https://ria.ru/20210902/premiya-1748263169.html

Старт выдвижению номинантов премии "Звезда Дальнего Востока" дали на ВЭФ

Старт выдвижению номинантов премии "Звезда Дальнего Востока" дали на ВЭФ - РИА Новости, 02.09.2021

Старт выдвижению номинантов премии "Звезда Дальнего Востока" дали на ВЭФ

Старт выдвижению номинантов общественно-деловой премии "Звезда Дальнего Востока" дан на Восточном экономическом форуме, лауреатами премии могут журналисты,... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T03:19

2021-09-02T03:19

2021-09-02T03:19

экономика

общество

владивосток

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Старт выдвижению номинантов общественно-деловой премии "Звезда Дальнего Востока" дан на Восточном экономическом форуме, лауреатами премии могут журналисты, общественники и представители бизнеса, сообщает корреспондент РИА Новости."В нынешний век информационных технологий работа средств массовой информации приобретает особое значение. От профессионализма журналистов зависит то, как общество и инвесторы воспринимают те или иные события, планы, результат того, что сделано. За время проведения премии "Звезда Дальнего Востока" ее лауреатами стали десятки представителей малого и среднего бизнеса, крупного бизнеса, участники программ "Дальневосточный гектар", представители региональных и федеральных средств массовых информаций", - сказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.Как отметил ведущий церемонии, подведение итогов премии и торжественная церемония награждения лауреатов состоятся в декабре во время "Дней регионов Дальнего Востока в Москве". По его словам, премия проводится для повышения информированности жителей страны о возможностях макрорегиона, реализации инвестиционных проектов.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210901/rosmolodezh-1748200636.html

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экономика, общество, владивосток, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)