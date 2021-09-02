https://ria.ru/20210902/pogibshie-1748409931.html

В результате наводнения в Нью-Йорке погибли девять человек

В результате наводнения в Нью-Йорке погибли девять человек - РИА Новости, 02.09.2021

В результате наводнения в Нью-Йорке погибли девять человек

В Нью-Йорке из-за подтоплений, вызванных циклоном "Ида", погибли девять человек, сообщил мэр города Билл де Блазио. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T18:00

2021-09-02T18:00

2021-09-02T20:34

в мире

сша

нью-йорк (город)

билл де блазио

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747783565_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_b985f75f28991decc8fc492c4c414922.jpg

ВАШИНГТОН, 2 сен — РИА Новости. В Нью-Йорке из-за подтоплений, вызванных циклоном "Ида", погибли девять человек, сообщил мэр города Билл де Блазио."Еще вчера в это время они были живы", — сказал он на брифинге.Как сообщалось накануне, циклон подтопил некоторые части Нью-Йорка, на нескольких ветках метро остановили движение. По словам губернатора штата Кэти Хокул, президент страны Джо Байден пообещал оказать любую помощь для борьбы со стихией.В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси объявили чрезвычайное положение.

сша

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Разрушительная "Ида": последствия урагана в США Разрушительная "Ида": последствия урагана в США 2021-09-02T18:00 true PT1M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, нью-йорк (город), билл де блазио