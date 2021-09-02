https://ria.ru/20210902/prilozhenie-1748362536.html

Роскомнадзор потребовал не распространять связанное с ФБК* приложение

Роскомнадзор потребовал не распространять связанное с ФБК* приложение - РИА Новости, 02.09.2021

Роскомнадзор потребовал не распространять связанное с ФБК* приложение

Роскомнадзор потребовал от AppStore и Google Play прекратить распространение приложения, связанного с организацией деятельности "Фонда борьбы с коррупцией"*,... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T14:13

2021-09-02T14:13

2021-09-02T14:13

технологии

apple

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

google

фонд борьбы с коррупцией

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706534_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2875bc6f08157aa8581d740dba36e523.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от AppStore и Google Play прекратить распространение приложения, связанного с организацией деятельности "Фонда борьбы с коррупцией"*, говорится в сообщении ведомства."Роскомнадзор потребовал от AppStore и Google Play прекратить распространение приложения организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ. Указанное приложение используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий организацией "Фонд борьбы с коррупцией"*, признанной экстремистской и запрещенной в России", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что соответствующее обращение было направлено в Apple Inc и Google LLC на основании требования Генеральной прокуратуры России. Непринятие мер влечет административную ответственность и может быть рассмотрено как "вмешательство упомянутыми американскими компаниями в проходящие в Российской Федерации выборы"."Требование Генеральной прокуратуры Российской Федерации о незамедлительном ограничении доступа к указанному приложению направлено на пресечение деятельности информационного ресурса, используемого для экстремистской деятельности, а также на исключение любого содействия компаниями Apple и Google организациям, признанным экстремистскими, деятельность которых запрещена на территории РФ", - добавляется в сообщении.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент

https://ria.ru/20210901/alyans-1748151162.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210901/fbk-1748237466.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, apple, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, фонд борьбы с коррупцией, россия