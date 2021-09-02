https://ria.ru/20210902/port-1748304108.html
На Сахалине построят новый рыбный порт
На Сахалине построят новый рыбный порт - РИА Новости, 02.09.2021
На Сахалине построят новый рыбный порт
Новый порт с годовым оборотом в миллион тонн рыбы и морепродуктов построят в сахалинском Корсакове (юг острова), сообщает пресс-служба правительства Сахалинской РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T10:25
2021-09-02T10:25
2021-09-02T10:25
экономика
сахалинская область
корсаков
валерий лимаренко
дальний восток
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 сен - РИА Новости. Новый порт с годовым оборотом в миллион тонн рыбы и морепродуктов построят в сахалинском Корсакове (юг острова), сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области после подписания соответствующего соглашения на Восточном экономическом форуме."В Корсакове будет создан рыбный порт. Годовой оборот логистического распределительного центра составит около миллиона тонн рыбы и морепродуктов в год… Соглашение о сотрудничестве подписано на полях Восточного экономического форума во Владивостоке", - сообщили в региональном правительстве, уточнив, что реализацией проекта займутся Минвостокразвития, правительство Сахалинской области, компании "Гидрострой" и "Антей управление активами"."Из-за нехватки современных мощностей по приемке, переработке и хранению водных биоресурсов, уловы дальневосточников уходят в иностранные порты, например, в корейский Пусан", - приводит пресс-служба слова губернатора Валерия Лимаренко.По его мнению, логистический распределительный центр в Корсакове поможет вернуть отечественный бизнес на российскую территорию.В развитие глубокой переработки водных биологических ресурсов на базе действующего морского порта Корсаков будет вложено 7 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе. В состав логистического распределительного центра войдет рыбоперерабатывающий завод мощностью до 100 тысяч тонн готовой продукции в год, жиромучной завод, холодильники на 10 и 5 тысяч тонн, грузовая контейнерная площадка и административные здания.По данным властей, создание логистического рыбного центра — составная часть масштабного инвестиционного проекта по модернизации морского порта Корсаков. В 2027 году транспортный узел должен превратиться многофункциональный глубоководный хаб с волнозащитными сооружениями полного профиля и контейнерным терминалом.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/sakhalin-1748280052.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, сахалинская область, корсаков, валерий лимаренко, дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
На Сахалине построят новый рыбный порт
На Сахалине построят новый порт с оборотом в миллион тонн рыбы и морепродуктов в год
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 сен - РИА Новости.
Новый порт с годовым оборотом в миллион тонн рыбы и морепродуктов построят в сахалинском Корсакове
(юг острова), сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области
после подписания соответствующего соглашения на Восточном экономическом форуме
.
"В Корсакове будет создан рыбный порт. Годовой оборот логистического распределительного центра составит около миллиона тонн рыбы и морепродуктов в год… Соглашение о сотрудничестве подписано на полях Восточного экономического форума во Владивостоке", - сообщили в региональном правительстве, уточнив, что реализацией проекта займутся Минвостокразвития, правительство Сахалинской области, компании "Гидрострой" и "Антей управление активами".
"Из-за нехватки современных мощностей по приемке, переработке и хранению водных биоресурсов, уловы дальневосточников уходят в иностранные порты, например, в корейский Пусан", - приводит пресс-служба слова губернатора Валерия Лимаренко
.
По его мнению, логистический распределительный центр в Корсакове поможет вернуть отечественный бизнес на российскую территорию.
В развитие глубокой переработки водных биологических ресурсов на базе действующего морского порта Корсаков будет вложено 7 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе. В состав логистического распределительного центра войдет рыбоперерабатывающий завод мощностью до 100 тысяч тонн готовой продукции в год, жиромучной завод, холодильники на 10 и 5 тысяч тонн, грузовая контейнерная площадка и административные здания.
По данным властей, создание логистического рыбного центра — составная часть масштабного инвестиционного проекта по модернизации морского порта Корсаков. В 2027 году транспортный узел должен превратиться многофункциональный глубоководный хаб с волнозащитными сооружениями полного профиля и контейнерным терминалом.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.