https://ria.ru/20210902/potok-1748269957.html

Пушков объяснил, почему Украина должна радоваться "Северному потоку — 2"

Пушков объяснил, почему Украина должна радоваться "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 02.09.2021

Пушков объяснил, почему Украина должна радоваться "Северному потоку — 2"

Украинские власти, которые стремятся разрывать существующие связи с Россией, должны приветствовать строительство газопровода "Северный поток — 2", такое мнение... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T05:15

2021-09-02T05:15

2021-09-02T05:15

в мире

украина

алексей пушков

евросоюз

нафтогаз украины

балтийское море

юрий витренко

северный поток — 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742279141_96:478:2887:2048_1920x0_80_0_0_aaeba12d5db9de0ad0fb28a1d9a4d141.jpg

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Украинские власти, которые стремятся разрывать существующие связи с Россией, должны приветствовать строительство газопровода "Северный поток — 2", такое мнение озвучил сенатор Алексей Пушков.Ранее глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что проект "Северный поток — 2" все еще можно остановить, способы будут обсуждаться с властями США. По его словам, для Украины "речь идет не о деньгах, а, в первую очередь, о национальной безопасности"."Уже не сами не понимают, что несут. То кричат, что обеднеют на шесть миллиардов, когда заработает "Северный поток — 2". То вдруг речь для них идет не о деньгах, то есть шесть миллиардов вроде как не нужны. То обличают российский газ как "самый грязный в мире", но при этом требуют сохранить транзит этого самого якобы грязного газа через Украину. То заявляют, что российский газ Украине не нужен, то покупают его же по реверсу из стран Восточной Европы. А теперь и нацбезопасность Украины приплели, которая тут вообще ни при чем", - написал Пушков в своем Telegram-канале.Как отметил сенатор, по логике нынешних киевских властей, чем меньше связей будет у Украины с Россией, тем меньше будет угроз для национальной безопасности. При этом российский трубопровод, "идущий на безопасном от Украины расстоянии" по дну Балтийского моря, полностью отвечает этим пожеланиям, отметил он."Так что пусть в Киеве не сражаются против "Северного потока— 2", а радостно приветствуют его. Никаких связей с Россией! В Киеве ведь этого добивались? Пожалуйста", - заключил Пушков."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение газопровода вышло на финальную стадию.Берлин и Вашингтон летом выпустили совместное заявление, в котором отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение транзита через Украину после 2024 года. Германия также обязалась добиваться введения санкций против России, "если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие".Москва при этом неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210901/gazoprovod-1748248309.html

https://ria.ru/20210901/nato-1748211114.html

https://ria.ru/20210831/eksport-1748046208.html

украина

балтийское море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, алексей пушков, евросоюз, нафтогаз украины, балтийское море, юрий витренко, северный поток — 2, россия