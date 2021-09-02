https://ria.ru/20210902/pravitelstvo-1748334712.html

Мишустин рассказал об инициативах социально-экономического развития России

Мишустин рассказал об инициативах социально-экономического развития России - РИА Новости, 02.09.2021

Мишустин рассказал об инициативах социально-экономического развития России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, как правительство за полгода разработало 42 инициативы социально-экономического развития страны, которые позже РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T12:18

2021-09-02T12:18

2021-09-02T12:18

экономика

общество

правительство рф

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, как правительство за полгода разработало 42 инициативы социально-экономического развития страны, которые позже представили президенту и утвердили в кабмине.По его словам, вузы, консультанты, экспертные организации приняли участие в калибровке и оценке этих инициатив, но главным стало то, как эти инициативы оценивают люди."Мы регулярно отслеживали обратную связь, проводили опросы. Все эти инициативы были потом доложены президенту, утверждены правительством", - отметил он.

https://ria.ru/20210901/vvp-1748098050.html

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2021

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экономика, общество, правительство рф, михаил мишустин, россия