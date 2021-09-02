В Кремле надеются наладить отношения с Прибалтикой
В Кремле надеются, что в Прибалтике поймут заинтересованность в налаживании отношений
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. РФ надеется, что рано или поздно страны Прибалтики поймут, что Россия заинтересована в налаживании отношений, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Во вторник президентом Эстонии был избран директор Эстонского национального музея Алар Карис.
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"Мы должны сначала посмотреть, что будет делать новый президент Эстонии", - сказал Песков на вопрос, какие у Москвы ожидания от работы нового президента Эстонии.
"Вы знаете, что отношения между нашими странами складываются весьма непросто, к сожалению. Эстония, собственно, как и Латвия, Литва, они совершенно необоснованно все время предаются какому-то труднообъяснимому чувству страха России, боязни России в связи с тем, что они считают угрозой, которая исходит от России", - заявил Песков.
По его словам, это совершенно несостоятельные и необоснованные страхи. "Мы надеемся, что рано или поздно все-таки эти страны смогут по-другому посмотреть на нас и понять, что Россия была, есть и остается заинтересованной в налаживании двусторонних отношений", - указал пресс-секретарь президента РФ.