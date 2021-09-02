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Старт выдвижению номинантов премии "Звезда Дальнего Востока" дали на ВЭФ
Старт выдвижению номинантов премии "Звезда Дальнего Востока" дали на ВЭФ - РИА Новости, 02.09.2021
Старт выдвижению номинантов премии "Звезда Дальнего Востока" дали на ВЭФ
Старт выдвижению номинантов общественно-деловой премии "Звезда Дальнего Востока" дан на Восточном экономическом форуме, лауреатами премии могут журналисты,... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T03:19
2021-09-02T03:19
экономика
общество
владивосток
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Старт выдвижению номинантов общественно-деловой премии "Звезда Дальнего Востока" дан на Восточном экономическом форуме, лауреатами премии могут журналисты, общественники и представители бизнеса, сообщает корреспондент РИА Новости."В нынешний век информационных технологий работа средств массовой информации приобретает особое значение. От профессионализма журналистов зависит то, как общество и инвесторы воспринимают те или иные события, планы, результат того, что сделано. За время проведения премии "Звезда Дальнего Востока" ее лауреатами стали десятки представителей малого и среднего бизнеса, крупного бизнеса, участники программ "Дальневосточный гектар", представители региональных и федеральных средств массовых информаций", - сказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.Как отметил ведущий церемонии, подведение итогов премии и торжественная церемония награждения лауреатов состоятся в декабре во время "Дней регионов Дальнего Востока в Москве". По его словам, премия проводится для повышения информированности жителей страны о возможностях макрорегиона, реализации инвестиционных проектов.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, общество, владивосток, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
03:19 02.09.2021
 
Старт выдвижению номинантов премии "Звезда Дальнего Востока" дали на ВЭФ

Старт выдвижению номинантов деловой премии "Звезда Дальнего Востока" дали на ВЭФ

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВосточный экономический форум
Восточный экономический форум - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Старт выдвижению номинантов общественно-деловой премии "Звезда Дальнего Востока" дан на Восточном экономическом форуме, лауреатами премии могут журналисты, общественники и представители бизнеса, сообщает корреспондент РИА Новости.
"В нынешний век информационных технологий работа средств массовой информации приобретает особое значение. От профессионализма журналистов зависит то, как общество и инвесторы воспринимают те или иные события, планы, результат того, что сделано. За время проведения премии "Звезда Дальнего Востока" ее лауреатами стали десятки представителей малого и среднего бизнеса, крупного бизнеса, участники программ "Дальневосточный гектар", представители региональных и федеральных средств массовых информаций", - сказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
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Как отметил ведущий церемонии, подведение итогов премии и торжественная церемония награждения лауреатов состоятся в декабре во время "Дней регионов Дальнего Востока в Москве". По его словам, премия проводится для повышения информированности жителей страны о возможностях макрорегиона, реализации инвестиционных проектов.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаОбществоВладивостокРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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