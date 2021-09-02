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Дальний Восток хотят сделать полигоном для климатических проектов
Дальний Восток хотят сделать полигоном для климатических проектов - РИА Новости, 02.09.2021
Дальний Восток хотят сделать полигоном для климатических проектов
Дальний Восток может стать полигоном для климатических проектов, обсуждаются параметры свободной экологической зоны в ДФО, сообщил глава Минвостокразвития... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T04:51
2021-09-02T04:51
2021-09-02T04:51
владивосток
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
алексей чекунков
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Дальний Восток может стать полигоном для климатических проектов, обсуждаются параметры свободной экологической зоны в ДФО, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на ВЭФ.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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владивосток, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, алексей чекунков, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Дальний Восток хотят сделать полигоном для климатических проектов
Глава Минвостока Чекунков: Дальний Восток может стать полигоном для климатических проектов