих машиностроителей края - КнААЗ и АСЗ. "Положительную оценку гостя получил проект "Дом Дальневосточника", а также перспективы реализации индивидуального жилищного строительства из древесины, заготавливаемой в крае", - говорится в сообщении.
С Виталием Мутко представители края обсудили дальнейшую совместную работу по линии "ДОМ.РФ".
"Главная задача - привлечь в регион больше компаний-застройщиков, что, в конечном итоге, должно повлиять на снижение стоимости квадратного метра в многоквартирных домах. Регион заинтересован в развитии механизмов строительства многоквартирных домов через проектное финансирование, в развитии ипотечного кредитования, а рынка арендного жилья", - отмечается в сообщении.
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 17:48
Дегтярев заявил, что на форум в Хабаровск приедут ученые из многих стран
 
Хабаровский крайХабаровский крайМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис Мантуров"Дом.РФ"Виталий Мутко
 
 
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