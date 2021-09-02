14:17 02.09.2021 (обновлено: 18:04 02.09.2021)
"Как он это делает?" Поляки позавидовали Лукашенко из-за сделок с Россией
Читатели Gazeta.pl позавидовали президенту Белоруссии Лукашенко из-за сделок с Россией
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи "Большой разговор с Президентом"
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Читатели польского издания Gazeta.pl прокомментировали закупку Белоруссией российского вооружения. Многие из них выразили недоумение, что Варшаве приходится приобретать оружие у США гораздо дороже.
"Раз Европа с ним (президентом Александром Лукашенко. — Прим. ред.) разговаривать не хочет, он разговаривает с Путиным, а в перспективе наверняка начнет и с Китаем. Кого это может удивлять? Если он договорится с талибами, вот тогда на границе станет на самом деле весело. Возможно, кто-то не заметил, но мир уже стал многополярным", — отметил пользователь с ником element_antykapitalistyczny.
"Как он это делает? Наши руководители покупают оружие у янки, платя больше, чем другие, а Лукашенко получает оружие от Путина практически даром! Может, стоит отправить наших вождей в Минск поучиться?" — возмутился herr7.
"Белоруссия платит во много раз меньше, кроме того, она сможет использовать свою технику самостоятельно, а американцы не предоставляют своим вассалам исходные коды программного обеспечения, чтобы иметь возможность в любой момент отключить электронику", — подчеркнул el.commendante.
"По крайней мере, он заплатит большие деньги за это оборудование, в то время как посредственные американцы бросили в панике вооружения на 85 миллиардов долларов", — подытожили читатели.
Ранее Лукашенко заявил, что Россия в ближайшее время поставит республике десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, зенитно-ракетные комплексы С-400. Как отметил президент Белоруссии, если во время совместных стратегических учений "Запад-2021" станет понятно, что Минску нужно еще какое-то вооружение, его также закупят у Москвы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
31 августа, 03:56"Пусть трепещут!": в Польше назвали главный "страх" России