Фадеев заявил, что ревизии прав человека в эпоху "цифры" пока не будет
Глава СПЧ Фадеев: ревизии прав человека в эпоху информационных технологий пока не будет
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Ревизии универсальных прав человека в эпоху информационных технологий не произойдет в ближайшее время, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев на круглом столе "Права человека в эпоху цифровизации", который состоялся в МИА "Россия сегодня".
Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать проект концепции защиты прав человека в цифровом пространстве. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава СПЧ Валерий Фадеев. Презентация доклада стала очередным этапом выполнения поручения.
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"Давайте не будем спешить. Нынешняя концепция прав человека, сформировавшаяся 1948 году, благодаря принятию всеобщей декларация прав человека до этого прошла путь в 400 лет. Ее сердцевиной вовсе является концепция гуманизма. А это XIV – XV века", – подчеркнул Фадеев.
Он добавил, что исторический этап, начавшийся еще до эпохи Возрождения, заканчивается, а на его замену приходит трансгуманизм и постгуманизм.
"Будет жестко, если концепции трансгуманизма и постгуманизма победят. Мне кажется, что люди будут с нежностью вспоминать советскую власть и советский режим. В целом, развитие прав человека – важная тема, но масштабных исследований на эту тему просто нет. Нет серьезных концепций. Это, безусловно, находится в поле зрения Совета. Но в ближайшее время ревизии прав человека не будет", – подчеркнул Фадеев.