https://ria.ru/20210902/proekty-1748358330.html

Главам Минпромторга и ДОМ.РФ на ВЭФ представлены проекты Хабаровского края

Главам Минпромторга и ДОМ.РФ на ВЭФ представлены проекты Хабаровского края - РИА Новости, 02.09.2021

Главам Минпромторга и ДОМ.РФ на ВЭФ представлены проекты Хабаровского края

Перспективные проекты и инновационные разработки Хабаровского края представили главе Минпромторга РФ Денису Мантурову и генеральному директору "ДОМ.РФ" Виталию... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T14:09

2021-09-02T14:09

2021-09-02T14:09

хабаровский край

хабаровский край

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

"дом.рф"

виталий мутко

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ХАБАРОВСК, 2 сен – РИА Новости. Перспективные проекты и инновационные разработки Хабаровского края представили главе Минпромторга РФ Денису Мантурову и генеральному директору "ДОМ.РФ" Виталию Мутко, которые посетили павильон края на "Улице Дальнего Востока", открывшийся в рамках ВЭФ-2021, сообщает пресс-служба регионального правительства.На региональной площадке гостей встречали первый заместитель председателя правительства края Мария Авилова и заместитель председателя правительства края – министр экономического развития края Виктор Калашников.В частности, главе Минпромторга представили экспортный потенциал ведущих машиностроителей края - КнААЗ и АСЗ. "Положительную оценку гостя получил проект "Дом Дальневосточника", а также перспективы реализации индивидуального жилищного строительства из древесины, заготавливаемой в крае", - говорится в сообщении.С Виталием Мутко представители края обсудили дальнейшую совместную работу по линии "ДОМ.РФ".

https://ria.ru/20210830/khabarovsk-1747871450.html

хабаровский край

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хабаровский край, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, "дом.рф", виталий мутко