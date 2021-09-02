https://ria.ru/20210902/premiya-1748399007.html

В молодежной экологической премии Росприроднадзора участвуют 16 стран

В молодежной экологической премии Росприроднадзора участвуют 16 стран - РИА Новости, 02.09.2021

В молодежной экологической премии Росприроднадзора участвуют 16 стран

16 стран принимают участие в международной премии Росприроднадзора "Экология - дело каждого". На сегодняшний день из-за рубежа и регионов России поступило... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T17:01

2021-09-02T17:01

2021-09-02T17:01

пресс-релизы

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МОСКВА, 2 сен - Пресс-центр международной детско-юношеской премии Росприроднадзора "Экология - дело каждого". 16 стран принимают участие в международной премии Росприроднадзора "Экология - дело каждого". На сегодняшний день из-за рубежа и регионов России поступило порядка 3000 работ. Об этом в ходе пресс-конференции на площадке Всероссийского детского центра "Орлёнок" сообщила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова."Премия стартовала весной и за это время пришло около трёх тысяч работ из 16 стран мира. Дети прислали работы почти из всех регионов России - 78, а также из самых отдаленных уголков мира. Регионы, континенты - разные, а проблема везде одна. Например, ребенок из Перу сделал анимацию о том, насколько агрессивно человек вторгается в природу. Ему, маленькому уже хватает понимания, что так делать не стоит, и нам это видится неплохой тенденцией. Дети из центра реабилитации и образования номер 7 департамента труда и соцзащиты города Москвы прислали больше десятка работ на экотематику. И оказалось, что они давно в экоповестке. Например, в их арсенале не только редкие виды растений, которые высаживают дети и ухаживают за ними, но даже собственная запатентованная методика - бабочкотерапия. Для нас важно, что в социальных сетях под хештегами премии - буквально карта мира. Только за минувшую неделю мы получили работы из Латинской Америки, Франции и Армении. У нас даже обрушился Вотсапп от сообщений на испанском и вопросов, которые задают дети. Тринадцатилетний мальчик Ариэль Ольгин Эспиноса из Мексики, например, спрашивал, может ли он участвовать в нескольких номинациях сразу. И, кстати, это один из самых часто задаваемых вопросов и у наших детей в России", - прокомментировала Светлана Радионова.Как отметил амбассадор детской премии Росприроднадзора "Экология - дело каждого" в Латинской Америке Мигель де ла Круз Сальседо, также ожидаются работы из Панамы, Эквадора, Колумбии, Боливии, Мексики, Венесуэлы, Кубы и Гватемалы."Я приглашаю каждого из вас принять участие в этом замечательном проекте, который дает возможность всем детям во всем мире говорить на очень важную тему — экологии, и это дело каждого. Участвуйте в премии, записывайте видео, делайте рисунки на тему экологии и отправляйте работы на сайт. Вас ждут замечательные призы. А лучшие смогут приехать в Россию на торжественную церемонию награждения. У вас появится шанс познакомиться со сверстниками из разных стран мира и увидеть Россию - удивительную и огромную страну, объединяющую участников премии из разных точек света", - сказал Мигель де ла Круз Сальседо.Глава Росприроднадзора провела пресс-конференцию по итогам рабочей поездки в "Орлёнок" и встречи с участниками смены. Вместе со Светланой Радионовой дети провели акцию по сбору пластика."Забота о природе — одна из самых насущных задач, стоящих перед человечеством. Сегодня важно говорить об этом и предпринимать конкретные шаги по решению проблем сохранения окружающей среды, причём с заделом на будущее. Международная детско-юношеская премия "Экология — дело каждого" мотивирует молодое поколение к действию, подвигая на помощь и внимание к природе. Уже в ближайшие десятилетия планета будет в руках сегодняшних детей. Поэтому мы всецело поддерживаем инициативу Росприроднадзора — орлята отправили на конкурс уже около 1000 работ в различных номинациях, и я уверен, что их будет ещё больше. Детей вдохновляет возможность творчески проявить себя, при этом совершая что-то важное и полезное для мира", - прокомментировал директор ВДЦ "Орлёнок" Александр Джеус.С 21 по 24 августа эксперты премии Росприроднадзора в рамках проекта провели на площадке "Орлёнка" серию творческих мастер-классов.Ведущие художники-педагоги Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки обучали орлят основам живописи. Известный фоторепортёр, официальный "объектив" "Упасала-цирка", участник совместного проекта Александра Полунина и Санкт-Петербургского цирка на Фонтанке "Дом без углов" Василий Вострухин дал мастер-классы по фотографии. С драматургией печатного текста, средствами его выразительности в теории и на практике участников смен познакомили репортеры агентства ТАСС. С авторами проекта "Ньюм" ребята научились делать качественную анимацию. Создатель экобренда одежды, эксперт в области осознанной моды Ксения Калиновская показала, как с помощью творческого подхода продлить жизнь старым или испорченным вещам. Дети научились создавать уникальные принты с помощью растений и декорировать поврежденные участки одежды. Также отдыхающие смогли лично пообщаться с генеральным директором "Союзмультфильма" Борисом Машковцевым, который рассказал, как создаются мультфильмы.По итогам мастер-классов его участники сделали работы, которые можно отправить на сайт экологияделокаждого.рф для участия в Премии."С профессионалами работать приятно всем, даже детям. Программа встреч с лучшими представителями творческих профессий и медиагигантов получилась весьма насыщенной и полезной. Формировать принципы бережного отношения к окружающей среде в такой связке, на наш взгляд, правильно и эффективно", - прокомментировал представитель генерального партнера премии АНО Центр "Арктические инициативы" Рустам Романенков.Подробнее о программе "Орлёнка" в рамках премии "Экология - дело каждого", а также о работах участников в Instagram проекта @eco_umka.Напомним, заявки на участие в проекте Росприроднадзора принимаются до 1 октября 2021 года. Итоги подведут в Москве 24 ноября 2021 года. Победителей и лауреатов ждут ценные призы — смартфоны, гаджеты, сертификаты на реализацию экопроектов, семейные поездки на Черное море. Лучшие отправятся в выездной экологический лагерь во Всероссийский детский центр "Орлёнок".Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы