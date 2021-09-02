https://ria.ru/20210902/potok-1748295630.html

В бундестаге возмутились решением немецкого суда по "Северному потоку — 2"

В бундестаге возмутились решением немецкого суда по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 02.09.2021

В бундестаге возмутились решением немецкого суда по "Северному потоку — 2"

Представитель партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре прокомментировал "Известиям" решение суда в Дюссельдорфе не выводить "Северный поток — 2" из-под... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T09:27

2021-09-02T09:27

2021-09-02T11:29

экономика

украина

сша

европа

евросоюз

северный поток — 2

nord stream 2 ag

штеффен котре

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Представитель партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре прокомментировал "Известиям" решение суда в Дюссельдорфе не выводить "Северный поток — 2" из-под действия газовой директивы Евросоюза.По словам депутата, сохранять эти требования для трубопровода — значит нарушать права инвесторов, которые вкладывали деньги при других юридических рамках."Тот факт, что суд сейчас следит за этим делом, можно рассматривать только как проявление политического влияния", — считает Котре.Член бундестага также подчеркнул, что "абсурдные требования" к "Северному потоку — 2" приводят к повышению расходов на него. Это, в свою очередь, негативно скажется и на ценах на энергоносители в Германии.Ранее высший земельный суд в Дюссельдорфе отклонил жалобу компании Nord Stream 2 AG — оператора "Северного потока — 2" — на решение немецкого регулятора не выводить проект из-под действия обновленных нормативов. Они гласят, что входящий на территорию Евросоюза трубопровод либо частично заполняется альтернативным поставщиком, либо его фрагмент на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании."Северный поток — 2" протянут из России в Германию, его мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год, он почти достроен. Большую часть существования проекта против него активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.

https://ria.ru/20210902/potok-1748269957.html

https://ria.ru/20210901/nato-1748211114.html

украина

сша

европа

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экономика, украина, сша, европа, евросоюз, северный поток — 2, nord stream 2 ag, штеффен котре