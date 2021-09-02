Мишустин рассказал об инициативах социально-экономического развития России
Мишустин: правительство разработало 42 инициативы социально-экономического развития России
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с лекцией в формате открытого урока в рамках II просветительского марафона "Новое Знание"
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, как правительство за полгода разработало 42 инициативы социально-экономического развития страны, которые позже представили президенту и утвердили в кабмине.
"Здесь в координационном центре правительство разработало 42 инициативы социально-экономического развития России. Это примерно у нас взяло 6 месяцев, полгода. Ключевая задача у нас была - обеспечить достижение национальных целей, которые поставил перед нами президент. Эти инициативы были разработаны вице-премьерами в цифровой системе стратегического планирования, она была инструментом, который был создан здесь, в координационном центре", - рассказал Мишустин, выступая с лекцией в формате открытого урока в рамках II Просветительского марафона "Новое Знание".
По его словам, вузы, консультанты, экспертные организации приняли участие в калибровке и оценке этих инициатив, но главным стало то, как эти инициативы оценивают люди.
"Мы регулярно отслеживали обратную связь, проводили опросы. Все эти инициативы были потом доложены президенту, утверждены правительством", - отметил он.
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