https://ria.ru/20210902/prilozhenie-1748362536.html
Роскомнадзор потребовал не распространять связанное с ФБК* приложение
Роскомнадзор потребовал не распространять связанное с ФБК* приложение - РИА Новости, 02.09.2021
Роскомнадзор потребовал не распространять связанное с ФБК* приложение
Роскомнадзор потребовал от AppStore и Google Play прекратить распространение приложения, связанного с организацией деятельности "Фонда борьбы с коррупцией"*,... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T14:13
2021-09-02T14:13
2021-09-02T14:13
технологии
apple
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
google
фонд борьбы с коррупцией
россия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от AppStore и Google Play прекратить распространение приложения, связанного с организацией деятельности "Фонда борьбы с коррупцией"*, говорится в сообщении ведомства."Роскомнадзор потребовал от AppStore и Google Play прекратить распространение приложения организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ. Указанное приложение используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий организацией "Фонд борьбы с коррупцией"*, признанной экстремистской и запрещенной в России", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что соответствующее обращение было направлено в Apple Inc и Google LLC на основании требования Генеральной прокуратуры России. Непринятие мер влечет административную ответственность и может быть рассмотрено как "вмешательство упомянутыми американскими компаниями в проходящие в Российской Федерации выборы"."Требование Генеральной прокуратуры Российской Федерации о незамедлительном ограничении доступа к указанному приложению направлено на пресечение деятельности информационного ресурса, используемого для экстремистской деятельности, а также на исключение любого содействия компаниями Apple и Google организациям, признанным экстремистскими, деятельность которых запрещена на территории РФ", - добавляется в сообщении.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
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технологии, apple, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, фонд борьбы с коррупцией, россия
Роскомнадзор потребовал не распространять связанное с ФБК* приложение
Роскомнадзор потребовал от Apple и Google не распространять связанное с ФБК* приложение