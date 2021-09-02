https://ria.ru/20210902/proekt-1748361028.html

В Белгородской области стартовал проект "Перелет Памяти"

В Белгородской области стартовал проект "Перелет Памяти" - РИА Новости, 02.09.2021

В Белгородской области стартовал проект "Перелет Памяти"

Проект "Перелет Памяти – мемориалы-побратимы", посвященный подвигу народа в годы Великой Отечественной войны, стартовал в Белгородской области, сообщает... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T14:06

2021-09-02T14:06

2021-09-02T14:06

белгородская область

общество

орел

белгородская область

курск

можайск

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 2 сен – РИА Новости. Проект "Перелет Памяти – мемориалы-побратимы", посвященный подвигу народа в годы Великой Отечественной войны, стартовал в Белгородской области, сообщает правительство региона.Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков передал капсулу с землей Прохоровского поля на вечное хранение к Ржевскому мемориалу Советского Солдата."Сегодня мы даем старт важной акции. Пусть "Перелет Памяти" станет связующей нитью между регионами, между поколениями. Только вместе мы сможем сохранить память о славном прошлом нашей великой Родины. Передать любовь и почтение к своей истории нашим детям, как в свое время это сделали наши родители, бабушки, дедушки. Благодаря этому, память живет не от праздничного мероприятия к мероприятию, а постоянно, в каждом из нас", - обратился Гладков к собравшимся в музее "Третье ратное поле России".По словам главы региона, чем больше будет проведено таких встреч с подрастающим поколением, тем увереннее можно смотреть в завтрашний день."Каждый школьник должен прикоснуться и увидеть богатую историю своей страны", - добавил Гладков.Капсула с землей Третьего ратного поля России самолетами малой авиации будет доставлена и в другие города воинской славы - Курск, Орел, Малоярославец, Можайск, Ржев и в город-герой Тулу.Важной частью пребывания в каждом городе станет облет самолетом-буксировщиком Як-12М с самой большой на сегодняшний день копией Знамени Победы. В финальный день перелета капсулу с землей, собранной на территории Ржевского мемориала, в торжественной обстановке вручат для вечного хранения представителям музея–заповедника "Прохоровское поле".

https://ria.ru/20210827/blagoustroystvo-1747482961.html

https://ria.ru/20210825/oborudovanie-1747150350.html

орел

белгородская область

курск

можайск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, орел, белгородская область, курск, можайск, вячеслав гладков