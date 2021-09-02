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"Как он это делает?" Поляки позавидовали Лукашенко из-за сделок с Россией
"Как он это делает?" Поляки позавидовали Лукашенко из-за сделок с Россией - РИА Новости, 02.09.2021
"Как он это делает?" Поляки позавидовали Лукашенко из-за сделок с Россией
Читатели польского издания Gazeta.pl прокомментировали закупку Белоруссией российского вооружения. Многие из них выразили недоумение, что Варшаве приходится... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T14:17
2021-09-02T18:04
сша
москва
польша
с-400 «триумф»
александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Читатели польского издания Gazeta.pl прокомментировали закупку Белоруссией российского вооружения. Многие из них выразили недоумение, что Варшаве приходится приобретать оружие у США гораздо дороже."Раз Европа с ним (президентом Александром Лукашенко. — Прим. ред.) разговаривать не хочет, он разговаривает с Путиным, а в перспективе наверняка начнет и с Китаем. Кого это может удивлять? Если он договорится с талибами, вот тогда на границе станет на самом деле весело. Возможно, кто-то не заметил, но мир уже стал многополярным", — отметил пользователь с ником element_antykapitalistyczny."Как он это делает? Наши руководители покупают оружие у янки, платя больше, чем другие, а Лукашенко получает оружие от Путина практически даром! Может, стоит отправить наших вождей в Минск поучиться?" — возмутился herr7."Белоруссия платит во много раз меньше, кроме того, она сможет использовать свою технику самостоятельно, а американцы не предоставляют своим вассалам исходные коды программного обеспечения, чтобы иметь возможность в любой момент отключить электронику", — подчеркнул el.commendante."По крайней мере, он заплатит большие деньги за это оборудование, в то время как посредственные американцы бросили в панике вооружения на 85 миллиардов долларов", — подытожили читатели.Ранее Лукашенко заявил, что Россия в ближайшее время поставит республике десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, зенитно-ракетные комплексы С-400. Как отметил президент Белоруссии, если во время совместных стратегических учений "Запад-2021" станет понятно, что Минску нужно еще какое-то вооружение, его также закупят у Москвы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20210831/polsha-1748010964.html
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сша, москва, польша, с-400 «триумф», александр лукашенко, россия
14:17 02.09.2021 (обновлено: 18:04 02.09.2021)
 
"Как он это делает?" Поляки позавидовали Лукашенко из-за сделок с Россией

Читатели Gazeta.pl позавидовали президенту Белоруссии Лукашенко из-за сделок с Россией

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи "Большой разговор с Президентом"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи Большой разговор с Президентом - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Читатели польского издания Gazeta.pl прокомментировали закупку Белоруссией российского вооружения. Многие из них выразили недоумение, что Варшаве приходится приобретать оружие у США гораздо дороже.
"Раз Европа с ним (президентом Александром Лукашенко. — Прим. ред.) разговаривать не хочет, он разговаривает с Путиным, а в перспективе наверняка начнет и с Китаем. Кого это может удивлять? Если он договорится с талибами, вот тогда на границе станет на самом деле весело. Возможно, кто-то не заметил, но мир уже стал многополярным", — отметил пользователь с ником element_antykapitalistyczny.
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"Как он это делает? Наши руководители покупают оружие у янки, платя больше, чем другие, а Лукашенко получает оружие от Путина практически даром! Может, стоит отправить наших вождей в Минск поучиться?" — возмутился herr7.
"Белоруссия платит во много раз меньше, кроме того, она сможет использовать свою технику самостоятельно, а американцы не предоставляют своим вассалам исходные коды программного обеспечения, чтобы иметь возможность в любой момент отключить электронику", — подчеркнул el.commendante.
"По крайней мере, он заплатит большие деньги за это оборудование, в то время как посредственные американцы бросили в панике вооружения на 85 миллиардов долларов", — подытожили читатели.
Ранее Лукашенко заявил, что Россия в ближайшее время поставит республике десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, зенитно-ракетные комплексы С-400. Как отметил президент Белоруссии, если во время совместных стратегических учений "Запад-2021" станет понятно, что Минску нужно еще какое-то вооружение, его также закупят у Москвы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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