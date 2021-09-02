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В Кремле оценили планы оказания военной помощи США Украине
В Кремле оценили планы оказания военной помощи США Украине - РИА Новости, 02.09.2021
В Кремле оценили планы оказания военной помощи США Украине
Планы оказания военной помощи США Киеву потенциально могут быть причиной непредсказуемых действий Украины в плане попыток силового урегулирования конфликта на... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:09
2021-09-02T11:09
2021-09-02T11:09
политика
в мире
украина
сша
дмитрий песков
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Планы оказания военной помощи США Киеву потенциально могут быть причиной непредсказуемых действий Украины в плане попыток силового урегулирования конфликта на юго-востоке страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы также обратили внимание на планы по оказанию военной помощи США Украине. Мы считаем, что потенциально это может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта на юго-востоке. Это очень опасно", - сказал он журналистам на полях ВЭФ.
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политика, в мире, украина, сша, дмитрий песков, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
В Кремле оценили планы оказания военной помощи США Украине
Пресс-секретарь Путина Песков: планы оказания военной помощи США Украине могут быть опасны