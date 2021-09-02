https://ria.ru/20210902/prigovor-1748425602.html
Суд перенес дату вынесения приговора по делу о скифском золоте
Суд перенес дату вынесения приговора по делу о скифском золоте - РИА Новости, 02.09.2021
Суд перенес дату вынесения приговора по делу о скифском золоте
Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте до 26 октября, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Мелисса Зейлстра. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T19:48
2021-09-02T19:48
2021-09-02T19:58
культура
амстердам
нидерланды
юнеско
анастасия иванова
россия
ситуация вокруг коллекции скифского золота
скифское золото
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АМСТЕРДАМ, 2 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте до 26 октября, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Мелисса Зейлстра."Судебное решение по делу о крымских сокровищах было назначено на 14 сентября 2021 года. Однако в связи с непредвиденными обстоятельствами вынести приговор в этот день не удастся. Решение будет отложено до 26 октября 2021 года", - сказала пресс-секретарь.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было решено вернуть.Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к данному делу.
https://ria.ru/20210422/zoloto-1729389004.html
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амстердам, нидерланды, юнеско, анастасия иванова, россия, ситуация вокруг коллекции скифского золота, скифское золото, новости культуры, культура
19:48 02.09.2021 (обновлено: 19:58 02.09.2021)
Суд перенес дату вынесения приговора по делу о скифском золоте
Суд в Амстердаме: вынесение приговора по делу о скифском золоте отложено до 26 октября