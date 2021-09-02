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Зеленский поделился своими впечатлениями от поездки в США
Зеленский поделился своими впечатлениями от поездки в США - РИА Новости, 02.09.2021
Зеленский поделился своими впечатлениями от поездки в США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил после переговоров с президентом США Джо Байденом, что доволен визитом в Вашингтон. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T07:49
2021-09-02T10:33
в мире
сша
вашингтон (город)
лос-анджелес
джо байден
владимир зеленский
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КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил после переговоров с президентом США Джо Байденом, что доволен визитом в Вашингтон."Я думаю, вы ознакомились с заявлением двух президентов. Мне кажется, что оно достаточно мощное, посмотрим, как это будет потом выглядеть в деталях, в шагах, в конкретных результатах. В любом случае, я доволен в целом нашим визитом. Доволен, действительно, более 20 документов будет и есть. Почему говорю "будет", потому что впереди Сан-Франциско и Лос-Анджелес. И встречи с технологическими и цифровыми компаниями. Apple. Там много вещей, я думаю, там тоже будет позитивный результат относительно присутствия на украинском рынке", - заявил он на брифинге после встречи с американским лидером.Зеленский добавил, что слышал от Байдена "только приятные слова"."Он понимает, что сложно, я говорил ему, что для меня это не сложно, нормальная работа. Я доволен результатом, когда он есть… Негатива со стороны США к Украине, ко мне, к моей команде лично, к офису президента, негатива не было совсем", - подчеркнул президент.По словам Зеленского, Байден отметил земельную и судебную реформы, инфраструктурные изменения.
https://ria.ru/20210901/peregovory-1748252719.html
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сша
вашингтон (город)
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в мире, сша, вашингтон (город), лос-анджелес, джо байден, владимир зеленский
07:49 02.09.2021 (обновлено: 10:33 02.09.2021)
 
Зеленский поделился своими впечатлениями от поездки в США

Президент Украины Зеленский остался доволен своим визитом в Вашингтон

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
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КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил после переговоров с президентом США Джо Байденом, что доволен визитом в Вашингтон.
"Я думаю, вы ознакомились с заявлением двух президентов. Мне кажется, что оно достаточно мощное, посмотрим, как это будет потом выглядеть в деталях, в шагах, в конкретных результатах. В любом случае, я доволен в целом нашим визитом. Доволен, действительно, более 20 документов будет и есть. Почему говорю "будет", потому что впереди Сан-Франциско и Лос-Анджелес. И встречи с технологическими и цифровыми компаниями. Apple. Там много вещей, я думаю, там тоже будет позитивный результат относительно присутствия на украинском рынке", - заявил он на брифинге после встречи с американским лидером.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
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Байден и Зеленский завершили двухчасовую встречу в Белом доме
Зеленский добавил, что слышал от Байдена "только приятные слова".
"Он понимает, что сложно, я говорил ему, что для меня это не сложно, нормальная работа. Я доволен результатом, когда он есть… Негатива со стороны США к Украине, ко мне, к моей команде лично, к офису президента, негатива не было совсем", - подчеркнул президент.
По словам Зеленского, Байден отметил земельную и судебную реформы, инфраструктурные изменения.
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США
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В миреСШАВашингтон (город)Лос-АнджелесДжо БайденВладимир Зеленский
 
 
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