https://ria.ru/20210902/pribaltika-1748307501.html

В Кремле надеются наладить отношения с Прибалтикой

В Кремле надеются наладить отношения с Прибалтикой - РИА Новости, 02.09.2021

В Кремле надеются наладить отношения с Прибалтикой

РФ надеется, что рано или поздно страны Прибалтики поймут, что Россия заинтересована в налаживании отношений, сказал журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T10:38

2021-09-02T10:38

2021-09-02T10:38

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латвия

москва

дмитрий песков

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. РФ надеется, что рано или поздно страны Прибалтики поймут, что Россия заинтересована в налаживании отношений, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Во вторник президентом Эстонии был избран директор Эстонского национального музея Алар Карис."Мы должны сначала посмотреть, что будет делать новый президент Эстонии", - сказал Песков на вопрос, какие у Москвы ожидания от работы нового президента Эстонии.По его словам, это совершенно несостоятельные и необоснованные страхи. "Мы надеемся, что рано или поздно все-таки эти страны смогут по-другому посмотреть на нас и понять, что Россия была, есть и остается заинтересованной в налаживании двусторонних отношений", - указал пресс-секретарь президента РФ.

https://ria.ru/20210813/nato-1745566795.html

https://ria.ru/20210701/pribaltika-1739404100.html

латвия

москва

россия

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в мире, латвия, москва, дмитрий песков, россия