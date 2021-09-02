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В результате наводнения в Нью-Йорке погибли девять человек
В результате наводнения в Нью-Йорке погибли девять человек - РИА Новости, 02.09.2021
В результате наводнения в Нью-Йорке погибли девять человек
В Нью-Йорке из-за подтоплений, вызванных циклоном "Ида", погибли девять человек, сообщил мэр города Билл де Блазио. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T18:00
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в мире
сша
нью-йорк (город)
билл де блазио
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ВАШИНГТОН, 2 сен — РИА Новости. В Нью-Йорке из-за подтоплений, вызванных циклоном "Ида", погибли девять человек, сообщил мэр города Билл де Блазио."Еще вчера в это время они были живы", — сказал он на брифинге.Как сообщалось накануне, циклон подтопил некоторые части Нью-Йорка, на нескольких ветках метро остановили движение. По словам губернатора штата Кэти Хокул, президент страны Джо Байден пообещал оказать любую помощь для борьбы со стихией.В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси объявили чрезвычайное положение.
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Разрушительная "Ида": последствия урагана в США
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в мире, сша, нью-йорк (город), билл де блазио
18:00 02.09.2021 (обновлено: 20:34 02.09.2021)
 
В результате наводнения в Нью-Йорке погибли девять человек

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио: в результате подтоплений во вторник погибли девять человек

© REUTERS / USA TODAY / Michael DeMockerВолны на берегу озера Пончартрейн во время урагана Ида
Волны на берегу озера Пончартрейн во время урагана Ида - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© REUTERS / USA TODAY / Michael DeMocker
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ВАШИНГТОН, 2 сен — РИА Новости. В Нью-Йорке из-за подтоплений, вызванных циклоном "Ида", погибли девять человек, сообщил мэр города Билл де Блазио.
"Еще вчера в это время они были живы", — сказал он на брифинге.
Как сообщалось накануне, циклон подтопил некоторые части Нью-Йорка, на нескольких ветках метро остановили движение. По словам губернатора штата Кэти Хокул, президент страны Джо Байден пообещал оказать любую помощь для борьбы со стихией.
В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси объявили чрезвычайное положение.
 
В миреСШАНью-Йорк (город)Билл де Блазио
 
 
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