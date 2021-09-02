https://ria.ru/20210902/pogoda-1748420766.html
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 02.09.2021
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра с 9.00 пятницы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T19:18
2021-09-02T19:18
2021-09-02T19:18
общество
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москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра с 9.00 пятницы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый (уровень - ред.) - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Предупреждение в Москве действует с 9.00 3 сентября до 7.00 5 сентября, в Подмосковье - с 9.00 3 сентября до 21.00 4 сентября
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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра