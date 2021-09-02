https://ria.ru/20210902/poezdka-1748281343.html

Зеленский поделился своими впечатлениями от поездки в США

Зеленский поделился своими впечатлениями от поездки в США - РИА Новости, 02.09.2021

Зеленский поделился своими впечатлениями от поездки в США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил после переговоров с президентом США Джо Байденом, что доволен визитом в Вашингтон. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T07:49

2021-09-02T07:49

2021-09-02T10:33

в мире

сша

вашингтон (город)

лос-анджелес

джо байден

владимир зеленский

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КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил после переговоров с президентом США Джо Байденом, что доволен визитом в Вашингтон."Я думаю, вы ознакомились с заявлением двух президентов. Мне кажется, что оно достаточно мощное, посмотрим, как это будет потом выглядеть в деталях, в шагах, в конкретных результатах. В любом случае, я доволен в целом нашим визитом. Доволен, действительно, более 20 документов будет и есть. Почему говорю "будет", потому что впереди Сан-Франциско и Лос-Анджелес. И встречи с технологическими и цифровыми компаниями. Apple. Там много вещей, я думаю, там тоже будет позитивный результат относительно присутствия на украинском рынке", - заявил он на брифинге после встречи с американским лидером.Зеленский добавил, что слышал от Байдена "только приятные слова"."Он понимает, что сложно, я говорил ему, что для меня это не сложно, нормальная работа. Я доволен результатом, когда он есть… Негатива со стороны США к Украине, ко мне, к моей команде лично, к офису президента, негатива не было совсем", - подчеркнул президент.По словам Зеленского, Байден отметил земельную и судебную реформы, инфраструктурные изменения.

https://ria.ru/20210901/peregovory-1748252719.html

https://ria.ru/20210902/zrada-1748263852.html

сша

вашингтон (город)

лос-анджелес

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в мире, сша, вашингтон (город), лос-анджелес, джо байден, владимир зеленский