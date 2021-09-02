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Талибы заявили о продвижении в Панджшере

Талибы заявили о продвижении в Панджшере - РИА Новости, 02.09.2021

Талибы заявили о продвижении в Панджшере

Представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид заявил РИА Новости о продвижении талибов в провинции Панджшер, по его словам, захвачены 11 КПП, были убиты... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T12:25

2021-09-02T12:25

2021-09-02T12:43

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

талибан

панджшер (провинция)

ахмад масуд

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КАБУЛ, 2 сен - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид заявил РИА Новости о продвижении талибов в провинции Панджшер, по его словам, захвачены 11 КПП, были убиты по меньшей мере 34 бойца сил сопротивления, включая двух командиров.Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией, она расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане"*, что талибы решили начать военную операцию против сил Фронта сопротивления Афганистана в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом.* Террористическая организация, запрещенная в России

афганистан

панджшер (провинция)

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2021

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в мире, афганистан, талибан, панджшер (провинция), ахмад масуд