09:27 02.09.2021 (обновлено: 11:29 02.09.2021)
В бундестаге возмутились решением немецкого суда по "Северному потоку — 2"
Депутат бундестага Котре назвал абсурдными требования ЕС к "Северному потоку — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкНа территории немецкого порта Мукран на острове Рюген
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Представитель партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре прокомментировал "Известиям" решение суда в Дюссельдорфе не выводить "Северный поток — 2" из-под действия газовой директивы Евросоюза.
По словам депутата, сохранять эти требования для трубопровода — значит нарушать права инвесторов, которые вкладывали деньги при других юридических рамках.
"Тот факт, что суд сейчас следит за этим делом, можно рассматривать только как проявление политического влияния", — считает Котре.
Член бундестага также подчеркнул, что "абсурдные требования" к "Северному потоку — 2" приводят к повышению расходов на него. Это, в свою очередь, негативно скажется и на ценах на энергоносители в Германии.
Ранее высший земельный суд в Дюссельдорфе отклонил жалобу компании Nord Stream 2 AG — оператора "Северного потока — 2" — на решение немецкого регулятора не выводить проект из-под действия обновленных нормативов. Они гласят, что входящий на территорию Евросоюза трубопровод либо частично заполняется альтернативным поставщиком, либо его фрагмент на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.
"Северный поток — 2" протянут из России в Германию, его мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год, он почти достроен. Большую часть существования проекта против него активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.