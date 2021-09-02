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В Кремле надеются наладить отношения с Прибалтикой
В Кремле надеются наладить отношения с Прибалтикой - РИА Новости, 02.09.2021
В Кремле надеются наладить отношения с Прибалтикой
РФ надеется, что рано или поздно страны Прибалтики поймут, что Россия заинтересована в налаживании отношений, сказал журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T10:38
2021-09-02T10:38
в мире
латвия
москва
дмитрий песков
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. РФ надеется, что рано или поздно страны Прибалтики поймут, что Россия заинтересована в налаживании отношений, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Во вторник президентом Эстонии был избран директор Эстонского национального музея Алар Карис."Мы должны сначала посмотреть, что будет делать новый президент Эстонии", - сказал Песков на вопрос, какие у Москвы ожидания от работы нового президента Эстонии.По его словам, это совершенно несостоятельные и необоснованные страхи. "Мы надеемся, что рано или поздно все-таки эти страны смогут по-другому посмотреть на нас и понять, что Россия была, есть и остается заинтересованной в налаживании двусторонних отношений", - указал пресс-секретарь президента РФ.
https://ria.ru/20210813/nato-1745566795.html
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в мире, латвия, москва, дмитрий песков, россия
10:38 02.09.2021
 
В Кремле надеются наладить отношения с Прибалтикой

В Кремле надеются, что в Прибалтике поймут заинтересованность в налаживании отношений

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. РФ надеется, что рано или поздно страны Прибалтики поймут, что Россия заинтересована в налаживании отношений, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Во вторник президентом Эстонии был избран директор Эстонского национального музея Алар Карис.
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"Мы должны сначала посмотреть, что будет делать новый президент Эстонии", - сказал Песков на вопрос, какие у Москвы ожидания от работы нового президента Эстонии.
"Вы знаете, что отношения между нашими странами складываются весьма непросто, к сожалению. Эстония, собственно, как и Латвия, Литва, они совершенно необоснованно все время предаются какому-то труднообъяснимому чувству страха России, боязни России в связи с тем, что они считают угрозой, которая исходит от России", - заявил Песков.
По его словам, это совершенно несостоятельные и необоснованные страхи. "Мы надеемся, что рано или поздно все-таки эти страны смогут по-другому посмотреть на нас и понять, что Россия была, есть и остается заинтересованной в налаживании двусторонних отношений", - указал пресс-секретарь президента РФ.
Главный редактор телеканала Россия-24 Евгений Бекасов - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 13:51
Главред "России 24" рассказал о взаимодействии со странами Прибалтики
 
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