https://ria.ru/20210902/postavki-1748262261.html
"Русгидро" и "Сибур" заключили договор о поставке "зеленой" электроэнергии
"Русгидро" и "Сибур" заключили договор о поставке "зеленой" электроэнергии - РИА Новости, 02.09.2021
"Русгидро" и "Сибур" заключили договор о поставке "зеленой" электроэнергии
"Русгидро" и "Сибур" на ВЭФ заключили договор о поставке "зеленой" электроэнергии Нижне-Бурейской ГЭС на Амурский ГХК сроком на 20 лет, передаёт корреспондент... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T02:47
2021-09-02T02:47
2021-09-02T02:51
экономика
дальний восток
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. "Русгидро" и "Сибур" на ВЭФ заключили договор о поставке "зеленой" электроэнергии Нижне-Бурейской ГЭС на Амурский ГХК сроком на 20 лет, передаёт корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.Заключенный договор гарантирует электроснабжение в течение 20 лет.Как следует из релиза "Русгидро", договор является взаимовыгодным для обеих сторон - для "Русгидро" он обеспечивает устойчивый платежеспособный спрос на электроэнергию и получение дополнительной прибыли, а "Сибур" получает возможность реализации крупного инвестиционного проекта со стабильной и прогнозируемой ценой на электроэнергию без строительства собственной генерации."Компании группы "Русгидро" на Дальнем Востоке способны обеспечить растущее электропотребление и гарантировать надежное и бесперебойное энергоснабжение инвестиционным проектам, перспективным и находящимся в стадии реализации", - сказал в ходе церемонии гендиректор "Русгидро" Виктор Хмарин.Проект Амурского ГХК предполагает строительство комплекса по производству базовых полимеров общей мощностью 2,7 миллиона тонн в год - 2,3 миллиона тонн полиэтилена и 400 тысяч тонн полипропилена. Инвестиции в него предварительно оцениваются в 10-11 миллиардов долларов, запуск запланирован на конец 2024 года. В декабре 2020 года "Сибур" и китайская Sinopec создали совместное предприятие на базе Амурского ГХК с долями 60% и 40% соответственно.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210625/rusgidro-1738556727.html
https://ria.ru/20210823/dagestan-1746532176.html
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экономика, дальний восток
02:47 02.09.2021 (обновлено: 02:51 02.09.2021)
"Русгидро" и "Сибур" заключили договор о поставке "зеленой" электроэнергии
"Русгидро" и "Сибур" договорились о поставке альтернативной электроэнергии на Амурский ГХК