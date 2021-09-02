https://ria.ru/20210902/premiya-1748263169.html
Старт выдвижению номинантов премии "Звезда Дальнего Востока" дали на ВЭФ
Старт выдвижению номинантов премии "Звезда Дальнего Востока" дали на ВЭФ - РИА Новости, 02.09.2021
Старт выдвижению номинантов премии "Звезда Дальнего Востока" дали на ВЭФ
Старт выдвижению номинантов общественно-деловой премии "Звезда Дальнего Востока" дан на Восточном экономическом форуме, лауреатами премии могут журналисты,... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T03:19
2021-09-02T03:19
2021-09-02T03:19
экономика
общество
владивосток
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748262550_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04ac311451ce8c90a5b6fce7e4e8027e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Старт выдвижению номинантов общественно-деловой премии "Звезда Дальнего Востока" дан на Восточном экономическом форуме, лауреатами премии могут журналисты, общественники и представители бизнеса, сообщает корреспондент РИА Новости."В нынешний век информационных технологий работа средств массовой информации приобретает особое значение. От профессионализма журналистов зависит то, как общество и инвесторы воспринимают те или иные события, планы, результат того, что сделано. За время проведения премии "Звезда Дальнего Востока" ее лауреатами стали десятки представителей малого и среднего бизнеса, крупного бизнеса, участники программ "Дальневосточный гектар", представители региональных и федеральных средств массовых информаций", - сказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.Как отметил ведущий церемонии, подведение итогов премии и торжественная церемония награждения лауреатов состоятся в декабре во время "Дней регионов Дальнего Востока в Москве". По его словам, премия проводится для повышения информированности жителей страны о возможностях макрорегиона, реализации инвестиционных проектов.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210901/rosmolodezh-1748200636.html
владивосток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748262550_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6e491cca1a294b07f5e3eb3b50bc4178.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, общество, владивосток, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Старт выдвижению номинантов премии "Звезда Дальнего Востока" дали на ВЭФ
Старт выдвижению номинантов деловой премии "Звезда Дальнего Востока" дали на ВЭФ
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости.
Старт выдвижению номинантов общественно-деловой премии "Звезда Дальнего Востока" дан на Восточном экономическом форуме
, лауреатами премии могут журналисты, общественники и представители бизнеса, сообщает корреспондент РИА Новости.
"В нынешний век информационных технологий работа средств массовой информации приобретает особое значение. От профессионализма журналистов зависит то, как общество и инвесторы воспринимают те или иные события, планы, результат того, что сделано. За время проведения премии "Звезда Дальнего Востока" ее лауреатами стали десятки представителей малого и среднего бизнеса, крупного бизнеса, участники программ "Дальневосточный гектар", представители региональных и федеральных средств массовых информаций", - сказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Как отметил ведущий церемонии, подведение итогов премии и торжественная церемония награждения лауреатов состоятся в декабре во время "Дней регионов Дальнего Востока в Москве". По его словам, премия проводится для повышения информированности жителей страны о возможностях макрорегиона, реализации инвестиционных проектов.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.