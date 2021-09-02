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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210902/pravitelstvo-1748392957.html
Талибы заявили, что включат в правительство "весь спектр" населения страны
Талибы заявили, что включат в правительство "весь спектр" населения страны - РИА Новости, 02.09.2021
Талибы заявили, что включат в правительство "весь спектр" населения страны
Талибы намерены сформировать правительство, включающее в себя "весь спектр" афганского общества, это правительство будет "для всех", заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T16:35
2021-09-02T16:35
захват власти в афганистане талибами
в мире
население
кабул (город)
афганистан
панджшер (провинция)
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Талибы намерены сформировать правительство, включающее в себя "весь спектр" афганского общества, это правительство будет "для всех", заявил РИА Новости представитель катарского политофиса талибов Мохаммад Наим Вардак."Что касается формирования правительства, то это будет комплексная система, включающая весь спектр нашего общества, и афганский народ осознает, что это правительство будет для всех", - заявил Наим в ответ на вопрос о том, будут ли в правительстве помимо талибов присутствовать представители от народа.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов страны по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210902/peregovory-1748388673.html
кабул (город)
афганистан
панджшер (провинция)
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в мире, население, кабул (город), афганистан, панджшер (провинция)
16:35 02.09.2021
 
Талибы заявили, что включат в правительство "весь спектр" населения страны

Представитель "Талибан"* Вардак: в правительстве будет представлен "весь спектр" населения

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛюди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле
Люди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Талибы намерены сформировать правительство, включающее в себя "весь спектр" афганского общества, это правительство будет "для всех", заявил РИА Новости представитель катарского политофиса талибов Мохаммад Наим Вардак.
"Что касается формирования правительства, то это будет комплексная система, включающая весь спектр нашего общества, и афганский народ осознает, что это правительство будет для всех", - заявил Наим в ответ на вопрос о том, будут ли в правительстве помимо талибов присутствовать представители от народа.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов страны по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Силы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреНаселениеКабул (город)АфганистанПанджшер (провинция)
 
 
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