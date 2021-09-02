https://ria.ru/20210902/posol-1748411396.html

Белоруссия отказалась направлять посла в США на фоне санкций

Белоруссия отказалась направлять посла в США на фоне санкций - РИА Новости, 02.09.2021

Белоруссия отказалась направлять посла в США на фоне санкций

Белоруссия на фоне санкций США не видит смысла направлять в эту страну своего посла, хотя соответствующая кандидатура определена, заявил в четверг глава... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T18:11

2021-09-02T18:11

2021-09-02T18:56

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джули фишер

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МИНСК, 2 сен - РИА Новости. Белоруссия на фоне санкций США не видит смысла направлять в эту страну своего посла, хотя соответствующая кандидатура определена, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей."Отношения с США, как и с любым другим государством, для нас всегда актуальны. Мы в свое время занимались подбором кандидатуры посла в Соединенные Штаты Америки. Более того, я хочу сказать, что у нас есть эта кандидатура. Но в нынешних условиях, естественно, нет смысла направлять нашего посла в США в связи с санкционными действиями, которые были предприняты этой страной по отношению к Беларуси", - заявил Макей журналистам.При этом министр подчеркнул, что именно Вашингтон ввел санкции против Минска и стал инициатором "достаточно резких шагов". По словам Макея, Белоруссия вынуждена была "дать адекватный ответ на те агрессивные шаги, которые были предприняты"."В этих условиях мы, естественно, не сочли возможным иметь в Беларуси такого посла, как госпожа (Джули) Фишер, и отозвали агреман. Потому что, не успев приехать в страну, она сделала уже столько оскорбительных заявлений в отношении Беларуси и ее народа, что ее пребывание здесь в данной ситуации не было бы целесообразным", - пояснил глава ведомства.Макей также отметил, что в Минске наблюдает за поведением некоторых работников посольства США. "Посмотрите на сайт. Это не сайт загранучреждения, которое призвано анализировать ситуацию в стране, укреплять отношения между государствами, чем и занимается дипломатия. Это какая-то пропагандистская агитка против действующей власти... Это абсолютно враждебные действия по отношению к Беларуси. И речь здесь не идет ни о каком укреплении суверенитета и независимости, о чем всегда нам пытаются говорить наши американские партнеры", - заявил министр.В конце января Макей сообщал, что Белоруссия в ближайшее время определится с кандидатурой нового белорусского посла в США, есть несколько вариантов. Замминистра иностранных дел республики Олег Кравченко, назначенный послом в Вашингтоне, скоропостижно скончался в декабре 2020 года. Он не успел уехать на работу в США из Минска.При этом ранее США заявили, что не признают легитимными прошедшие в августе 2020 года в Белоруссии президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. Отношения Минска со странами Запада резко ухудшились. ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.На фоне усиления санкционного давления белорусский МИД отозвал выданное ранее согласие на назначение Джули Фишер послом США. Кроме того, по требованию белорусской стороны американская дипмиссия была вынуждена сократить штат до пяти человек. Посольства двух стран в настоящее время возглавляют поверенные, после того как послы были взаимно отозваны в 2008 году.

https://ria.ru/20210811/posolstvo-1745352831.html

https://ria.ru/20210809/sanktsii-1745122917.html

https://ria.ru/20210729/tikhanovskaya-1743526561.html

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