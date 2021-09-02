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Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20210902/proekt-1748361028.html
В Белгородской области стартовал проект "Перелет Памяти"
В Белгородской области стартовал проект "Перелет Памяти" - РИА Новости, 02.09.2021
В Белгородской области стартовал проект "Перелет Памяти"
Проект "Перелет Памяти – мемориалы-побратимы", посвященный подвигу народа в годы Великой Отечественной войны, стартовал в Белгородской области, сообщает... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T14:06
2021-09-02T14:06
белгородская область
общество
орел
белгородская область
курск
можайск
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 2 сен – РИА Новости. Проект "Перелет Памяти – мемориалы-побратимы", посвященный подвигу народа в годы Великой Отечественной войны, стартовал в Белгородской области, сообщает правительство региона.Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков передал капсулу с землей Прохоровского поля на вечное хранение к Ржевскому мемориалу Советского Солдата."Сегодня мы даем старт важной акции. Пусть "Перелет Памяти" станет связующей нитью между регионами, между поколениями. Только вместе мы сможем сохранить память о славном прошлом нашей великой Родины. Передать любовь и почтение к своей истории нашим детям, как в свое время это сделали наши родители, бабушки, дедушки. Благодаря этому, память живет не от праздничного мероприятия к мероприятию, а постоянно, в каждом из нас", - обратился Гладков к собравшимся в музее "Третье ратное поле России".По словам главы региона, чем больше будет проведено таких встреч с подрастающим поколением, тем увереннее можно смотреть в завтрашний день."Каждый школьник должен прикоснуться и увидеть богатую историю своей страны", - добавил Гладков.Капсула с землей Третьего ратного поля России самолетами малой авиации будет доставлена и в другие города воинской славы - Курск, Орел, Малоярославец, Можайск, Ржев и в город-герой Тулу.Важной частью пребывания в каждом городе станет облет самолетом-буксировщиком Як-12М с самой большой на сегодняшний день копией Знамени Победы. В финальный день перелета капсулу с землей, собранной на территории Ржевского мемориала, в торжественной обстановке вручат для вечного хранения представителям музея–заповедника "Прохоровское поле".
https://ria.ru/20210827/blagoustroystvo-1747482961.html
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общество, орел, белгородская область, курск, можайск, вячеслав гладков
14:06 02.09.2021
 
В Белгородской области стартовал проект "Перелет Памяти"

В Белгородской области стартовал проект "Перелет Памяти"

© РИА Новости . Ольга ЛипичСкульптурная композиция у музея "Третье ратное поле России"
Скульптурная композиция у музея Третье ратное поле России - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости . Ольга Липич
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 2 сен – РИА Новости. Проект "Перелет Памяти – мемориалы-побратимы", посвященный подвигу народа в годы Великой Отечественной войны, стартовал в Белгородской области, сообщает правительство региона.
Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков передал капсулу с землей Прохоровского поля на вечное хранение к Ржевскому мемориалу Советского Солдата.
"Сегодня мы даем старт важной акции. Пусть "Перелет Памяти" станет связующей нитью между регионами, между поколениями. Только вместе мы сможем сохранить память о славном прошлом нашей великой Родины. Передать любовь и почтение к своей истории нашим детям, как в свое время это сделали наши родители, бабушки, дедушки. Благодаря этому, память живет не от праздничного мероприятия к мероприятию, а постоянно, в каждом из нас", - обратился Гладков к собравшимся в музее "Третье ратное поле России".
По словам главы региона, чем больше будет проведено таких встреч с подрастающим поколением, тем увереннее можно смотреть в завтрашний день.
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"Каждый школьник должен прикоснуться и увидеть богатую историю своей страны", - добавил Гладков.
Капсула с землей Третьего ратного поля России самолетами малой авиации будет доставлена и в другие города воинской славы - Курск, Орел, Малоярославец, Можайск, Ржев и в город-герой Тулу.
Важной частью пребывания в каждом городе станет облет самолетом-буксировщиком Як-12М с самой большой на сегодняшний день копией Знамени Победы. В финальный день перелета капсулу с землей, собранной на территории Ржевского мемориала, в торжественной обстановке вручат для вечного хранения представителям музея–заповедника "Прохоровское поле".
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Белгородская областьОбществоОрелБелгородская областьКурскМожайскВячеслав Гладков
 
 
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