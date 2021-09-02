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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210902/prigovor-1748425602.html
Суд перенес дату вынесения приговора по делу о скифском золоте
Суд перенес дату вынесения приговора по делу о скифском золоте - РИА Новости, 02.09.2021
Суд перенес дату вынесения приговора по делу о скифском золоте
Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте до 26 октября, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Мелисса Зейлстра. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T19:48
2021-09-02T19:58
культура
амстердам
нидерланды
юнеско
анастасия иванова
россия
ситуация вокруг коллекции скифского золота
скифское золото
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АМСТЕРДАМ, 2 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте до 26 октября, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Мелисса Зейлстра."Судебное решение по делу о крымских сокровищах было назначено на 14 сентября 2021 года. Однако в связи с непредвиденными обстоятельствами вынести приговор в этот день не удастся. Решение будет отложено до 26 октября 2021 года", - сказала пресс-секретарь.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было решено вернуть.Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к данному делу.
https://ria.ru/20210422/zoloto-1729389004.html
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амстердам, нидерланды, юнеско, анастасия иванова, россия, ситуация вокруг коллекции скифского золота, скифское золото, новости культуры, культура
19:48 02.09.2021 (обновлено: 19:58 02.09.2021)
 
Суд перенес дату вынесения приговора по делу о скифском золоте

Суд в Амстердаме: вынесение приговора по делу о скифском золоте отложено до 26 октября

© AP Photo / Frank AugsteinЭкспонат выставки "Скифы: воины древней Сибири" в Лондоне
Экспонат выставки Скифы: воины древней Сибири в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© AP Photo / Frank Augstein
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АМСТЕРДАМ, 2 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте до 26 октября, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Мелисса Зейлстра.
"Судебное решение по делу о крымских сокровищах было назначено на 14 сентября 2021 года. Однако в связи с непредвиденными обстоятельствами вынести приговор в этот день не удастся. Решение будет отложено до 26 октября 2021 года", - сказала пресс-секретарь.
Экспонаты выставки скифского искусства в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 03:16Культура
В Крыму призвали вернуть полуострову коллекцию скифского золота
Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было решено вернуть.
Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к данному делу.
Научный руководитель Высшей школы культурной политики и управления МГУ имени Ломоносова Михаил Швыдкой во время мультимедийной пресс-конференции. 10 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 23:01Культура
Швыдкой рассказал о возвращении скифского золота в Россию
 
КультураАмстердамНидерландыЮНЕСКОАнастасия ИвановаРоссияСитуация вокруг коллекции скифского золотаскифское золотоНовости культурыКультура
 
 
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