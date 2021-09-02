Дальний Восток хотят сделать полигоном для климатических проектов

"Мы можем стать одной из мировых столиц климатических проектов. Мы в министерстве ведём работу, формируем пакет предложений, и думаем, что в течение ближайших месяцев будем выходить с инициативой, обсуждать параметры свободной экологической зоны "экопорт Дальний Восток". Дальний Восток может стать полигоном для климатических проектов ... для создания "экогородов", - сказал Чекунков, выступая на ВЭФ.