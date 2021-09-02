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Исследование: российских подростков больше интересует в Сети заработок
Исследование: российских подростков больше интересует в Сети заработок - РИА Новости, 02.09.2021
Исследование: российских подростков больше интересует в Сети заработок
Самым популярным ресурсом в интернете у российских подростков в августе оказался сервис частных объявлений, который позволяет пользователям заработать на... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T06:11
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технологии
wildberries
ozon
яндекс
россия
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Самым популярным ресурсом в интернете у российских подростков в августе оказался сервис частных объявлений, который позволяет пользователям заработать на продаже своих вещей – он опередил даже известный геймерский сервис, говорится в исследовании компании Brand Analytics, специально подготовленном для РИА Новости.Авторы исследования составили рейтинг 30 самых популярных ресурсов у детей и подростков до 18 лет, проанализировав более 1,5 миллиарда русскоязычных сообщений, опубликованных в социальных медиа в период с 1 по 31 августа 2021 года. В ходе анализа были определены самые цитируемые в соцмедиа ресурсы."На первую позицию ворвался сервис частных объявлений "Юла" от Mail.ru Group. Юные пользователи помогают родителям с продажей самых различных товаров: от мелких вещиц и старой бытовой техники до недвижимости и авто. На второй позиции оказался Discord — главное приложение для общения юных геймеров. Бронза у знаменитого маркетплейса AliExpress", – говорится в документе.Лидерство "Юлы" объясняется тем, что подростки не только помогают родителям с продажей вещей, но и стремятся заработать немного карманных денег, отмечают эксперты. Не последнюю роль здесь сыграла интеграция "Юлы" и "ВКонтакте"."Благодаря сервису "Объявления ВКонтакте" молодые предприниматели могут быстро репостить такие интегрированные объявления в популярные городские тематические паблики и группы-барахолки, чтобы получить больше охвата и скорее найти покупателя", - говорится в документе.Подростки также реализуют товары через сервис частных объявлений "Авито", занявший 16-е место в рейтинге. Еще одним источником для заработка юных пользователей являются маркетплейсы. В рейтинг входят три крупнейшие российские площадки: AliExpress, Wildberries и Ozon.Взявший "серебро" рейтинга Discord — бесплатный сервис для обмена текстовыми, видео и голосовыми сообщениями, — по данным экспертов, выходит далеко за рамки геймерства: дети активно общаются в его чатах на самые разные темы, объединяясь по интересам, и не только игровым. На четвертом месте списка тоже оказалась игровая платформа Garena, которая позволяет пользователям создать локальную игровую сеть. В рейтинг вошли Yotta Games и Brawl Stars. Игровую тематику подхватывают платформы для стриминга игр — Twitch и Bigo.Интерес к предпринимательству прослеживается даже в играх: в рейтинг попали сразу два сервиса сбора пожертвований во время стримов. Во второй десятке топа расположился Donation Alerts - российский сервис монетизации стримов, который входит в IT-экосистему Mail.ru Group. А на 22-й строчке оказался Donation Pay. Тренд на финансовую независимость способствовал росту интереса молодежи и к сервисам поиска работы онлайн – Workle.ru также попал в рейтинг.В рейтинге присутствуют несколько полезных сервисов от "Яндекса" и Google – Google Play, "Google Документы", "Яндекс.Диск" и Google Disc, а также несколько сервисов анонимных вопросов: "Спроси" и Ask.fm. Среди образовательных платформ наибольший процент молодых пользователей у "Думскул" —платформы, где дети участвуют в онлайн-олимпиадах и викторинах и проходят различные квесты.
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технологии, wildberries, ozon, яндекс, россия
06:11 02.09.2021 (обновлено: 10:20 02.09.2021)
 
Исследование: российских подростков больше интересует в Сети заработок

Исследование: российских подростков в интернете больше интересует заработок, чем игры

© Depositphotos / MactrunkGoogle на ipad
Google на ipad - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Depositphotos / Mactrunk
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Самым популярным ресурсом в интернете у российских подростков в августе оказался сервис частных объявлений, который позволяет пользователям заработать на продаже своих вещей – он опередил даже известный геймерский сервис, говорится в исследовании компании Brand Analytics, специально подготовленном для РИА Новости.
Авторы исследования составили рейтинг 30 самых популярных ресурсов у детей и подростков до 18 лет, проанализировав более 1,5 миллиарда русскоязычных сообщений, опубликованных в социальных медиа в период с 1 по 31 августа 2021 года. В ходе анализа были определены самые цитируемые в соцмедиа ресурсы.
Топ-10 самых популярных ресурсов у молодежи до 18 лет
Топ-10 самых молодежных ресурсов
Топ-10 самых популярных ресурсов у молодежи до 18 лет
"На первую позицию ворвался сервис частных объявлений "Юла" от Mail.ru Group. Юные пользователи помогают родителям с продажей самых различных товаров: от мелких вещиц и старой бытовой техники до недвижимости и авто. На второй позиции оказался Discord — главное приложение для общения юных геймеров. Бронза у знаменитого маркетплейса AliExpress", – говорится в документе.
Лидерство "Юлы" объясняется тем, что подростки не только помогают родителям с продажей вещей, но и стремятся заработать немного карманных денег, отмечают эксперты. Не последнюю роль здесь сыграла интеграция "Юлы" и "ВКонтакте".
Молодой человек хочет поскорее продать деревянный макет, который вырезал сам
Молодой человек хочет поскорее продать деревянный макет, который вырезал сам
Молодой человек хочет поскорее продать деревянный макет, который вырезал сам
"Благодаря сервису "Объявления ВКонтакте" молодые предприниматели могут быстро репостить такие интегрированные объявления в популярные городские тематические паблики и группы-барахолки, чтобы получить больше охвата и скорее найти покупателя", - говорится в документе.
Подростки также реализуют товары через сервис частных объявлений "Авито", занявший 16-е место в рейтинге. Еще одним источником для заработка юных пользователей являются маркетплейсы. В рейтинг входят три крупнейшие российские площадки: AliExpress, Wildberries и Ozon.
Девушка помогает родителям продать загородный дом
Девушка помогает родителям продать загородный дом
Девушка помогает родителям продать загородный дом
Взявший "серебро" рейтинга Discord — бесплатный сервис для обмена текстовыми, видео и голосовыми сообщениями, — по данным экспертов, выходит далеко за рамки геймерства: дети активно общаются в его чатах на самые разные темы, объединяясь по интересам, и не только игровым. На четвертом месте списка тоже оказалась игровая платформа Garena, которая позволяет пользователям создать локальную игровую сеть. В рейтинг вошли Yotta Games и Brawl Stars. Игровую тематику подхватывают платформы для стриминга игр — Twitch и Bigo.
Интерес к предпринимательству прослеживается даже в играх: в рейтинг попали сразу два сервиса сбора пожертвований во время стримов. Во второй десятке топа расположился Donation Alerts - российский сервис монетизации стримов, который входит в IT-экосистему Mail.ru Group. А на 22-й строчке оказался Donation Pay. Тренд на финансовую независимость способствовал росту интереса молодежи и к сервисам поиска работы онлайн – Workle.ru также попал в рейтинг.
Топ-10 самых молодежных ресурсов
Топ-10 самых молодежных ресурсов
Топ-10 самых молодежных ресурсов
В рейтинге присутствуют несколько полезных сервисов от "Яндекса" и Google – Google Play, "Google Документы", "Яндекс.Диск" и Google Disc, а также несколько сервисов анонимных вопросов: "Спроси" и Ask.fm. Среди образовательных платформ наибольший процент молодых пользователей у "Думскул" —платформы, где дети участвуют в онлайн-олимпиадах и викторинах и проходят различные квесты.
Топ-30 ресурсов, наиболее цитируемых молодежью до 18 лет в августе 2021
Топ-30 ресурсов, наиболее цитируемых молодежью до 18 лет в августе 2021
Топ-30 ресурсов, наиболее цитируемых молодежью до 18 лет в августе 2021
 
ТехнологииWildberriesOzonЯндексРоссия
 
 
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