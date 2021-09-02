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Мишустин рассказал об инициативах социально-экономического развития России
Мишустин рассказал об инициативах социально-экономического развития России - РИА Новости, 02.09.2021
Мишустин рассказал об инициативах социально-экономического развития России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, как правительство за полгода разработало 42 инициативы социально-экономического развития страны, которые позже РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T12:18
2021-09-02T12:18
экономика
общество
правительство рф
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, как правительство за полгода разработало 42 инициативы социально-экономического развития страны, которые позже представили президенту и утвердили в кабмине.По его словам, вузы, консультанты, экспертные организации приняли участие в калибровке и оценке этих инициатив, но главным стало то, как эти инициативы оценивают люди."Мы регулярно отслеживали обратную связь, проводили опросы. Все эти инициативы были потом доложены президенту, утверждены правительством", - отметил он.
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экономика, общество, правительство рф, михаил мишустин, россия
12:18 02.09.2021
 
Мишустин рассказал об инициативах социально-экономического развития России

Мишустин: правительство разработало 42 инициативы социально-экономического развития России

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с лекцией в формате открытого урока в рамках II просветительского марафона "Новое Знание"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с лекцией в формате открытого урока в рамках II просветительского марафона Новое Знание - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, как правительство за полгода разработало 42 инициативы социально-экономического развития страны, которые позже представили президенту и утвердили в кабмине.
"Здесь в координационном центре правительство разработало 42 инициативы социально-экономического развития России. Это примерно у нас взяло 6 месяцев, полгода. Ключевая задача у нас была - обеспечить достижение национальных целей, которые поставил перед нами президент. Эти инициативы были разработаны вице-премьерами в цифровой системе стратегического планирования, она была инструментом, который был создан здесь, в координационном центре", - рассказал Мишустин, выступая с лекцией в формате открытого урока в рамках II Просветительского марафона "Новое Знание".
По его словам, вузы, консультанты, экспертные организации приняли участие в калибровке и оценке этих инициатив, но главным стало то, как эти инициативы оценивают люди.
"Мы регулярно отслеживали обратную связь, проводили опросы. Все эти инициативы были потом доложены президенту, утверждены правительством", - отметил он.
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