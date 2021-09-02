https://ria.ru/20210902/potok-1748301890.html

Строительство "Северного потока — 2" близко к завершению, заявили в Кремле

Строительство "Северного потока — 2" близко к завершению, заявили в Кремле - РИА Новости, 02.09.2021

Строительство "Северного потока — 2" близко к завершению, заявили в Кремле

"Северный поток — 2" близок к завершению, РФ надеется, что он будет запущен и сыграет важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы, заявил... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T10:15

2021-09-02T10:15

2021-09-02T10:16

экономика

дмитрий песков

северный поток — 2

россия

восточный экономический форум (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. "Северный поток — 2" близок к завершению, РФ надеется, что он будет запущен и сыграет важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Проект близок к завершению. И мы надеемся, что будет запущен, и он сыграет очень важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы", - сказал он журналистам в рамках ВЭФ."Это исключительно коммерческий проект, который не может представлять ни для кого никакую угрозу. Поэтому мы категорически не согласны с совместным американо-украинским тезисом о том, что якобы проект несет в себе угрозу для Украины и для Европы в целом", - отметил Песков.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/potok-1748269957.html

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экономика, дмитрий песков, северный поток — 2, россия, восточный экономический форум (вэф)