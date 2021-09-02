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Фадеев заявил, что ревизии прав человека в эпоху "цифры" пока не будет
Фадеев заявил, что ревизии прав человека в эпоху "цифры" пока не будет - РИА Новости, 02.09.2021
Фадеев заявил, что ревизии прав человека в эпоху "цифры" пока не будет
Ревизии универсальных прав человека в эпоху информационных технологий не произойдет в ближайшее время, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев на круглом столе "Права... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T14:22
2021-09-02T14:22
общество
владимир путин
михаил мишустин
валерий фадеев
возрождение
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Ревизии универсальных прав человека в эпоху информационных технологий не произойдет в ближайшее время, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев на круглом столе "Права человека в эпоху цифровизации", который состоялся в МИА "Россия сегодня".Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать проект концепции защиты прав человека в цифровом пространстве. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава СПЧ Валерий Фадеев. Презентация доклада стала очередным этапом выполнения поручения."Давайте не будем спешить. Нынешняя концепция прав человека, сформировавшаяся 1948 году, благодаря принятию всеобщей декларация прав человека до этого прошла путь в 400 лет. Ее сердцевиной вовсе является концепция гуманизма. А это XIV – XV века", – подчеркнул Фадеев.Он добавил, что исторический этап, начавшийся еще до эпохи Возрождения, заканчивается, а на его замену приходит трансгуманизм и постгуманизм."Будет жестко, если концепции трансгуманизма и постгуманизма победят. Мне кажется, что люди будут с нежностью вспоминать советскую власть и советский режим. В целом, развитие прав человека – важная тема, но масштабных исследований на эту тему просто нет. Нет серьезных концепций. Это, безусловно, находится в поле зрения Совета. Но в ближайшее время ревизии прав человека не будет", – подчеркнул Фадеев.
https://ria.ru/20210901/prava-1748143414.html
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общество, владимир путин, михаил мишустин, валерий фадеев, возрождение
14:22 02.09.2021
 
Фадеев заявил, что ревизии прав человека в эпоху "цифры" пока не будет

Глава СПЧ Фадеев: ревизии прав человека в эпоху информационных технологий пока не будет

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Ревизии универсальных прав человека в эпоху информационных технологий не произойдет в ближайшее время, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев на круглом столе "Права человека в эпоху цифровизации", который состоялся в МИА "Россия сегодня".
Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать проект концепции защиты прав человека в цифровом пространстве. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава СПЧ Валерий Фадеев. Презентация доклада стала очередным этапом выполнения поручения.
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"Давайте не будем спешить. Нынешняя концепция прав человека, сформировавшаяся 1948 году, благодаря принятию всеобщей декларация прав человека до этого прошла путь в 400 лет. Ее сердцевиной вовсе является концепция гуманизма. А это XIV – XV века", – подчеркнул Фадеев.
Он добавил, что исторический этап, начавшийся еще до эпохи Возрождения, заканчивается, а на его замену приходит трансгуманизм и постгуманизм.
"Будет жестко, если концепции трансгуманизма и постгуманизма победят. Мне кажется, что люди будут с нежностью вспоминать советскую власть и советский режим. В целом, развитие прав человека – важная тема, но масштабных исследований на эту тему просто нет. Нет серьезных концепций. Это, безусловно, находится в поле зрения Совета. Но в ближайшее время ревизии прав человека не будет", – подчеркнул Фадеев.
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ОбществоВладимир ПутинМихаил МишустинВалерий ФадеевВозрождение
 
 
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